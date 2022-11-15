快訊

八旬清貧婦病逝家中 一雙兒女沒錢葬母伴屍3天

晚間連兩震！台東近海規模4.4地震 最大震度3級

7-ELEVEN《非常律師禹英禑》飯捲上市！一眼看見整條香腸與爆滿鮪魚

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@7seven.11、IG@duru_food授權
圖／IG@7seven.11IG@duru_food授權

《非常律師禹英禑》飯捲超商開賣！近日，韓國7-ELEVEN推出韓劇《非常律師禹英禑》飯捲，光看外包裝就很有質感，有香腸及鮪魚2種口味。雖然刷劇熱潮已過，但在便利商店就能吃到韓劇同款，還是值得買來一嘗滋味。

韓國7-ELEVEN於近日推出《非常律師禹英禑》飯捲。圖／取自7-ELEVEn Korea IG
韓國7-ELEVEN於近日推出《非常律師禹英禑》飯捲。圖／取自7-ELEVEn Korea IG

《非常律師禹英禑》香腸飯捲。圖／IG@duru_food授權
《非常律師禹英禑》香腸飯捲。圖／IG@duru_food授權

一眼就能看見滿滿餡料，與一般超商常販飯捲不同。圖／IG@7seven.11授權
一眼就能看見滿滿餡料，與一般超商常販飯捲不同。圖／IG@7seven.11授權

韓國7-ELEVEN最新推出《非常律師禹英禑》飯捲，共有香腸及鮪魚兩種口味，分別包入整條Q彈香腸與滿滿鮪魚沙拉。雖然整體價格偏高，但與便利商店常販的飯捲不同，能夠一眼看到內裡餡料是這款飯捲的特色。

《非常律師禹英禑》香腸飯捲4,500韓元(約台幣106元)。圖／IG@duru_food授權
《非常律師禹英禑》香腸飯捲4,500韓元(約台幣106元)。圖／IG@duru_food授權

圖／IG@duru_food授權
圖／IG@duru_food授權

韓國7-ELEVEN於官方IG貼出上市消息後，便有網友留下「餡料很實在」、「看起來好好吃」等好評，但也有不少人表示「太貴了」、「不如到飯捲專賣店買來吃」。不過因為有《非常律師禹英禑》加持，也讓許多網友好奇它與一般飯捲的差別，如果有在便利商店看到，還是會想買來嘗鮮看看。

圖／IG@7seven.11授權
圖／IG@7seven.11授權

延伸閱讀：

韓料控尖叫！韓國廚神白種元「BORNGA本家燒肉」插旗台北，坐等開幕一飽口福

韓國美食之都「江陵」代表美食出爐！「它」奪冠實至名歸，走訪韓劇拍攝地＋海邊品咖啡

7-ELEVEN 韓國美食

相關新聞

7-ELEVEN《非常律師禹英禑》飯捲上市！一眼看見整條香腸與爆滿鮪魚

《非常律師禹英禑》飯捲超商開賣！近日，韓國7-ELEVEN推出韓劇《非常律師禹英禑》飯捲，光看外包裝就很有質感，有香腸及鮪魚2種口味。雖然刷劇熱潮已過，但在便利商店就能吃到韓劇同款，還是值得買來一嘗滋

韓國人也很愛去的點！ 首爾近郊「坡州文藝一日遊」 Heyri藝術村、智慧之林、可口可樂博物館

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-08-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 地鐵二號線合井站1號出口(Hapjeong Station)、헤이리 문화예술마을 （HEYRI藝術村）、坡州可口可樂博物館(잇츠콜라박물관)。 坡州是韓國人假日很喜歡去的城市，除了有兩個大型OUTLET之外，還有很多咖啡廳和適合散步放空的地方，坡州的咖啡廳也有別於首爾小巧感，更多巨型倉庫的感覺！坡州也因為沒過度開發，所以初次來就覺得這裡還蠻清幽的，果然是首爾人週末放鬆首選地。這次的坡州一日行我們安排了幾個坡州非常值得訪的景點，除了觀光地之外也有韓國人也很愛去的點😎

韓國美食之都「江陵」代表美食出爐！「它」奪冠實至名歸，走訪韓劇拍攝地＋海邊品咖啡

韓國美食都市「江陵」代表美食結果出爐！江陵以在地自產咖啡、豆腐、馬鈴薯丸子(옹심이)等美食作為代表，吸引不少遊客到訪品嘗。近日，便以到訪「江陵Local Food & Bakery Market」的4

韓國春川輕鬆一日遊！2022新開幕樂高樂園＋絕美雞冠花馬鈴薯田咖啡店＋韓劇拍攝地金裕貞站

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2022-10-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 김유정역、馬鈴薯田咖啡廳、LEGOLAND Korea Resort。 遊走在2022年兒童節全新開幕的韓國樂高樂園與調色板般繽紛的絕美雞冠花田之間，加入一點想像力，大人也可以化身為城堡裡被困的公主和武士，或是切換成童話中的花精靈。偶爾脫離忙碌壓迫的日常，活得像小孩一樣率真，才能重新感受快樂原來很簡單。

韓國人最愛去的渡假勝地！ 「濟州島五天四夜」必去景點推薦 牛島&東門市場&山茶花之丘&Osulloc茶博物館

跟著 林卡西的出走日記 於 2022-07-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 5 天，一共去了 27 個景點，其中包含 金浦國際機場、濟州國際機場、 城山浦港 성산포항(Seongsanpo Port Ferry Terminal (Departures))。 說到韓國人最愛去的渡假勝地就一定要提到濟州島，而濟州島以橘子、花生、生魚片、黑豬肉以及石頭爺爺聞名。濟州島有三多，那就是風多、石多和女人多，大家去濟州島的時候，可以觀察是不是如同所說，有這三多呢。而我們這次來濟州島五天四夜，雖然因為班機晚到早走的關係，能玩的時間只有三天，沒有多餘的時間更多的去欣賞濟州的美，但也因這次的遺憾，更期待了下次的濟州之旅。 關於濟州島的交通，若是有汽車駕照的人，可以提前換國際駕照預備，對於景點至景點間的移動會相對方便許多。而若是沒有汽車駕照的人，也不需要擔心，就跟著我們一起旅行吧!

高考必吃！還在吃包子、粽子？吃「這個」不僅能祈願考試合格，還能招來好運

今年11/17是韓國大學生最重要的一天，因為這天是大學入學高考，就像台灣重大考試一樣，韓國也有像台灣考試吃「包子＋粽子(包中)」這類祈願意涵的傳統，而在韓國，祈願考上理想學校的傳統並不是吃包子和粽子，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。