市場內復古星巴克開幕！大型劇院化身「星巴克京東1960」，帶領年輕人走進傳統市場

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-08-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 青瓦台、Cheonwadae Sarangchae、효자분식。 位在景福宮旁的西村是首爾傳統與現代融合的文藝聚集勝地，走在這裡感覺上是稍微遠離了首爾繁華的喧囂，反而是帶有一種愜意、舒適感，比起另外一邊的北村，我自己是更喜歡西村多一些，兩個地方都在週末去過，但西村的人潮稍微比北村再少一些，逛起來也更舒服。另外今年五月開放的前韓國總統府青瓦台讓這一地帶變成首爾近期人氣觀光勝地！所以這次安排了西村的一日散策給大家首爾旅遊安排的參考😎

2022-12-14 09:00