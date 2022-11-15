7-ELEVEN《非常律師禹英禑》飯捲上市！一眼看見整條香腸與爆滿鮪魚
《非常律師禹英禑》飯捲超商開賣！近日，韓國7-ELEVEN推出韓劇《非常律師禹英禑》飯捲，光看外包裝就很有質感，有香腸及鮪魚2種口味。雖然刷劇熱潮已過，但在便利商店就能吃到韓劇同款，還是值得買來一嘗滋味。
韓國7-ELEVEN最新推出《非常律師禹英禑》飯捲，共有香腸及鮪魚兩種口味，分別包入整條Q彈香腸與滿滿鮪魚沙拉。雖然整體價格偏高，但與便利商店常販的飯捲不同，能夠一眼看到內裡餡料是這款飯捲的特色。
韓國7-ELEVEN於官方IG貼出上市消息後，便有網友留下「餡料很實在」、「看起來好好吃」等好評，但也有不少人表示「太貴了」、「不如到飯捲專賣店買來吃」。不過因為有《非常律師禹英禑》加持，也讓許多網友好奇它與一般飯捲的差別，如果有在便利商店看到，還是會想買來嘗鮮看看。
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