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1位難求的「 饗饗」進駐新北宏匯全新開幕！12／20搶先訂位，爽吃鮮蝦螃蟹等異國百匯

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／饗饗INPARADISE提供
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知名「饗饗INPARADISE」吃到飽品牌終於要在新北宏匯i-Tower開分店了！即將於12月20日搶先開放訂位的饗饗預計將於12月27日正式開幕，千萬不要錯過無限爽吃干貝、螃蟹與鮮蝦等「異國百匯」頂級食材的機會！

圖／饗饗INPARADISE提供
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「饗饗INPARADISE」其實是饗賓集團旗下最知名的自助吃到飽品牌，自2017年在微風信義46樓開設後，座席250 位常常人滿為患，即使價位不斐仍（最貴的例假日晚餐時段一人1,990元不含服務費）仍需要提早訂位。而饗饗主打異國百匯料理，共有八大美食主題餐區，像是生猛海鮮區，各種高級超新鮮海鮮料理，吃得到干貝、鮑魚、螃蟹、白蝦與透抽等；還有日式主題區，有必吃的生魚片、握壽司與手捲等；其他還有吃得到牛排的熱食鐵板區、甜點、與飲料區等等，應有盡有，保證能爽嗑一波！

圖／饗饗INPARADISE提供
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這回饗饗的第二間分店正式落腳於「宏匯i-Tower」39樓，將有助紓緩微風信義店一位難求的人潮。新分店將於12月20日上午9點正式開放一個月內的線上電位（電話訂位則為10點），若有農曆新年用餐需求，還有除夕至初二的電話可訂位喔。12月27日正式開幕，快揪團朋友準備手刀搶訂位囉！

圖／饗饗INPARADISE提供
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饗饗新莊宏匯店

地址：新北市新莊區新北大道四段3號39樓

圖／饗饗INPARADISE提供
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吃到飽 海鮮 鮑魚 牛排 壽司

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