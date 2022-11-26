超長洋芋片罐！韓國瘋世足，品客推限定「世足應援加長版」一罐抵四罐
超長洋芋片罐！世界盃足球賽如火如荼，熱愛應援的韓國人也齊聚光化門廣場，共同為代表國家的選手們加油打氣。洋芋片品牌「品客(Pringles)」更為此推出韓國限定「世足應援加長版」包裝，長度是一般包裝的整整四倍！不僅能邊看球賽邊吃洋芋片，吃完的空罐還能當作應援棒，一舉兩得。
韓國品客洋芋片為迎世足熱潮，特別推出「世足應援加長版」包裝，內含一般包裝的四罐洋芋片，口味有原味及洋蔥酸奶油2種。品客洋芋片的滋味不用多說，涮嘴一片接一片，而「世足應援加長版」洋芋片的話題性一眼就能看出，超長包裝光是放在超市展架就超吸睛，吃完還能當作加油棒，美味又實用，但也有韓國網友表示「裡面若能選擇多種口味就更好了」。
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