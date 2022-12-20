星巴克買一送一總整理！5大優惠活動一次收，還能續杯、享外送

買一送一喝起來！2022年已接近尾聲，小編整理了星巴克現正進行中的5大優惠活動，參與星巴克數位體驗簡單享全品項買一送一，消費指定商品也能獲取聖誕必喝「太妃核果風味那堤」買一送一，外送也同推優惠中，還有「飲料續杯優惠」，直接從聖誕節喝到跨年～

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

⬤ 「太妃核果風味那堤」買一送一

即日起至12/24，購買指定耶誕商品，即可獲得兩杯相同容量、風味且冰熱一致的太妃核果風味系列飲料好友分享優惠券小白單。(購買2樣商品贈送2張好友分享券，以此類推；優惠兌換至12/30)

耶誕焦點飲品「太妃核果風味那堤」。圖／星巴克提供

⬤ HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗：天天抽買一送一

即日起至12/28，進入活動網頁完成簡單遊戲，即可獲得專屬優惠，包含全品項買一送一、指定品項好友分享等。(兌換期間為獲券日+2天，每日11點至20點，最後兌換至12/30)

星巴克耶誕數位體驗。圖／星巴克官網

12月新品「冰紅絲絨風味燕麥奶那堤」。圖／星巴克提供

12月新品「紅絲絨風味燕麥奶星冰樂」。圖／星巴克提供

⬤ 2022 愛．Sharing 換好禮活動

本活動自11/14起開放兌換限量序號，憑ibon印出之小白單可享買一送一。已領取的朋友別忘了在2023/1/1前至7-ELEVEN門市ibon機台列印，而星巴克飲品兌換時限至2023/1/31喔！

活動詳請點我

⬤ 飲料續杯優惠

即日起至12/31，凡於活動期間至星巴克門市憑購買任一原價飲料之發票，可於原門市享當天飲料續杯想7折優惠乙次。

注意事項：

·續杯定義：同一人於同一門市於同一時段用同一杯子，憑當日原價消費飲料發票，可以七折優惠點購不同飲料。

·續杯優惠僅限原消費門市使用，請出示當天於原門市交易之發票憑證方可享有此優惠，逾期無效。

·發票憑證包含：發票、電子發票證明聯與明細聯、載具明細資料表等。

即日起至12/26，使用foodpanda訂購特大杯太妃核果風味那堤享第2杯5折優惠，本活動不需折扣碼。

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

活動詳情請看：星巴克官網

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