列入未來遺產！「韓國刀削麵鼻祖」成首爾未來遺產，登基明洞必吃好味道

美食列入未來遺產！日前，首爾市政府臉書PO出「恭喜明洞餃子本店入選首爾未來遺產」的貼文，傳統好味道不僅得到認可，也將獲頒未來遺產認證書及銅板狀標識。有到韓國遊玩的朋友也別忘了一嘗這個入選未來遺產的必吃美食喔！

圖／首爾市政府臉書

「明洞餃子」廣為人知，更被稱作明洞必吃的「韓國刀削麵鼻祖」，1970年開業至今保留韓國傳統好滋味，緊緊抓住韓國人的胃。店家每日選用頂級生麵、天然海鹽、豬肉等新鮮食材製作，亦曾被米其林韓國選為超值美食餐廳名單。

圖／首爾市政府臉書

根據貼文內容，明洞餃子已傳至第二代，近日更獲得首爾未來遺產的認可，將以媒體進行宣傳與推廣。而「首爾未來遺產」定義為在尚未被指定為文化遺產的地方、有形或無形文物中，選定具有可傳承給子孫後代的價值遺產並給予支援的企劃。

圖／首爾市政府臉書

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