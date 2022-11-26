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超長洋芋片罐！韓國瘋世足，品客推限定「世足應援加長版」一罐抵四罐

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@k7620608授權、取自emart mall
圖／IG@k7620608授權、取自emart mall

超長洋芋片罐！世界盃足球賽如火如荼，熱愛應援的韓國人也齊聚光化門廣場，共同為代表國家的選手們加油打氣。洋芋片品牌「品客(Pringles)」更為此推出韓國限定「世足應援加長版」包裝，長度是一般包裝的整整四倍！不僅能邊看球賽邊吃洋芋片，吃完的空罐還能當作應援棒，一舉兩得。

一般包裝的品客原味洋芋片。圖／取自emart mall
一般包裝的品客原味洋芋片。圖／取自emart mall

韓國品客洋芋片為迎世足熱潮，特別推出「世足應援加長版」包裝，內含一般包裝的四罐洋芋片，口味有原味及洋蔥酸奶油2種。品客洋芋片的滋味不用多說，涮嘴一片接一片，而「世足應援加長版」洋芋片的話題性一眼就能看出，超長包裝光是放在超市展架就超吸睛，吃完還能當作加油棒，美味又實用，但也有韓國網友表示「裡面若能選擇多種口味就更好了」。

圖／IG@k7620608授權
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綠色包裝為洋蔥酸奶油口味，紅色包裝為原味。圖／取自emart mall
綠色包裝為洋蔥酸奶油口味，紅色包裝為原味。圖／取自emart mall

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