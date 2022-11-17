首爾鐘路韓式傳統魅力一日遊～2022光化門廣場重新開張！

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-08-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 11 個景點，其中包含 地鐵三號線安國站2號出口(Anguk Station)、TENPERCENT COFFEE 安國店(텐퍼센트커피 안국점 )、北村韓屋村。 首爾地鐵三號線安國站剛好位於景福宮和昌德宮的中間地帶，而古代韓國許多兩班貴族都居住於此，延續至今也是高級住宅區，但整個區域保留了很多舊時的韓屋建築，讓這裡整個富有文化氣息和歷史魅力，也是我在首爾最喜歡的一個地區，這次的一日小旅行安排了首爾鐘路地區涵括光化門、北村韓屋村、三清洞、仁寺洞等，把周邊的知名必去景點都一次走完！

地鐵三號線安國站2號出口(Anguk Station) | 幾秒

如果問到我最喜歡首爾什麼地方，安國站一帶絕對是我可以去好幾次都不會膩的地方，搭乘地鐵三號線在安國站下車的話就可以到達囉

TENPERCENT COFFEE 安國店(텐퍼센트커피 안국점 ) | 15 分鐘

小旅行的開始一定要先來杯飲料振奮一下精神，我點的是水蜜桃冰茶，而朋友點的是美式咖啡，我們喝完都覺得這間咖啡廳的飲料認真很可以！水蜜桃冰茶是我難得喝到覺得不會太甜的，然後熱愛美式咖啡的朋友也覺得美式咖啡是他喜歡的味道，另外除了飲品之外我還必須推薦一下它們的甜點，我吃過抹茶小蛋糕（₩2500約台幣55元左右）覺得口感不會膩，是會讓我想再買來吃的那種，這間咖啡廳非常靠近安國站二號出口，口渴突然很想喝飲料解渴的話，來這裡是個好選擇！不過因為店內座位區不多，所以還是適合想要外帶的人來買哦～

▍TENPERCENT安國店 텐퍼센트커피 안국점 · 서울특별시 종로구 율곡로 59 · 59 Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul

北村韓屋村 | 40 分鐘

從安國站步行到北村韓屋村的距離不遠，差不多10-15分鐘左右即可到達，北村韓屋村的有名程度應該是很多來過韓國的人都來過的地方對吧（？）我自己也是去過好幾次了，差不多有3次以上了吧…這裡的歷史可也是大有來頭的，從以前北村是兩班貴族的居住地區，這裡的住宅都是朝鮮時期的瓦屋，建築看起來都很有歷史痕跡，至今扔完整保存了過去上流階層的建築形式，走在北村韓屋村裡面可以明顯地感受到這裡就是有錢人家的住宅區（我也好想住在這裡啊…）

不過因為近幾年北村韓屋村成為有名的觀光景點，影響到了當地居民的生活品質，所以觀光公社在這裡提倡「安靜旅遊」希望遊客來到這裡能遵守參觀禮儀，保持安靜避免大聲喧嘩影響當地居民的生活品質，大家來到北村的時候還請多多注意一下哦！而在北村最有名的拍照點是一條兩旁都是韓屋且能清楚看到首爾市景和南山塔的斜坡路（北村路11街一帶）因為這裡很多巷子，對第一次來的人找路稍微複雜一點，我自己來過三次有時候都還是要靠地圖，但是因為北村觀光客很多的關係，有時候找不到路的時候，跟著人群或人多的地方、方向走就對了😂然後啊如果想要像我拍出這種沒有很多人的照片，強烈建議是選擇平日的時候來，因為假日整條路都會是滿滿的人

▍北村韓屋村 북촌한옥마을 · 首爾特別市鐘路區桂洞街37 (桂洞) · 서울특별시 종로구 계동길 37 (계동)

팔판동꼬마김밥 앤 토스트 | 40 分鐘

我們從北村離開來到旁邊的三清洞吃午餐，去了一間隱藏在巷內的韓式飯捲店，這間餐廳我也是用韓文從網路上找到的美食，不知道是不是真的從以前朝鮮時代傳承下來的店，因為店外面的招牌寫說這區以前有八位叛書居住，是他們吃過的美味韓式飯捲，所以才取名為「八判飯捲」，聽起來好像真的有這麼一回事，但店面看起來實在非常新穎還帶有文青氣息（應該是後來重新整修過吧）

店裡的招牌菜單是八叛韓式飯捲(팔판김밥₩4000約台幣90元左右)和八叛吐司(팔판토스트₩2500約台幣55元左右)也是我們點的，份量十足飽足感滿滿價錢又便宜實在推爆！下次再來去三清洞我一定還會再去吃（自我喊話）不過要注意的是，店內的內用空間實在很小，只有四個位子，所以想來訪的大家可能還是外帶會更方便，要不然就是要等待內用座位～

▍팔판동꼬마김밥 앤 토스트 · 首爾特別市鐘路區八板街36 1樓 · 서울특별시 종로구 팔판길 36 1층

三清洞 | 30 分鐘

吃完午餐後我們就在三清洞主街走走晃晃，主街和周邊巷弄有很多小物店&質感咖啡廳，可以在這裡挖寶看看能不能挖到喜歡的東西，不過這裡也算是消費稍微高的地方，大家還是要顧好自己的荷包🤣如果想尋找質感咖啡廳的話絕對很推來三清洞一帶晃晃，實在太多可以發掘的了！然後咖啡界有名的藍瓶咖啡在三清洞也有一間分店，是很多人來到三清洞都會去踩點的地方，雖然我個人是覺得藍瓶咖啡喝起來普普，沒什麼特別的感覺，主要是重於服務品質和店內簡約的裝潢吧～沒喝過的人還是值得一訪啦

▍三清洞街 삼청동길 · 首爾特別市鐘路區三清路107 (三清洞) · 서울특별시 종로구 삼청로 107

星巴克光化門店(스타벅스 광화문점) | 40 分鐘

離開三清洞後，我們就一路散步到光化門廣場，到達後先去旁邊的星巴克喝星冰樂，而這間星巴克最大的特點就是座位區很多還可以看到光化門廣場的風景，頂樓也有開放戶外座位區，我們也有上去俯瞰旁邊的光化門廣場，雖然視野比起低層樓好像不是特別好就是了😂大家來到韓國不妨可以來喝喝看韓國的星巴克跟台灣的究竟有什麼差別（我是覺得差不多啦價錢部分也是…）主要是韓國星巴克都會有一些台灣看不到的商品，在台灣網購也會看到很多人在代購韓國星巴克杯子，有來韓國玩的時候去星巴克逛逛也是重點行程對吧（？

▍星巴克光化門店 스타벅스 광화문점 · 首爾特別市鐘路區世宗大路167 · 서울특별시 종로구 세종대로 167

光化門廣場 | 1 小時

歷時一年多的改造工程今年八月重新開放的光化門廣場完全變成首爾市中心的親水公園（？）總而言之就是噴水的地方變得更多然後吸引超多小孩在那邊直接玩起水來（很像什麼宜蘭童玩節的既視感）這個全新的光化門廣場比起之前的舊廣場大超多！原本旁邊有一條車道現在全部變成廣場的一部分，但世宗大王（發明韓文的君王）和李舜臣將軍（韓國民族英雄）依然豎立在光化門廣場，之後大家有機會來韓國的話一定要來這裡走走！感受一下作為首爾門面全新的光化門廣場，疫情前曾經來過光化門大家也必須再回訪看看到底改變了什麼～啊然後有個建議是我覺得晚上好像比較美一點😊

▍光化門廣場 광화문광장 · 首爾特別市鐘路區世宗大路172 · 서울특별시 종로구 세종대로 172

大韓民國曆史博物館 | 40 分鐘

鄰近光化門廣場的大韓民國歷史博物館也是遊客來到光化門經常也會一起安排到行程裡的地方，這是韓國的第一座國立近現代史博物館，博物館裡有個主展覽區將大韓民國的歷史依時代分為4間展覽室加以介紹大韓民國的歷史背景到現代發展，但因為多數為韓文和英文，對於中文母語的我們理解上稍嫌困難，不過還是能用圖像和展示品稍微理解啦！館內比較有趣一點的展示空間應該是其中的互動體驗專區，透過體驗的過程了解韓國近現代史，建議還是對韓國歷史有興趣的人再來會比較能有一些收穫😌

說實在我來這裡最想看的還是那個能從制高點同時看到景福宮和青瓦台的眺望處，應該也是歷史博物館人氣最高的地方（？）只不過因為現在旁邊在進行議政府遺跡考古所以拍起來不是特別好看

▍韓國歷史博物館 대한민국역사박물관 · 首爾特別市鐘路區世宗大路198 (世宗路) · 서울특별시 종로구 세종대로 198 (세종로)

仁寺洞 | 1 小時

仁寺洞商圈距離光化門廣場不遠，也是走路就可以輕鬆到達的距離，這裡的特色是韓國傳統文化特色商圈，在仁寺洞可以感受到滿滿的韓國復古味道，很多商店都是販賣韓國傳統飾品以及韓國觀光紀念品，其中的「你好仁寺洞 안녕인사동」是2019年年末才開幕的新賣場，這個賣場的一樓有LINE FRIENDS專賣店，而門口站在韓屋裡面且穿著韓服的LINE FRIENDS角色也是人氣拍照點，也是這裡才看到的韓服熊大哦！

在LINE FRIENDS專賣店裡面也有仁寺洞才買得到的特色商品，有來仁寺洞的話一定要來逛一下的 另外在LINE FRIENDS旁邊還有台灣的老虎堂，在我現在在韓國交換期間好像每一次來到仁寺洞都會買一杯珍奶來喝，味道就跟台灣的珍奶差不多，除了價錢的部分...非常不同（一杯台幣110左右），然後還有一間羊羹專門伴手禮店금옥당金玉糖，也算是這裡的名店，店裡販賣許多不同口味的羊羹，有非常多元的口味可以選擇，我自己是買過珍奶、濟州綠茶和紅豆口味，完食感想覺得很讚也很新鮮（因為其實我之前根本不怎麼吃羊羹的，那個時候想說吃吃看到底是什麼口感就買來吃了），如果喜歡羊羹的人一定不要錯過這個伴手禮店！

這間羊羹伴手禮店最大的賣點還有他們的包裝加購服務，提供很多種顏色和花樣的布給顧客們挑選，但需要注意的是，因為這個羊羹是需要冷藏保存的，來旅行的話若飯店房間冰箱內有冷藏最好，如果沒有的話可能就要再好好考慮一下了，店裡也有提供加購保冷袋，可以在外面保存8個小時左右 仁寺洞整條商圈感覺就很像台灣的老街一樣，但除了舊時又結合現代感，想買韓國傳統小物、小吃、紀念品的話，來仁寺洞絕對不會錯👍

▍仁寺洞 인사동 · 首爾特別市鐘路區仁寺洞街62 (寬勳洞)一帶 · 서울특별시 종로구 인사동길 62 (관훈동) 일대

▍你好仁寺洞 안녕인사동（購物商場） · 首爾特別市鐘路區仁寺洞街49 · 서울특별시 종로구 인사동길 49 ☞ 營業時間: 每日10:00-22:00

泡麵便利商店(라면편의점) | 1 小時

接著我們從仁寺洞直接走到位在地鐵一號線鐘路三街附近的「泡麵便利店」，這間應該也算是很多觀光客的愛店，因為看到店裡牆面上的便利貼都是不同語言的留言，這間泡麵便利店是一間無人商店，先在自助點餐機選擇自己想吃的泡麵種類以及其他加購項目後，再自己到泡麵牆拿自己點的泡麵拿去泡麵機煮即可，而這邊還有提供各種小菜給大家免費取用，像是泡菜、黃豆芽、蔥、魚板等等，雞蛋是要另外加購的喔！千萬不要以為是免費的哦😅在這裡吃一餐真的是非常划算～CP值完全超值！！！愛韓國泡麵的大家絕對不能錯過這間無人泡麵店！

▍泡麵便利店 라면편의점 · 서울특별시 종로구 돈화문로 11 · 11, Donhwamun-ro, Jongno-gu, Seoul ☞ 營業時間: 24小時全年無休 ☞ 同場加映Creatrip分享的探訪記還附上完整流程給大家參考：https://www.creatrip.com/blog/11557

光化門廣場 | 40 分鐘

在泡麵便利店吃飽飽後帶著滿足的心情，我們一路再散步回到光化門廣場看夜晚版本的光化門，會再回來一次光化門就是因為白天和夜晚版的絕然不同，而因為中間還有安排其他景點的緣故，所以就保留到晚上再看一次，也當作是飯後運動散散步，晚上的光化們廣場打上黃黃的暖光後，多了更多浪漫和愜意感，整個看起來也比白天更有質感，加上晚上這裡還會有多媒體牆的動畫展示以及旁邊大樓也可能不定時播放光雕展演，讓夜晚的光化們更有看頭，光化們在重新開放後真的跟之前的完全不一樣，整個廣場足足大了好幾倍，休憩的地方也多了很多，非常推薦大家一定要來光化門走走！

不管是白天和晚上都值得一訪🚶🏻 其實鐘路這一帶不太需要搭乘地鐵轉車轉來轉去，用走的就可以一次玩好幾個景點，我自己也是喜歡用步行的方式多看看首爾的街景，所以大家也不妨都用走的感受一下首爾吧！出國不都是腳力訓練嗎🤣 本篇遊記到這裡告一段落～如果喜歡這篇遊記分享的話，請按個讚和追蹤我的查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記，給我更多動力繼續分享韓國各地好吃好玩的內容給大家～ 追蹤我的instagram @charles.ku 看更多我的韓國交換生活😎 各位親故我們下一篇遊記見❣

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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