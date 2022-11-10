韓國美食之都「江陵」代表美食出爐！「它」奪冠實至名歸，走訪韓劇拍攝地＋海邊品咖啡

跟著 林卡西的出走日記 於 2022-07-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 5 天，一共去了 27 個景點，其中包含 金浦國際機場、濟州國際機場、 城山浦港 성산포항(Seongsanpo Port Ferry Terminal (Departures))。 說到韓國人最愛去的渡假勝地就一定要提到濟州島，而濟州島以橘子、花生、生魚片、黑豬肉以及石頭爺爺聞名。濟州島有三多，那就是風多、石多和女人多，大家去濟州島的時候，可以觀察是不是如同所說，有這三多呢。而我們這次來濟州島五天四夜，雖然因為班機晚到早走的關係，能玩的時間只有三天，沒有多餘的時間更多的去欣賞濟州的美，但也因這次的遺憾，更期待了下次的濟州之旅。 關於濟州島的交通，若是有汽車駕照的人，可以提前換國際駕照預備，對於景點至景點間的移動會相對方便許多。而若是沒有汽車駕照的人，也不需要擔心，就跟著我們一起旅行吧!

2022-11-04 14:00