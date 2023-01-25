倒數5天！冰淇淋之神CREMIA推新春限定「焦糖脆脆」，迎財神必吃超喜氣

小紅書爆紅！近期超火紅的「熱奶寶」是大陸在地一種小吃，外型長得像冰淇淋甜筒，但卻是用紫米、奶油等各種餡料組成，據大陸網友分享，「熱奶寶是小時候愛吃的點心，香到吃到最後一口都還有甜味」，搭配底下的脆皮，

2023-01-21 13:00