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CoCo買1送1！「珍珠鮮奶茶」第二杯0元 職棒球員推薦必喝清單＋2

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／CoCo提供
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揪親朋好友喝珍奶啦！連鎖茶飲「CoCo都可」與中華職棒球隊「味全龍」攜手合作，推出人氣飲品「珍珠鮮奶茶第二杯0元」優惠，相當於買一送一！「珍珠鮮奶茶」優惠活動在12/7限定一日開跑，而每週三好友日CoCo都會推出不同飲品的好康活動，一週開喝一次也不過分啦！

12/7「CoCo週三好友日」推出珍珠鮮奶茶第二杯0元優惠。圖／CoCo提供
12/7「CoCo週三好友日」推出珍珠鮮奶茶第二杯0元優惠。圖／CoCo提供

本週「CoCo週三好友日」將於12/7推出人氣第一的「珍珠鮮奶茶第二杯0元」優惠，只要開啟CoCo Line官方帳號即可領券，使用CoCo都可訂線上點單憑券即享，方便又超值，記得準時領券喝起來。值得一提的是，本週優惠品項「珍珠鮮奶茶」也是味全龍人氣球員李凱威、陳冠偉推薦飲品之一，球迷們別錯過買1送1、Get同款的超好康囉。

CoCo攜手味全龍，由味全龍人氣球員李凱威、陳冠偉親自前往CoCo品嚐「珍珠鮮奶茶」、「莓果戀人」，一口喝下立馬愛上。圖／CoCo提供
CoCo攜手味全龍，由味全龍人氣球員李凱威、陳冠偉親自前往CoCo品嚐「珍珠鮮奶茶」、「莓果戀人」，一口喝下立馬愛上。圖／CoCo提供

此外，都可訂線上點單還有三大優惠，除了週三好友日外，還能杯杯折5元、滿額最高享85折：1000元以上即享85折等，適合公司行號揪團下訂，上班喝手搖輕鬆提升工作幸福感。

圖／CoCo提供
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CoCo 奶茶 買一送一 珍奶 手搖

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