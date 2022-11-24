快訊

向太「1星期肚子腫如懷胎9月」 經檢查竟是長腦瘤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴西隊奪冠就送現金券！Mr.Wish推「海尼根0.0」零酒精啤酒手搖杯 3大好康瘋世足必搶

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

響應世足賽熱潮，手搖Mr.Wish鮮果茶玩家與海尼根聯名推出「海尼根0.0」系列，祭出3款零酒精飲品，更祭出「瘋世足，挺巴西！」優惠活動，自即日起至12/31止，凡購買海尼根0.0系列飲品可兌換90元現金券、每逢巴西隊勝利享指定飲品第2杯10元，就是要讓飲料控們邊喝邊看球賽太過癮！

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish在世足賽期間，與海尼根攜手合作推出「海尼根0.0系列」，3種零酒精新品有「蜂蜜奶油」嚴選蜜蜂工坊100%純蜜蜂蜜製成的綿密奶蓋，甜甜蜜香搭上啤酒花香氣，是款富有酒感的零酒精手搖飲；「荔枝烏龍」手工蜜熬的荔枝果泥與小焙烏龍融合，尾韻散發著啤酒花與烏龍茶香，喝了清爽回甘；「法式葡萄」葡萄的甜感香氣加入海尼根0.0零酒精提味，葡萄酒的愛好者特別要試試，最後再搭配3款世足限定紀念杯供足球迷收藏。

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish聯名推出「海尼根0.0」系列，更祭出「瘋世足，挺巴西！」優惠活動，看中巴西陽光熱情，若「巴西國家足球隊」在12/18贏得世界杯冠軍，持即日起至12/15購買海尼根0.0系列飲品之實體發票和購買明細單，就可在Mr.Wish門市辦理兌換90元現金券，兌換期間自12/19至12/31；此外，凡世足賽32強至4強期間，每逢巴西隊勝利，在你訂線上平台即享「指定商品(L)第2杯10元」；凡於門市購買海尼根零酒精系列飲品(蜂蜜奶油/法式葡萄/荔枝烏龍)，每杯即可獲得10元商品抵用券(數量有限贈完為止)。

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

延伸閱讀：

捨不得吃！ 85℃超萌「3+4」聖誕主題蛋糕 連續32天享第二件8折優惠

只賣35天！麥當勞「香芋派」期間限定回歸，還有年終超值買1送1

巴西 Mr.Wish 葡萄 手搖

相關新聞

選舉日限定！ 全家「玉米濃湯霜淇淋」買一送一　大杯美式咖啡23元開喝

週末小確幸來了！ 本週五是一年一度的黑色購物節，接著周六是九合一大選日，全家便利商店重磅回歸，為大家帶來睽違已久的「霜淇淋買一送一」，還有週末限定超受歡迎的康康5，有大杯經典美式搭配自備杯折5元，平均

巴西隊奪冠就送現金券！Mr.Wish推「海尼根0.0」零酒精啤酒手搖杯 3大好康瘋世足必搶

響應世足賽熱潮，手搖飲Mr.Wish鮮果茶玩家與海尼根聯名推出「海尼根0.0」系列，祭出3款零酒精飲品，更祭出「瘋世足，挺巴西！」優惠活動，自即日起至12/31止，凡購買海尼根0.0系列飲品可兌換90

還不吃爆！GODIVA霜淇淋「第二支半價」限時3天，優惠時間、地點1次收

終於等到GODIVA霜淇淋優惠！有巧克力界LV美稱的「GODIVA」許久未推出霜淇淋優惠，本次將在新竹巨城推出「第二支半價」好康，限時只有3天，快拿好筆記本跟小編一起抄作業啦！ 吃過真的不一樣！

捨不得吃！ 85℃超萌「3+4」聖誕主題蛋糕 連續32天享第二件8折優惠

萌到捨不得吃！85℃推七款聖誕主題蛋糕 搶攻市場 11/24-12/25聖誕主題款切片蛋糕第2件8折

草莓控快來嘗！ 甲文青3款酸甜草莓系 「莓莉雪霜凍+草莓莉莉優格」整顆草莓嚐得到

手搖飲品牌「甲文青」最強草莓飲品三連推，讓喜歡草莓的消費者能夠搶先品嘗最優質的草莓冰沙

珠寶盒法式點心坊2022聖誕季：6款聖誕限定甜食亮點，隱藏版微醺國王餅、聖尼古拉小人迎好運

自2006年至今，每逢聖誕節就是珠寶盒法式點心坊的重頭戲，2022年亦研發推出8款聖誕甜點、7款聖誕麵包、3款人氣國王餅、2組聖誕禮盒等聖誕限定商品，遵循歐洲經典作法、嚴選天然食材製作，亮點商品包括「巧克力紅烏龍樹輪」、​​「草莓奇想開心果」、限量隱藏版「蘭姆香草國王餅」、義大利經典「潘妮朵尼」、東歐猶太族節日麵包「巴布卡」、法國阿爾薩斯節慶甜點「咕咕霍夫」等，11月30日前預購完成付款享早鳥優惠價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。