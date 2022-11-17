盤點4個韓國都市傳說，中午別吃炸雞、情侶也千萬別走這！

每個國家、每個都市都有屬於自己的歷史與故事，才能造就多元不同的樣貌。這次盤點4個韓國有趣的都市傳說，從日常生活、韓劇中都能略見一二，就連走在街上、逛便利商店都能接觸到，那去過韓國的你也有發現這些特殊現象嗎？

超商內常見的「三角形立體包裝咖啡牛奶」有個小傳言，有人開玩笑稱是「神秘金字塔力量」，但也有一說是因口味差異而來，使用塑膠材質三角形包裝的牛奶喝起來不會有「紙」的味道。市面上也有販售利樂包裝，即便原料成分都一樣，但實際喝起來就是有味道上的不同。

圖／取自서울우유官網

二、韓國人喜歡白色的車

車水馬龍不易發覺，但在路上車少人少時便能發現，偶爾抬眼一望可以看見路上的白色車子特別多，至於真的是因為韓國人喜歡白色的車，抑或只是剛好，小編也不得而知，不過這也就是「都市傳說」神秘的原因吧！

圖／取自Taiwan in Korea 駐韓國台北代表部FB粉專

三、中午不吃炸雞

曾有外國觀光客中午時專程去吃炸雞，卻被老闆以「中午不賣炸雞，只有午餐自助吃到飽」為由婉拒。雖然在韓國喝啤酒、吃炸雞極為盛行，但大多只在晚餐和宵夜時段進行，因此若想把炸雞當作午餐可能會經常碰壁。

圖／取自Taiwan in Korea 駐韓國台北代表部FB粉專

四、情侶千萬別走「德壽宮石牆路」

這個故事淵源有科學及傳說兩種解釋，科學角度是因此處原為專門處理離婚案件的家庭法院，因此會走到這裡的，通常都是怨偶；而從古早傳說解讀則是因德壽宮在古代為後宮，不受寵的妃嬪在此含恨而終，所以怨氣特別重，忌妒路過的情侶，也因而有「情侶一起走，就會分手」的都市傳說。

擷取自韓劇《非常律師禹英禑》。圖／取自Taiwan in Korea 駐韓國台北代表部FB粉專

德壽宮石牆路。圖／取自韓國維基百科

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