超欠吃！麥當勞 X KitKat「巧克力霜淇淋」，濃郁霜淇淋＋巧克力威化餅，再搭神仙飲品「特濃黑金巧克力」

麥當勞又推出巧克力系列新品了！迎來12月，常推新品的中國麥當勞與巧克力品牌「KitKat」攜手推出多款巧克力系列甜品，包含「奇巧巧克力風味麥旋風」、「奇巧巧克力風味霜淇淋」及「巧克力風味珍珠奶茶」等，沒想到在麥當勞也能喝到珍珠奶茶！此外，McCafé也與品牌「每日黑巧」聯名推出「特濃黑金巧克力」、「特濃黑金巧克力雪冰」與「巧克力馬卡龍」，12月給你滿滿的巧克力香。

中國麥當勞與巧克力品牌「KitKat」攜手推出巧克力系列新品，有4款冰品及1款飲品。圖／取自麥當勞中國官方微博

購買「奇巧巧克力風味麥旋風」再送1枚KitKat聖誕老人牛奶巧克力。圖／取自麥當勞中國小紅書

中國麥當勞McCafé攜手品牌「每日黑巧」推出聯名飲品「特濃黑金巧克力」、「特濃黑金巧克力雪冰」及「巧克力馬卡龍」。圖／取自麥當勞中國官方微博

中國麥當勞12月新品「巧克力系列」，光是冰品就有「奇巧巧克力風味霜淇淋甜筒」、「奇巧巧克力風味霜淇淋華夫筒」、「奇巧巧克力風味麥旋風」、「巧克力風味聖代」等4種罪惡甜點，以及濃而不膩的飲品「巧克力風味珍珠奶茶」。巧克力霜淇淋搭配KitKat威化可可醬，加上抹茶巧克力威化餅，多重甜蜜在口中爆開！購買麥旋風就送1枚KitKat聖誕老人牛奶巧克力，不僅好吃又超值。

圖／小紅書@梁二喜授權

中國麥當勞12月新品「奇巧巧克力風味霜淇淋華夫筒」。圖／小紅書@梁二喜授權

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光看就很香濃的「奇巧巧克力風味麥旋風」。圖／小紅書@梁二喜授權

巧克力霜淇淋、KitKat威化可可醬及抹茶巧克力威化餅的神仙組合。圖／取自麥當勞中國小紅書

不僅如此，中國麥當勞McCafé也與品牌「每日黑巧」推出聯名飲品「特濃黑金巧克力」、「特濃黑金巧克力雪冰」及「巧克力馬卡龍」等12月新品，特別是主打「特濃黑金巧克力」，將奶香四溢的牛奶與濃郁可可混合交織，不論是冰喝還是熱飲都好順口，巧克力控看到都受不了啦！

「特濃黑金巧克力」混合奶香四溢的牛奶與濃郁可可，冷、熱飲都順口。圖／取自麥當勞中國小紅書

圖／取自麥當勞中國小紅書

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