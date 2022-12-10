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零下也要吃！韓國好市多「芒果雪酪」爆紅1個月，冬天也吃得到超濃芒果味

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@sosohanreview_授權
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再冷也要吃冰！沒想到冬天也吃得到芒果，韓國好市多在11月推出了新品「芒果雪酪」，好評超多，在IG上幾乎都是大讚「好吃、推薦」的評論。黃澄澄又滿滿一杯，看起來口感就很綿密，快跟小編一起看看這款芒果雪酪的魅力吧！

從11月紅到現在！韓國好市多11月推出這款「芒果雪酪」，外型就像霜淇淋，但實際是雪酪口感，韓國網友分享「像是冷凍的芒果果汁，跟好市多芒果果汁一樣濃郁，量也非常多」，價格是3000韓元(約台幣70元)，滿滿一杯好超值。

韓國網友分享「吃起來像冷凍芒果果汁，跟好市多芒果果汁一樣濃郁，量也非常多」。圖／IG@sosohanreview_授權
韓國網友分享「吃起來像冷凍芒果果汁，跟好市多芒果果汁一樣濃郁，量也非常多」。圖／IG@sosohanreview_授權

韓國好市多「芒果雪酪」滿滿一杯3000韓元(約台幣70元)。圖／IG@sosohanreview_授權
韓國好市多「芒果雪酪」滿滿一杯3000韓元(約台幣70元)。圖／IG@sosohanreview_授權

韓國網友也提到「天開始冷了，為什麼對這新品沒有抵抗力呢？」，等到回過神時，手中已經拿著「芒果雪酪」了，冷到發抖也要吃，果然是不論天氣再冷也都手拿一杯冰美式的民族，越是冷越要吃冰。也有不少網友看到貼文表示「這週末去好市多嗎」、「是芒果！忍不了啦」等，看來這個雪酪的視覺外觀真的很誘人，還能在冬天一嘗芒果酸甜滋味。

圖／IG@sosohanreview_授權
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