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網傳近一年最好吃！麥當勞「鹽酥台味」征服港澳，「鹽酥雞排飽」領軍6新品同步開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／香港麥當勞官網、摘自小紅書@LONG宝ㄦ、@辣鼻小C
圖／香港麥當勞官網、摘自小紅書@LONG宝ㄦ、@辣鼻小C

宣傳海報太誘人！香港麥當勞「台式美食系列」於2月中強勢回歸，推出人氣台式風味產品，像是鹽酥麥炸雞鹽酥雞排飽等，另外還有香芋風味麻糬麥旋風、香芋卡士達派、蘆薈冬瓜茶等超夯甜品，一系列美味都讓人垂涎。

圖／香港麥當勞官網
圖／香港麥當勞官網

圖／香港麥當勞官網
圖／香港麥當勞官網

香港麥當勞復刻台式美味！主打「鹽酥麥炸雞」及「鹽酥雞排飽」的經典台式鹽酥味，光看新品宣傳海報就讓人流口水。副餐部分，新推「麻辣風味調味粉搖搖薯條」搭配「蘆薈冬瓜茶」，非常適合喜歡重口味的朋友。而甜品則有「香芋卡士達派」及「香芋風味麻糬麥旋風」，粉紫外觀好夢幻，加上每一口都吃得到濃郁芋頭香氣，芋頭控絕對受不了。

圖／摘自小紅書@辣鼻小C
圖／摘自小紅書@辣鼻小C

香港麥當勞「鹽酥雞排飽」。圖／摘自小紅書@辣鼻小C
香港麥當勞「鹽酥雞排飽」。圖／摘自小紅書@辣鼻小C

香港麥當勞「鹽酥麥炸雞」。圖／摘自小紅書@散步的聞
香港麥當勞「鹽酥麥炸雞」。圖／摘自小紅書@散步的聞

圖／摘自小紅書@散步的聞
圖／摘自小紅書@散步的聞

這一系列新品上市，吸引許多在地人前往嘗鮮，有網友分享「鹽酥雞排飽爆汁甘甜，比麥香雞更夠味」，而吃過「香芋風味麻糬麥旋風」的網友則表示「芋頭味自然不化學，oreo也不搶味，上頭的麻糬Q彈好吃」，整體看下來好評不少。如有準備去香港玩，也可將當地麥當勞排進行程，打卡新品搶先吃啦！

香港麥當勞「香芋卡士達派」。圖／摘自小紅書@LONG宝ㄦ
香港麥當勞「香芋卡士達派」。圖／摘自小紅書@LONG宝ㄦ

圖／香港麥當勞官網
圖／香港麥當勞官網

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