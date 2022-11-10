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韓國美食之都「江陵」代表美食出爐！「它」奪冠實至名歸，走訪韓劇拍攝地＋海邊品咖啡

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／取自IG@rosy__coffee、小編Blue提供
圖／取自IG@rosy__coffee、小編Blue提供

韓國美食都市「江陵」代表美食結果出爐！江陵以在地自產咖啡、豆腐、馬鈴薯丸子(옹심이)等美食作為代表，吸引不少遊客到訪品嘗。近日，便以到訪「江陵Local Food & Bakery Market」的435名遊客為對象，針對「美食之都江陵的代表自產美食」進行調查，最終「咖啡」以31.4%的結果拿下第一，並於今日(11/10)正式公布。

江陵代表美食「咖啡」以31.4%取得第一。圖／取自IG@24f_rame
江陵代表美食「咖啡」以31.4%取得第一。圖／取自IG@24f_rame

江陵代表美食「純豆腐」。圖／取自江陵市觀光官網
江陵代表美食「純豆腐」。圖／取自江陵市觀光官網

江陵代表美食「馬鈴薯丸子(옹심이)」。圖／取自韓國觀光公社
江陵代表美食「馬鈴薯丸子(옹심이)」。圖／取自韓國觀光公社

本次民調中，江陵代表美食「咖啡」以31.4%取得第一頭銜，而與咖啡並列代表美食的「豆腐」及「馬鈴薯丸子(옹심이)」，也不負重望分別以21.6%及16.6%佔據第二、三名。此外，「醬湯刀削麵」及「馬鈴薯煎餅」則以些微差距緊追在後。其實，江陵原本就以「咖啡都市」廣為人知，從「安木(안목)咖啡一條街」及咖啡慶典等便有跡可循，因此「咖啡」拔得頭籌並不讓人意外。

安木(안목)海邊。圖／取自IG@rosy__coffee
安木(안목)海邊。圖／取自IG@rosy__coffee

圖／取自IG@rosy__coffee
圖／取自IG@rosy__coffee

圖／取自IG@rosy__coffee
圖／取自IG@rosy__coffee

其實，在以上提到的多樣美食外，除了到訪必喝咖啡，也可以嘗試當地的「蕎麥麵」、「章魚生魚片」、「海鮮辣湯麵(炒碼麵)」等在地美食。若要推薦江陵半日遊行程，不妨先到韓劇「鬼怪」拍攝地的「領津海邊(영진해변)」走走看看，再至「安木海邊咖啡街」買杯咖啡，邊看蔚藍海天，感受悠閒愜意的午茶時光。

韓劇「鬼怪」取景地。圖／小編Blue提供
韓劇「鬼怪」取景地。圖／小編Blue提供

領津海邊(영진해변)。圖／小編Blue提供
領津海邊(영진해변)。圖／小編Blue提供

圖／小編Blue提供
圖／小編Blue提供

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