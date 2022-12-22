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市場內復古星巴克開幕！大型劇院化身「星巴克京東1960」，帶領年輕人走進傳統市場

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／IG@mukja_boy授權
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最新開店的復古星巴克！韓國人口中的「Hot Place」再加一，這間位於韓國首爾的大型復古星巴克「星巴克京東1960」於12/16正式營運，將京東市場內的廢棄劇院重新裝修改造，形成如今所見的復古分店，還會定期提供文化藝術表演，除了品咖啡外，也能陶冶文藝氣息。

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六天前才開幕的復古風「星巴克京東1960」為1960年代建造的京東劇場翻修改造，360坪空間、擁有200多個座位的大型規模，樓層挑高更加涼爽愜意，保留年代回憶的同時，再注入藝術裝置及現代科技，與時俱進。也將定期與在地藝術家們合作進行文化藝術公演，結合視覺、味覺及文化幸福感。

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此外，在此販售的每樣商品都會捐出300韓元，作為京東市場地區更新的基金。「星巴克京東1960」的開幕也將年輕人潮帶入傳統市場，還有多樣在地體驗與節目，非常適合呼朋引伴一同前往，除了感受復古咖啡氛圍外，更能沉浸式走訪1960年代的大型劇院。

星巴克京東1960(스타벅스 경동1960)

地址：서울 동대문구 고산자로36길 3
營業時間：9:00-20:00

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