仁川精彩一日遊！韓國衣裳體驗、唐人街散策、可愛童話村、月尾島my land+看夕陽

跟著 愛蜜莉在韓國( ¨̮ )︎︎❤︎︎ 於 2022-10-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 仁川、장의상실、仁川唐人街。

仁川不是只有機場！如果要安排首爾近郊一日遊，首推仁川！不但交通易達性高，美食跟文化體驗也都非常多樣～仁川的觀光大致可以分成永宗島、江華島、松島及仁川站＋月尾島等四大區，這次先帶大家看仁川站＋月尾島周邊的看點與美食，體驗韓國1990年代風情的同時，又能感受到多元文化刺激下仁川發展的歷史樣貌🙋‍♀️

仁川 | 幾秒

장의상실 | 2 小時

這家京城衣裳室就在仁川中國城裡面，超級好找，而且闆娘很親切，可以挑選的款式又很多，不知道怎麼挑可以請闆娘推薦，人氣最旺的應該就是IU的德魯納酒店套裝，現場提供簡單化妝台跟化妝品，玩樂通票除了鞋子(須額外支付3000韓幣）之外都包，店內有兩個自助攝影棚，服裝租借提供2小時使用，雖然闆娘說可以去外面拍，但穿一身長袖去到外面真的安堆，還沒拍到照就先融化成一灘油，跟朋友都覺得在室內就已經很夠拍了～ 兩個攝影棚都可以自由使用，跟朋友自助拍照玩得超開心🥳 最後闆娘會幫忙在單色攝影棚拍照，有很多小道具可以使用，不知道擺什麼姿勢也沒關係，闆娘都會親切指導🤣

整個行程結束之後可以拿到照片完整的電子檔(透過kakao傳送)，我們總共收到20張，另外一人可以拿到一張黑白實體照，比較可惜是洗出來的照片不能選+收到的電子檔都是黑白照🥲 除此之外無可挑剔～

📷京城衣裳室 경성의상실

地址：仁川市中區中華街路44號街 7

交通方式：近地鐵仁川站3號出口

營業時間 : 10:00~19:00，每週二公休

費用：30000韓幣的行程包含 : 服裝2小時租借(1套)，飾品(帽子、袋子、首飾)，自助照相館、黑白照片拍攝和照片印刷(1張)

＊當初是透過Seoul Pass預約，建議直接買開港場24小時玩樂通票會比較划算！

仁川唐人街 | 1 小時

仁川開港後，清朝在現在的唐人街建立了租界，過去在這裡都是販售中國進口物品，現在留下的大部分都是中華料理店與小吃，除了必吃的炸醬麵與海鮮炒碼麵之外，這裡還有車輪餅、糖葫蘆、椪餅跟月餅等非常華人風的小吃，唐人街從入口就非常氣派，建築物也都非常古色古香，也能看到以前中國古代的庭園建築，很特別的是這裡還有炸醬麵一條街跟炸醬麵博物館，想要了解炸醬麵歷史的朋友，走過路過不要錯過~

➰仁川中國城 인천차이나타운

地址：인천광역시 중구 차이나타운로59번길 20

交通方式：近仁川站2號出口

카페아키라 | 1 小時

藏身在中國城裡面的AKIRA咖啡充滿濃濃的日式風味，跟中國城的氛圍截然不同，也因此更加有特色，不過感覺開在開港場那條街的話會更有FEEL

那天跟朋友吃完不像小籠包的大水餃之後，想找個咖啡廳避暑，找了幾家咖啡廳之後還是最中意這間（其實是熱到無法走太遠＋被菜單上的蛋糕吸引）

位在中國城的小巷子最裡面，直走到底就可以看到有鳥圖案的招牌，咖啡廳外有一個日式小庭院，有設置戶外座，也可以當拍照區，那個腳踏車跟竹林景如果穿復古衣服來一定超好拍的啦（但我可能先熱死）

店內蛋糕選擇滿多的，除了蛋糕之外也有一些可頌跟司康，另外店家也有販售咖啡豆跟一些咖啡廳推出的馬克杯，整家店的座椅區大概可以分為三大區：店本部、右邊延伸出來的包廂區跟戶外雅座區，當天雖然是平日下午，但座位區可是被擠滿滿，我們最後選了包廂區，其中有一間包廂還有榻榻米，真的日到不行～順說榻榻米是no kids zone~

當天只有我像豬一樣，吃完中餐、下午又點了蛋糕，但這絕對不是我的錯，南瓜胡蘿蔔蛋糕到底誰有抵抗力，客官您評評理～雖然前陣子友人跟我說喜歡胡蘿蔔蛋糕是很特別的僻好，但我相信絕對不是只有我喜歡~

🔹南瓜胡蘿蔔蛋糕 단호박 당근 케이크 7000韓幣

拜託喜歡胡蘿蔔蛋糕的人收藏！這家真的可以，蛋糕體是紅蘿蔔做的，上面那層奶油是南瓜，其實很意外兩個東西會這麼搭，畢竟南瓜跟胡蘿蔔同時登場我真的也是第一次看到，中間夾的餡也是南瓜，上餐的時候旁邊還有淋上一些蜂蜜，蛋糕體濕潤又札實，沾蜂蜜吃真的好幸福啊啊啊～ 其他兩個朋友本來不吃，還帶有點荒謬又害怕的眼神看我在吃（？，被我勸說吃了一口之後驚為天人，給過給過！

🔹美式咖啡 4900韓幣

整體來講超級滿意，有得吃有得拍又有得喝，雖然價位算偏高，但ｃｐ值也很高，推薦給來中國城想享受日式風情的朋友❤

☕ Akira咖啡 카페아키라

地址：인천 중구 차이나타운로44번길 16-24

營業時間：12:00-21:00

인천 개항누리길 | 1 小時

開港場街一帶保留了1883年仁川開港之後的歷史與文化痕跡，當初的日本領事館被原封不動保留，也就是大家今天看到的仁川中區廳～ 很喜歡日式的氛圍，推薦大家可以使用「仁川e知(인천e지)」app，提供多種語言服務，裡面的擴增實境 (AR)和虛擬實境(VR)功能很酷，直接還原當時開港場的真實樣貌，就算沒有專業的解說導覽，也能靠自己了解更多仁川的歷史和文化🫶🏻

➰開港場街 개항장 거리

地址：인천광역시 중구 제물량로232번안길 27

童話村 | 1 小時

仁川松月洞童話村就位於唐人街旁邊，名字的由來也很浪漫，在過去因為種有許多松樹得名松谷或松山，後來因為在這裡欣賞到的月色驚為天人的美，所以名為「松月」～

1883年仁川開場之後，這裡一時湧入許多人居住而逐漸形成社區，但是後來人口外流，這裡變得沒落，經社區改造後，這裡搖身一變，融合花與童話，成為今天大家所知的童話村～

（參考來源：韓國觀光公社）

本來以為這邊有點小，結果邊走邊拍一個小時還覺得有點趕🤣

➰松月洞童話村 송월동동화마을

地址：인천광역시 중구 동화마을길 38

無入場費

月尾島主題公園 | 2 小時

月尾島距離仁川站約10分鐘車程，以賞日落跟主題遊樂器材聞名～ 裡面的MYLAND(마이랜드)雖然僅僅只是在韓劇《魷魚遊戲》第二集裡面短暫出現，對，就是101號張德秀跟手下見面的地方，但從那之後憑著韓劇熱潮，這裡人氣也跟著水漲船高～～這邊非常適合安排下午的行程，非常多人選擇早上在中國城參觀完之後，下午過來月尾島體驗刺激的遊樂器材，傍晚賞日落後，晚上在月尾文化街以烤貝海鮮大餐結束完美的一天

myland雖然規模不大，不過遊樂設施應有盡有，人氣最高的遊樂設施莫過於晃到兩層樓高的90度直角海盜船以及DJ主持助興的tagada disco，提到tagada disco當然不能不提到他的聯誼性質，大家入場就位完畢後，器材開始轉動的同時，DJ也會開始跟大家聊天，開始湊合現場的善男信女，如果會一點韓文＋懂韓文梗的話會很好玩。myland沒有入場費，想玩的遊樂設施可以自由付費體驗，不敢搭乘遊樂設施的朋友，一樣可以在場邊體驗大家的尖叫聲😆

➰MYLAND 마이랜드

地址：인천 중구 월미로 252

交通方式：搭乘地鐵至１號線仁川站，換乘45號公車至「월미문화의거리」下車（約１０分鐘）

營業時間：平日 10:00-22:00、週末 10:00-01:00

遊樂設施費用：一項遊樂設施約5000-5500韓幣不等，14000韓幣套票可以任玩三種（價格為成人基準）

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：仁川一日遊｜韓國開化時期衣裳體驗、唐人街散策、超可愛童話村、日式咖啡廳、開港路小店探訪、月尾島my land+看夕陽

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