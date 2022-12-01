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超欠吃！麥當勞 X KitKat「巧克力霜淇淋」，濃郁霜淇淋＋巧克力威化餅，再搭神仙飲品「特濃黑金巧克力」
麥當勞又推出巧克力系列新品了！迎來12月，常推新品的中國麥當勞與巧克力品牌「KitKat」攜手推出多款巧克力系列甜品，包含「奇巧巧克力風味麥旋風」、「奇巧巧克力風味霜淇淋」及「巧克力風味珍珠奶茶」等，沒想到在麥當勞也能喝到珍珠奶茶！此外，McCafé也與品牌「每日黑巧」聯名推出「特濃黑金巧克力」、「特濃黑金巧克力雪冰」與「巧克力馬卡龍」，12月給你滿滿的巧克力香。
中國麥當勞12月新品「巧克力系列」，光是冰品就有「奇巧巧克力風味霜淇淋甜筒」、「奇巧巧克力風味霜淇淋華夫筒」、「奇巧巧克力風味麥旋風」、「巧克力風味聖代」等4種罪惡甜點，以及濃而不膩的飲品「巧克力風味珍珠奶茶」。巧克力霜淇淋搭配KitKat威化可可醬，加上抹茶巧克力威化餅，多重甜蜜在口中爆開！購買麥旋風就送1枚KitKat聖誕老人牛奶巧克力，不僅好吃又超值。
不僅如此，中國麥當勞McCafé也與品牌「每日黑巧」推出聯名飲品「特濃黑金巧克力」、「特濃黑金巧克力雪冰」及「巧克力馬卡龍」等12月新品，特別是主打「特濃黑金巧克力」，將奶香四溢的牛奶與濃郁可可混合交織，不論是冰喝還是熱飲都好順口，巧克力控看到都受不了啦！
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