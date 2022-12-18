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學生證超好用！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」319元吃爆超多種年糕、韓式炸雞炸物和道地魚板
學生證拿出來！學生抗漲這一波，高人氣韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」推出學生吃到飽只要319元優惠，加價100元還能升級肉肉吃到飽。不分平假日與用餐時段，快拿好學生證，先揪同學好友開吃啦！
天冷就要吃火鍋！「兩餐」於即日起至2023/1/31推出「學生吃到飽319元」優惠，不分平假日及用餐時段，憑本人有效學生證到店用餐，即享319元專屬優惠價(原價349元)，喜歡吃肉再加100元也能升級肉肉吃到飽方案，享用紫米及艾草、寬麵粉、細麵粉與原味等各式年糕、韓國道地魚板、韓式炸雞、炸物熟食、泡麵還有炒飯，統統隨你吃，火鍋湯底也能依照自己的喜好調配甜辣程度，多種吃法自己煮超有趣。
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