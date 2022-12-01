快訊

北市立委補選…吳怡農今登記 直言民進黨選舉因「這點」大敗

新北參事轉任北市秘書長？傳朱立倫愛將背後操盤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超欠吃！麥當勞 X KitKat「巧克力霜淇淋」，濃郁霜淇淋＋巧克力威化餅，再搭神仙飲品「特濃黑金巧克力」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／小紅書@梁二喜授權、取自麥當勞中國小紅書
圖／小紅書@梁二喜授權、取自麥當勞中國小紅書

麥當勞又推出巧克力系列新品了！迎來12月，常推新品的中國麥當勞與巧克力品牌「KitKat」攜手推出多款巧克力系列甜品，包含「奇巧巧克力風味麥旋風」、「奇巧巧克力風味霜淇淋」及「巧克力風味珍珠奶茶」等，沒想到在麥當勞也能喝到珍珠奶茶！此外，McCafé也與品牌「每日黑巧」聯名推出「特濃黑金巧克力」、「特濃黑金巧克力雪冰」與「巧克力馬卡龍」，12月給你滿滿的巧克力香。

中國麥當勞與巧克力品牌「KitKat」攜手推出巧克力系列新品，有4款冰品及1款飲品。圖／取自麥當勞中國官方微博
中國麥當勞與巧克力品牌「KitKat」攜手推出巧克力系列新品，有4款冰品及1款飲品。圖／取自麥當勞中國官方微博

購買「奇巧巧克力風味麥旋風」再送1枚KitKat聖誕老人牛奶巧克力。圖／取自麥當勞中國小紅書
購買「奇巧巧克力風味麥旋風」再送1枚KitKat聖誕老人牛奶巧克力。圖／取自麥當勞中國小紅書

中國麥當勞McCafé攜手品牌「每日黑巧」推出聯名飲品「特濃黑金巧克力」、「特濃黑金巧克力雪冰」及「巧克力馬卡龍」。圖／取自麥當勞中國官方微博
中國麥當勞McCafé攜手品牌「每日黑巧」推出聯名飲品「特濃黑金巧克力」、「特濃黑金巧克力雪冰」及「巧克力馬卡龍」。圖／取自麥當勞中國官方微博

中國麥當勞12月新品「巧克力系列」，光是冰品就有「奇巧巧克力風味霜淇淋甜筒」、「奇巧巧克力風味霜淇淋華夫筒」、「奇巧巧克力風味麥旋風」、「巧克力風味聖代」等4種罪惡甜點，以及濃而不膩的飲品「巧克力風味珍珠奶茶」。巧克力霜淇淋搭配KitKat威化可可醬，加上抹茶巧克力威化餅，多重甜蜜在口中爆開！購買麥旋風就送1枚KitKat聖誕老人牛奶巧克力，不僅好吃又超值。

圖／小紅書@梁二喜授權
圖／小紅書@梁二喜授權

中國麥當勞12月新品「奇巧巧克力風味霜淇淋華夫筒」。圖／小紅書@梁二喜授權
中國麥當勞12月新品「奇巧巧克力風味霜淇淋華夫筒」。圖／小紅書@梁二喜授權

圖／小紅書@梁二喜授權
圖／小紅書@梁二喜授權

光看就很香濃的「奇巧巧克力風味麥旋風」。圖／小紅書@梁二喜授權
光看就很香濃的「奇巧巧克力風味麥旋風」。圖／小紅書@梁二喜授權

巧克力霜淇淋、KitKat威化可可醬及抹茶巧克力威化餅的神仙組合。圖／取自麥當勞中國小紅書
巧克力霜淇淋、KitKat威化可可醬及抹茶巧克力威化餅的神仙組合。圖／取自麥當勞中國小紅書

不僅如此，中國麥當勞McCafé也與品牌「每日黑巧」推出聯名飲品「特濃黑金巧克力」、「特濃黑金巧克力雪冰」及「巧克力馬卡龍」等12月新品，特別是主打「特濃黑金巧克力」，將奶香四溢的牛奶與濃郁可可混合交織，不論是冰喝還是熱飲都好順口，巧克力控看到都受不了啦！

「特濃黑金巧克力」混合奶香四溢的牛奶與濃郁可可，冷、熱飲都順口。圖／取自麥當勞中國小紅書
「特濃黑金巧克力」混合奶香四溢的牛奶與濃郁可可，冷、熱飲都順口。圖／取自麥當勞中國小紅書

圖／取自麥當勞中國小紅書
圖／取自麥當勞中國小紅書

延伸閱讀：

這次終於是台灣！肯德基12月新推「HERSHEY'S 可可蛋撻、酪雪奶香脆雞、肉桂吉拿棒」統統都在這一桶

草莓控快追！大苑子「草莓鮮乳霜淇淋」限店開吃 加碼連7天抽草莓手搖飲買1送1

麥當勞 霜淇淋 巧克力 馬卡龍 抹茶 Kitkat

相關新聞

超欠吃！麥當勞 X KitKat「巧克力霜淇淋」，濃郁霜淇淋＋巧克力威化餅，再搭神仙飲品「特濃黑金巧克力」

麥當勞又推出巧克力系列新品了！迎來12月，常推新品的中國麥當勞與巧克力品牌「KitKat」攜手推出多款巧克力系列甜品，包含「奇巧巧克力風味麥旋風」、「奇巧巧克力風味霜淇淋」及「巧克力風味珍珠奶茶」等，

雪花飄飄！踏上美麗中華雪白之旅，趕赴雪白盛宴

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序入冬，中國大陸多個城市迎來白雪靄靄景致，雖然氣候嚴寒，但銀裝素裹的美景讓人彷彿走進童話世界，冰天雪地中的晶瑩剔透，鬆鬆軟軟的奶油雪鄉，或凜冬白雪飄落的古典美故宮，甚或是

超欠收「花束飲料杯」！買奶茶送迷你花束，窩心再送暖暖包

買奶茶居然還送花束！其實這是中國CoCo推出的暖心活動，凡於感恩節(11/24)當日購買巧克力系列飲品就送「迷你花束」，有噱頭又浪漫，而且還把鮮花束跟飲料杯結合，一整個超有質感，也太好拍了！

最強秒殺聯名！童年回憶「Qoo酷兒」聯名手搖飲，超夯「Qoo耳機包」一秒完售

是童年回憶Qoo！「Q-o-o，有種果汁真好喝，喝的時候Qoo，喝完臉紅紅！」，大家還記得這洗腦的廣告歌嗎？這一次，中國連鎖茶飲品牌「樂樂茶」攜手「Qoo酷兒」推出聯名新飲品，以及周邊商品，11/23

愛上喝水！星巴克爆款「聖誕樹玻璃杯」，裝入抹茶那堤秒變絕美擺飾

用這杯子讓你愛上喝水！各國星巴克陸續推出聖誕系列商品，台灣星巴克也應景推出以「桃鉗士兵、動物朋友」為主題的系列冷水杯、馬克杯等療癒商品。同時，正逢中國星巴克上架新商品，跟著小編一起看看本次新品中的小紅

世足限定必吃！澳門麥當勞推出「18塊麥克鷄塊＋4種醬料」，甜點吃爆「藍莓卡士達派」

歡慶世界盃足球賽！澳門麥當勞本次推出世界盃限定新品「18塊麥克鷄塊＋4種醬料」，第一次看到麥當勞有這麼多醬可以沾，一次Get四種口味好超值！此外，甜點部分還有「藍莓卡士達派」，酸甜滋味與滑順口感，聽說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。