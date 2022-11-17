快訊

FTX地雷連環爆！淡馬錫86億血本無歸 Genesis等暫停贖回

高虹安遭檢舉詐領助理費 北檢正式分「他」字案偵辦

影／澤倫斯基稱非烏方飛彈落在波蘭 拜登回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盤點4個韓國都市傳說，中午別吃炸雞、情侶也千萬別走這！

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／取自Taiwan in Korea 駐韓國台北代表部FB粉專、韓國維基百科
圖／取自Taiwan in Korea 駐韓國台北代表部FB粉專、韓國維基百科

每個國家、每個都市都有屬於自己的歷史與故事，才能造就多元不同的樣貌。這次盤點4個韓國有趣的都市傳說，從日常生活、韓劇中都能略見一二，就連走在街上、逛便利商店都能接觸到，那去過韓國的你也有發現這些特殊現象嗎？

一、便利商店內的「三角形立體包裝咖啡牛奶」

超商內常見的「三角形立體包裝咖啡牛奶」有個小傳言，有人開玩笑稱是「神秘金字塔力量」，但也有一說是因口味差異而來，使用塑膠材質三角形包裝的牛奶喝起來不會有「紙」的味道。市面上也有販售利樂包裝，即便原料成分都一樣，但實際喝起來就是有味道上的不同。

圖／取自서울우유官網
圖／取自서울우유官網

二、韓國人喜歡白色的車

車水馬龍不易發覺，但在路上車少人少時便能發現，偶爾抬眼一望可以看見路上的白色車子特別多，至於真的是因為韓國人喜歡白色的車，抑或只是剛好，小編也不得而知，不過這也就是「都市傳說」神秘的原因吧！

圖／取自Taiwan in Korea 駐韓國台北代表部FB粉專
圖／取自Taiwan in Korea 駐韓國台北代表部FB粉專

三、中午不吃炸雞

曾有外國觀光客中午時專程去吃炸雞，卻被老闆以「中午不賣炸雞，只有午餐自助吃到飽」為由婉拒。雖然在韓國喝啤酒、吃炸雞極為盛行，但大多只在晚餐和宵夜時段進行，因此若想把炸雞當作午餐可能會經常碰壁。

圖／取自Taiwan in Korea 駐韓國台北代表部FB粉專
圖／取自Taiwan in Korea 駐韓國台北代表部FB粉專

四、情侶千萬別走「德壽宮石牆路」

這個故事淵源有科學及傳說兩種解釋，科學角度是因此處原為專門處理離婚案件的家庭法院，因此會走到這裡的，通常都是怨偶；而從古早傳說解讀則是因德壽宮在古代為後宮，不受寵的妃嬪在此含恨而終，所以怨氣特別重，忌妒路過的情侶，也因而有「情侶一起走，就會分手」的都市傳說。

擷取自韓劇《非常律師禹英禑》。圖／取自Taiwan in Korea 駐韓國台北代表部FB粉專
擷取自韓劇《非常律師禹英禑》。圖／取自Taiwan in Korea 駐韓國台北代表部FB粉專

德壽宮石牆路。圖／取自韓國維基百科
德壽宮石牆路。圖／取自韓國維基百科

延伸閱讀：

首爾鐘路韓式傳統魅力一日遊～2022光化門廣場重新開張！

7-ELEVEN《非常律師禹英禑》飯捲上市！一眼看見整條香腸與爆滿鮪魚

韓國旅遊 咖啡 炸雞

相關新聞

盤點4個韓國都市傳說，中午別吃炸雞、情侶也千萬別走這！

每個國家、每個都市都有屬於自己的歷史與故事，才能造就多元不同的樣貌。這次盤點4個韓國有趣的都市傳說，從日常生活、韓劇中都能略見一二，就連走在街上、逛便利商店都能接觸到，那去過韓國的你也有發現這些特殊現

首爾鐘路韓式傳統魅力一日遊～2022光化門廣場重新開張！

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-08-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 11 個景點，其中包含 地鐵三號線安國站2號出口(Anguk Station)、TENPERCENT COFFEE 安國店(텐퍼센트커피 안국점 )、北村韓屋村。 首爾地鐵三號線安國站剛好位於景福宮和昌德宮的中間地帶，而古代韓國許多兩班貴族都居住於此，延續至今也是高級住宅區，但整個區域保留了很多舊時的韓屋建築，讓這裡整個富有文化氣息和歷史魅力，也是我在首爾最喜歡的一個地區，這次的一日小旅行安排了首爾鐘路地區涵括光化門、北村韓屋村、三清洞、仁寺洞等，把周邊的知名必去景點都一次走完！

7-ELEVEN《非常律師禹英禑》飯捲上市！一眼看見整條香腸與爆滿鮪魚

《非常律師禹英禑》飯捲超商開賣！近日，韓國7-ELEVEN推出韓劇《非常律師禹英禑》飯捲，光看外包裝就很有質感，有香腸及鮪魚2種口味。雖然刷劇熱潮已過，但在便利商店就能吃到韓劇同款，還是值得買來一嘗滋

韓國人也很愛去的點！ 首爾近郊「坡州文藝一日遊」 Heyri藝術村、智慧之林、可口可樂博物館

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-08-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 地鐵二號線合井站1號出口(Hapjeong Station)、헤이리 문화예술마을 （HEYRI藝術村）、坡州可口可樂博物館(잇츠콜라박물관)。 坡州是韓國人假日很喜歡去的城市，除了有兩個大型OUTLET之外，還有很多咖啡廳和適合散步放空的地方，坡州的咖啡廳也有別於首爾小巧感，更多巨型倉庫的感覺！坡州也因為沒過度開發，所以初次來就覺得這裡還蠻清幽的，果然是首爾人週末放鬆首選地。這次的坡州一日行我們安排了幾個坡州非常值得訪的景點，除了觀光地之外也有韓國人也很愛去的點😎

韓國美食之都「江陵」代表美食出爐！「它」奪冠實至名歸，走訪韓劇拍攝地＋海邊品咖啡

韓國美食都市「江陵」代表美食結果出爐！江陵以在地自產咖啡、豆腐、馬鈴薯丸子(옹심이)等美食作為代表，吸引不少遊客到訪品嘗。近日，便以到訪「江陵Local Food & Bakery Market」的4

韓國春川輕鬆一日遊！2022新開幕樂高樂園＋絕美雞冠花馬鈴薯田咖啡店＋韓劇拍攝地金裕貞站

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2022-10-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 김유정역、馬鈴薯田咖啡廳、LEGOLAND Korea Resort。 遊走在2022年兒童節全新開幕的韓國樂高樂園與調色板般繽紛的絕美雞冠花田之間，加入一點想像力，大人也可以化身為城堡裡被困的公主和武士，或是切換成童話中的花精靈。偶爾脫離忙碌壓迫的日常，活得像小孩一樣率真，才能重新感受快樂原來很簡單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。