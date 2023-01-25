領星巴克買1送1券！「星巴克2大優惠」：人氣品項現折30元、全品項買一送一統統有

開工前星巴克優惠再一波！春節連假喝星巴克不傷荷包，本次不僅推出指定飲品現折30元的優惠折扣，還有滿額即贈買一送一券的活動，一券在手全品項統統買一送一。把握假期的尾巴，開喝特大杯星巴克啦！

圖／星巴克咖啡同好會臉書

▶ 榛果風味杏仁奶那堤、福吉茶那堤現折30元

自1/27起至1/29，活動期間至星巴克門市原價點購「特大杯榛果風味杏仁奶那堤、福吉茶那堤」，可享每杯30元折價優惠。

左為福吉茶那堤、右為榛果風味杏仁奶那堤。圖／星巴克官網

▶ 新春小白單活動：滿300元送買一送一券

即日起至1/27，至星巴克門市單筆消費滿300元，即可獲得好友分享券乙張。憑券到全台門市購買2杯特大杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，可享買一送一。

注意事項：

・好友分享券兌換期間為獲券日+2天，最後兌換至1/29(日)。

・本券為贈品兌換券，僅限買一送一乙次，飲料限當場一次領取。

以上活動詳情請至星巴克官網查詢

圖／星巴克咖啡同好會臉書

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