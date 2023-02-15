萊恩控瘋搶！韓國星巴克×KAKAO FRIENDS周邊被秒殺，同步推3款春季漸層飲品

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-11-26 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 와현유람선(주) 거제도 외도유람선、Oedo Botania、바다맛선장집 게장물회。 巨濟島是繼濟州島之後的韓國第二大島嶼，然後近年巨濟島因為和統營新巨濟大橋（신거제대교）與釜山巨加跨海大橋（거가대교）相連，交通變得更加便利，前往觀光旅遊也大幅縮短了很多時間，成為現在韓國人喜愛的度假勝地，這次的旅遊是由韓國觀光公社安排，所以有很多景點是官方驗證、推薦的旅遊景點，韓國觀光公社在疫情過後也開始推廣安心旅遊地的部分，讓遊客可以安心的在韓國各大景點放心的享受各大觀光景點

2023-02-15 10:00