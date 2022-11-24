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巴西隊奪冠就送現金券！Mr.Wish推「海尼根0.0」零酒精啤酒手搖杯 3大好康瘋世足必搶
響應世足賽熱潮，手搖飲Mr.Wish鮮果茶玩家與海尼根聯名推出「海尼根0.0」系列，祭出3款零酒精飲品，更祭出「瘋世足，挺巴西！」優惠活動，自即日起至12/31止，凡購買海尼根0.0系列飲品可兌換90元現金券、每逢巴西隊勝利享指定飲品第2杯10元，就是要讓飲料控們邊喝邊看球賽太過癮！
Mr.Wish在世足賽期間，與海尼根攜手合作推出「海尼根0.0系列」，3種零酒精新品有「蜂蜜奶油」嚴選蜜蜂工坊100%純蜜蜂蜜製成的綿密奶蓋，甜甜蜜香搭上啤酒花香氣，是款富有酒感的零酒精手搖飲；「荔枝烏龍」手工蜜熬的荔枝果泥與小焙烏龍融合，尾韻散發著啤酒花與烏龍茶香，喝了清爽回甘；「法式葡萄」葡萄的甜感香氣加入海尼根0.0零酒精提味，葡萄酒的愛好者特別要試試，最後再搭配3款世足限定紀念杯供足球迷收藏。
Mr.Wish聯名推出「海尼根0.0」系列，更祭出「瘋世足，挺巴西！」優惠活動，看中巴西陽光熱情，若「巴西國家足球隊」在12/18贏得世界杯冠軍，持即日起至12/15購買海尼根0.0系列飲品之實體發票和購買明細單，就可在Mr.Wish門市辦理兌換90元現金券，兌換期間自12/19至12/31；此外，凡世足賽32強至4強期間，每逢巴西隊勝利，在你訂線上平台即享「指定商品(L)第2杯10元」；凡於門市購買海尼根零酒精系列飲品(蜂蜜奶油/法式葡萄/荔枝烏龍)，每杯即可獲得10元商品抵用券(數量有限贈完為止)。
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