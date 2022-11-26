超長洋芋片罐！韓國瘋世足，品客推限定「世足應援加長版」一罐抵四罐

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-08-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 地鐵二號線合井站1號出口(Hapjeong Station)、헤이리 문화예술마을 （HEYRI藝術村）、坡州可口可樂博物館(잇츠콜라박물관)。 坡州是韓國人假日很喜歡去的城市，除了有兩個大型OUTLET之外，還有很多咖啡廳和適合散步放空的地方，坡州的咖啡廳也有別於首爾小巧感，更多巨型倉庫的感覺！坡州也因為沒過度開發，所以初次來就覺得這裡還蠻清幽的，果然是首爾人週末放鬆首選地。這次的坡州一日行我們安排了幾個坡州非常值得訪的景點，除了觀光地之外也有韓國人也很愛去的點😎

2022-11-12 10:00