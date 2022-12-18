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學生證超好用！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」319元吃爆超多種年糕、韓式炸雞炸物和道地魚板

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@2a_traveller授權
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學生證拿出來！學生抗漲這一波，高人氣韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」推出學生吃到飽只要319元優惠，加價100元還能升級肉肉吃到飽。不分平假日與用餐時段，快拿好學生證，先揪同學好友開吃啦！

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也可加點139元雙色牽絲起司，美味再升級。圖／IG@2a_traveller授權
也可加點139元雙色牽絲起司，美味再升級。圖／IG@2a_traveller授權

加價100元升級肉肉吃到飽。圖／IG@2a_traveller授權
加價100元升級肉肉吃到飽。圖／IG@2a_traveller授權

天冷就要吃火鍋！「兩餐」於即日起至2023/1/31推出「學生吃到飽319元」優惠，不分平假日及用餐時段，憑本人有效學生證到店用餐，即享319元專屬優惠價(原價349元)，喜歡吃肉再加100元也能升級肉肉吃到飽方案，享用紫米及艾草、寬麵粉、細麵粉與原味等各式年糕、韓國道地魚板、韓式炸雞炸物熟食、泡麵還有炒飯，統統隨你吃，火鍋湯底也能依照自己的喜好調配甜辣程度，多種吃法自己煮超有趣。

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圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽-淡水店FB粉絲頁
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圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽-淡水店FB粉絲頁
圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽-淡水店FB粉絲頁

「兩餐」學生吃到飽319元＋10%清潔費。圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽FB粉絲頁
「兩餐」學生吃到飽319元＋10%清潔費。圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽FB粉絲頁

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吃到飽 火鍋 韓式炸雞 泡麵 炸物

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