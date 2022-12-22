聽新聞
test
0:00 / 0:00
市場內復古星巴克開幕！大型劇院化身「星巴克京東1960」，帶領年輕人走進傳統市場
最新開店的復古星巴克！韓國人口中的「Hot Place」再加一，這間位於韓國首爾的大型復古星巴克「星巴克京東1960」於12/16正式營運，將京東市場內的廢棄劇院重新裝修改造，形成如今所見的復古分店，還會定期提供文化藝術表演，除了品咖啡外，也能陶冶文藝氣息。
六天前才開幕的復古風「星巴克京東1960」為1960年代建造的京東劇場翻修改造，360坪空間、擁有200多個座位的大型規模，樓層挑高更加涼爽愜意，保留年代回憶的同時，再注入藝術裝置及現代科技，與時俱進。也將定期與在地藝術家們合作進行文化藝術公演，結合視覺、味覺及文化幸福感。
此外，在此販售的每樣商品都會捐出300韓元，作為京東市場地區更新的基金。「星巴克京東1960」的開幕也將年輕人潮帶入傳統市場，還有多樣在地體驗與節目，非常適合呼朋引伴一同前往，除了感受復古咖啡氛圍外，更能沉浸式走訪1960年代的大型劇院。
星巴克京東1960(스타벅스 경동1960)
地址：서울 동대문구 고산자로36길 3營業時間：9:00-20:00
延伸閱讀：
．星巴克買一送一總整理！5大優惠活動一次收，還能續杯、享外送
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言