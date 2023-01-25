倒數5天！冰淇淋之神CREMIA推新春限定「焦糖脆脆」，迎財神必吃超喜氣
春節限定必吃！北海道冰淇淋之神「CREMIA」推出新春限定「焦糖脆脆」，結合最新「焦糖口味」與金色雪花片，打造口感新層次，討喜外型不僅好吃也好拍，限定販售只到1/29，要吃要快！
CREMIA推出春節限定「焦糖脆脆」，即日起至1/29限定販售，最新「焦糖口味」搭配金色雪花片，微苦焦糖香氣及岩鹽微鹹尾韻一次吃得到，配上巧克力餅乾甜筒，讓人吃一口就停不下來。
而過年期間休店的「市府店」也於今(25)日恢復營業，快快把握時間，開吃過年限定「焦糖脆脆」，吃甜甜、喜迎金兔年。
CREMIA「焦糖脆脆」販售資訊
販售期間：即日起至1/29
販售門市：除幸福的一天三民店無販售外，其他據點皆有販售
售價：升級不加價，150元/支
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