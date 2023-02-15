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萊恩控瘋搶！韓國星巴克×KAKAO FRIENDS周邊被秒殺，同步推3款春季漸層飲品

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／韓國星巴克官網
圖／韓國星巴克官網

萊恩控搶破頭！韓國星巴克攜手人氣「KAKAO FRIENDS」推出超強聯名商品，包含實用保溫杯、春植馬克杯、可愛杯墊組等，上市前即掀起一股熱議。此外，星巴克也同步推出3款最新飲品，充滿春日氣息的繽紛色彩漸層交織，光用看的就引人駐足。

韓國星巴克以「咖啡師春植」為主題推出一系列聯名周邊商品。圖／韓國星巴克官網
韓國星巴克以「咖啡師春植」為主題推出一系列聯名周邊商品。圖／韓國星巴克官網

韓國星巴克推出3款春季新飲品。圖／摘自韓國星巴克官網
韓國星巴克推出3款春季新飲品。圖／摘自韓國星巴克官網

春植周邊必搶！韓國星巴克聯名「KAKAO FRIENDS」，可愛角色「春植」變身咖啡師，出現在保溫杯、馬克杯及杯墊組上，不僅實用，更多了喝水、喝咖啡時的療癒感。春植的超Q模樣打動不少人，讓許多韓國網友直呼「太可愛啦」、「怎麼能不買」。

咖啡師春植保溫杯。圖／韓國星巴克官網
咖啡師春植保溫杯。圖／韓國星巴克官網

咖啡師春植造型馬克杯。圖／韓國星巴克官網
咖啡師春植造型馬克杯。圖／韓國星巴克官網

除了搶手聯名外，星巴克也推出3款春季新飲品，分別是「春日草莓那堤」、「紫丁香花茶」及「黑糖燕麥奶冰搖濃縮咖啡」。「草莓那堤」使用國產草莓搭配濃純牛奶，紅、白分層好吸睛；「紫丁香花茶」結合紫丁香洋甘菊茶及薄荷茶，加入槐花蜜與蘆薈，口感層次豐富；而「黑糖燕麥奶冰搖濃縮咖啡」則為肉桂香、黑糖及燕麥奶的完美組合。

春日草莓那堤。圖／Starbucks Korea IG
春日草莓那堤。圖／Starbucks Korea IG

紫丁香花茶。圖／Starbucks Korea IG
紫丁香花茶。圖／Starbucks Korea IG

黑糖燕麥奶冰搖濃縮咖啡。圖／Starbucks Korea IG
黑糖燕麥奶冰搖濃縮咖啡。圖／Starbucks Korea IG

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