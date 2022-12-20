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沒有就落伍了！麻古環保大象杯「預購送翡翠柳橙」，月月加碼「回購現省20元」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／麻古茶坊提供
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環保兼省荷包！麻古茶坊與大象杯2代聯名推出「麻古環保大象杯」，為鼓勵大家多多使用可重複利用的自備杯品，特別再推回饋優惠，除了自備環保杯可現省5元外，同時也將月月加碼，第一波優惠自2023年3月起，一次就能省20元！趕快先入手「大象杯」，到時候才能享受一波接一波的飲品折價好康啊！

圖／麻古茶坊提供
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手搖控必備！麻古茶坊推出純白高質感「麻古環保大象杯」，大人小孩都愛用，粗細吸管統統有超方便，喝純茶、加料手搖都沒問題，720ml大容量很夠裝。未來也將陸續推出持麻古環保大象杯回購飲品優惠，像是第一波「大杯翡翠柳橙」加碼再折15元，加上原本自備環保杯的5元折扣，一次就能省下20元！本活動將於2023/3/15至3/17啟動。

圖／麻古茶坊提供
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不需滿額加價，現在先預購！凡於12/22前預購「麻古環保大象杯(售價750元)」，還能現場免費獲得「翡翠柳橙」1杯，做環保的同時還能省荷包，愛地球也好省錢～

圖／麻古茶坊提供
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麻古茶坊 手搖

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