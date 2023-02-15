韓國人的度假勝地！巨濟島兩天一夜行程攻略：外島Botania、風之丘、鳴禪城

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-11-26 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 와현유람선(주) 거제도 외도유람선、Oedo Botania、바다맛선장집 게장물회。

巨濟島是繼濟州島之後的韓國第二大島嶼，然後近年巨濟島因為和統營新巨濟大橋（신거제대교）與釜山巨加跨海大橋（거가대교）相連，交通變得更加便利，前往觀光旅遊也大幅縮短了很多時間，成為現在韓國人喜愛的度假勝地，這次的旅遊是由韓國觀光公社安排，所以有很多景點是官方驗證、推薦的旅遊景點，韓國觀光公社在疫情過後也開始推廣安心旅遊地的部分，讓遊客可以安心的在韓國各大景點放心的享受各大觀光景點

第 1 天

와현유람선(주) 거제도 외도유람선 | 20 分鐘

巨濟島的臥峴海水浴場(와현해수욕장)旁邊有個碼頭可以從這裡搭船去外島，在搭船到巨濟島外島的途中會經過海金剛，這裡最大的特色就是天然、純淨、沒有污染，這裡的岩石雄偉壯闊就如同大海上的金剛，而在海金剛的中間有一條東西長100公尺，南北長180公尺的洞穴，這就是「十字洞」，船還會慢慢地行駛到岩石的中間給大家感受一下，一定會被自然界的鬼斧神工和巨大的岩石感嘆不已！才知道原來韓國還有這麼不一樣的地方！

▍巨濟島海金剛 거제도 해금강

· 慶尚南道巨濟市南部面 乫串里山1

· 경상남도 거제시 남부면 갈곶리

Oedo Botania | 3 小時

有看過Netflix 《New World：虛擬貨幣爭霸戰》的人一定有看過這個地方！實際上這裡是三十年前以個人資金買下島嶼的島主人全心全力地將島嶼轉型成為觀光農園，滿滿異國味感覺像是來到歐洲旅遊，然後也可以好好眺望周遭遼闊海景！在這裡停留大概兩到三個小時綽綽有餘，島上的規劃和清楚的地圖指標讓遊客可以輕鬆的逛完整個島，這裡的氣候適合栽種植物，所以可以在這裡看到多種珍貴的植物，是在韓國半島上難得可以看到的景緻！最近來到這邊旅遊的韓國人真的不少～想感受不同風情的韓國海景之旅來這就對了！

▍巨濟島外島Botania 외도 보타니아

· 慶尚南道巨濟市一運面外島街17

· 경상남도 거제시 일운면 외도길 17

바다맛선장집 게장물회 | 1 小時

這間位在風之丘和巨濟島鵝卵石海水浴場之間的餐廳，是可以品嚐多種在地海鮮料理的餐廳，看到桌上滿滿的螃蟹就可以感受到巨濟島在地海鮮的美味了對吧！新鮮的海產搭配上韓式辣味湯底，真的是一口接著一口，當然～這也是首爾很難找到的新鮮味道！

▍MongDol 몽돌 바다맛선장집

· 慶尚南道 巨濟市 東部面 巨濟大路 921

· 경남 거제시 동부면 거제대로 921

☞ 營業時間：每日10:00-21:00

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/x4bdD5b2

風之丘 | 2 小時

第二次來到巨濟島風之丘還是覺得很漂亮！湛藍的海配上周圍的山脈，這種景色不是在韓國隨處可見的，我自己覺得這裡的海是我在韓國看到數一數二漂亮的地方，再搭配上異國風味的風車，讓這裡成為巨濟島當地著名的觀光景點，同時也是因為韓劇韓綜來這裡取過景～而且還跟上一次來的時候一樣老天賞了完美的好天氣跟沒有強風（因為這裡可是大風出名的地方）要看風車雖然要爬一點點階梯，但真的不用花費太久時間和體力就會到了，在風之丘的入口處旁邊還可以體驗刺激的水上快艇，而這次跟上次最不一樣的是我寫了愛情鎖把我的希望跟美景一起鎖在一起（希望美景加持讓我希望持久）雖然根本跟愛情沒什麼關係，根本把這裡當成許願牆來玩，愛情鎖韓文翻譯年糕：要健康和幸福地生活！（這個非常重要對吧！）

▍風之丘 바람의 언덕

· 慶尚南道巨濟市南部面道場浦村

· 경상남도 거제시 남부면 도장포마을

Hildam | 1 小時

還看不夠風之丘的話，非常推薦這間咖啡廳可以用不同角度來看風之丘和旁邊山海的景緻，特別如果是在夕陽西下時候來的話，可以看到更夢幻的景色，那個時候去的時候雖然是冷冷的冬天，但為了欣賞美美的景緻，我們還是選擇坐在露台區，但如果是春秋的話可能會更舒適…這裡的餐點和飲品也都是水準之上的！在風之丘走走逛逛累的話，就來這邊休息看風景吧！

▍Café Hilldan 힐담

· 慶尚南道 巨濟市 南部面 陶藏浦1街 26-12 1F

· 경남 거제시 남부면 도장포1길 26-12 1층

☞ 營業時間：每日09:30-18:30

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/xJNataBv

돈탐라 지세포점 | 1 小時

在回到飯店的路上，我們選擇了一間位在飯店附近的烤肉店，這間烤肉是濟州黑豬肉專賣店，看到一上桌的大塊肉真的是食指大動，而店員都會幫忙烤，所以我們只要負責吃就好了！有一個小撇步是把肉撒上鹽巴吃的話會更提味、更美味（應該不是只有我這樣想吧😂）另外還有簡單的泡菜鍋可以配著解膩吃～於是就用美味的韓式烤肉記錄下美好的第一天巨濟島！

▍돈탐라 지세포점

· 慶尚南道 巨濟市 一運面 知世浦路 73

· 경남 거제시 일운면 지세포로 73

☞ 營業時間：每日17:00-24:00

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/GhEb4d3C

Hotel Riviera | 幾秒

晚上的住宿我們選擇位在臥峴海水浴場旁邊的Hotel Riviera，也是巨濟島當地知名的景觀渡假飯店，房間算是蠻大而且還有陽台，浴室也是乾濕分離並配置免治馬桶，只是有個小小缺點就是晚上的時候房間燈光稍微暗了一點（一開始還在努力找燈的開關，結果真的就只有那幾盞燈😂）

第 2 天

Hotel Riviera | 幾秒

因為第一天晚上check in的時候，外面已經是烏漆摸黑一片，第二天早上起床的時候看到外面的景色很驚嘆！！超美的啦！可以直接看到巨濟島外海的景色～而飯店的早餐也是那種自助式的，早上也必須來上一碗熱騰騰的海帶湯暖暖胃☺️

Maemiseong | 2 小時

這次也是第二次再次來到鳴禪城，是巨濟島當地和風之丘一樣知名的看海景點，這裡特殊的點在於海岸旁的碉堡建築，其實是私人建造而成的，原本還是個默默無聞的小村莊，但後來發展在地觀光，吸引了很多當地韓國人來這裡觀覽，整個沿海岸築建的歐洲中世紀風格的城堡讓人錯錯意其實來到的歐洲而不是韓國，超有異國風情！這裡湛藍色的海景超適合直接坐在海邊看著海發呆，然後因爲這裡的海不是砂質的沙灘而是鵝卵石，所以要注意「千萬不要撿」鵝卵石當紀念哦！

▍鳴禪城 매미성

· 경남 거제시 장목면 복항길

本篇遊記到此結束～如果喜歡這篇遊記分享的話，請按個讚和追蹤我的查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記，給我更多動力繼續分享韓國各地好吃好玩的內容給大家～

追蹤我的instagram @charles.ku 看更多我的韓國交換生活😎

各位親故我們下一篇遊記見❣

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」