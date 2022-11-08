韓國春川輕鬆一日遊！2022新開幕樂高樂園＋絕美雞冠花馬鈴薯田咖啡店＋韓劇拍攝地金裕貞站

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2022-10-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 김유정역、馬鈴薯田咖啡廳、LEGOLAND Korea Resort。 遊走在2022年兒童節全新開幕的韓國樂高樂園與調色板般繽紛的絕美雞冠花田之間，加入一點想像力，大人也可以化身為城堡裡被困的公主和武士，或是切換成童話中的花精靈。偶爾脫離忙碌壓迫的日常，活得像小孩一樣率真，才能重新感受快樂原來很簡單。

김유정역 | 1 小時

週六自駕(或是坐客運大巴)外出就是個錯誤! 早上10點多出發，竟然塞車到下午2點才到達呢! 其實春川雖說在江原道，可是從首爾清涼里坐京春線火車也不過1小時30分鐘而已!!! 而且可以直接到達第一個景點金裕貞站廢站呢! 大家記得比起坐大巴，更建議利用鐵路唷! 相信不少人也聽說過金裕貞站舊站(김유정역 폐역)，這正是韓國首個以人名命名的火車站呢! 只是此金裕貞與美女演員金裕貞可說是毫無關係! 這位金裕貞是1930年代活躍文壇的春川出身作家金裕貞先生。

當時正處於朝鮮正逐步開放且自由受限制的日佔時期，作品中刻劃了當時農村生活的不同面貌。在廢站內的「裕貞列車」展館暨咖啡休息處上放置了不少韓國文學作品及上一代火車懷舊物予大眾欣賞。同時，也可索取春川旅遊手冊或向職員進行旅遊諮詢，進一步了解春川魅力。 月台另一端的舊站內部也同樣展出了舊制服、車票等老火車站相關的紀念物品。

不過，看到舊站外觀有覺得眼熟嗎? 對了, 這就是GOT7珍榮出演的《花樣年華-生如夏花》、李英愛主演《申師任堂》等韓劇中有出現過的拍攝地，最適合回憶過去的場景。 舊站對面步行約5分鐘還有保存了作家生活點滴的「金裕貞文學村」；而舊站往新站方向直走，更會發現曾因韓綜《RUNNING MAN》、《我們結婚了》等而一度人氣火爆的江村鐵道自行車(강촌레일파크)!時間充裕的話，一邊踏著鐵路自行車一邊享受春川美景，確是人生一大樂事。

金裕貞站舊站(김유정역 폐역) ⏰ 24H 💰 免費

馬鈴薯田咖啡廳 | 2 小時

春川代表飲食一直以來由炒辣雞獨佔鰲頭，不過現在問及春川美食，不少韓國人也對這家馬鈴薯田咖啡店(감자밭)的馬鈴薯麵包讚不絕口。 下午4點多、咖啡店空間如此大仍然需要門外排隊才能進場，人氣可見一斑。儘管Q彈可口的馬鈴薯麵包早早入駐各區樂天百貨公司，又或者能輕鬆通過網購入手，然而，馬鈴薯田咖啡店本店仍然擁有值得大家不遠千里而來的理由。那就是本店每月特定口味、秋季限定的繽紛鷄冠花田(맨드라미)，以及秋日鷄冠花束製作體驗等隨不同時間變化的美景與美味，是沉醉於浪漫氛圍和麵包香之內的完美場所。

那熱呼呼、軟糯得像年糕的外皮，配合香滑鬆軟中帶有薯粒的馬鈴薯泥，光是原味馬鈴薯麵包已足夠讓人一試難忘，幾乎在場大部分韓國人手中一人一盒的搬回家呢。而本店更推出每月特定口味，八月份是辣雞麵、九月份是戈貢佐拉起司，而十月是經典肉派，叫人忍不住期待每月的驚喜! 每堂秋季限定舉辦的鷄冠花束製作體驗人數有限，需要提早預約。可惜時不與我，出發前一天收到導師新冠確診的通知，只好含淚取消。就算沒辦法製作，還是可以單獨購買完美包裝好的鷄冠花束作紀念唷。

幸好，必到的SNS打卡點 - 鷄冠花田是開放自由出入，想怎麼拍、拍多久都沒問題。紅橙黃的鷄冠花、翠綠的葉子與藍天白雲繽紛了世界，加上可愛的小木屋，彷彿置身於童話裡。 在五彩斑斕的鷄冠花秋景下，品嚐剛出爐的馬鈴薯麵包，親自來訪的理由夠充分了吧!

馬鈴薯田咖啡店(감자밭) ⏰ 10:00~21:00 💰 春川馬鈴薯麵包(原味)춘천 감자빵 3,300韓元 (≈TWD74 / HKD18) 起司馬鈴薯麵包 치즈 감자빵 3,800韓元(≈TWD85 / HKD21) 10月限定經典肉派馬鈴薯麵包 미트파이 감자빵3,800韓元(≈TWD85 / HKD21)

LEGOLAND Korea Resort | 2 小時

輾轉11年，至今年5月5日兒童節才正式開幕的樂高樂園(레도랜드)爭議有多大，人氣就有多強! 先拋開園地掘出8,000多件史前文物而不顧的問題，坦白說，樂高樂園做到了即便沒有大量刺激的機動遊戲，同樣能令大人與小朋友樂而忘返。 作為全球第十座、目前亞洲最大的樂高樂園，園內設有「Brick Street 積木街」、「Bricktopia 積木烏托邦」、「LEGO Castle 樂高城堡」、「LEGO City 樂高之城」、「LEGO NINJAGO World 樂高忍者世界」、「PIRATE SHORES 海盜之岸」及「Miniland 迷你世界」等 7 大區域。 分佈在7大區域一共40多項遊樂設施雖然部分為孩子專用遊戲，但大人小朋友一同享樂的機動遊戲也不少!!

比方說LEGO Castle樂高城堡的The Dragon 過山車絕對是人氣之選，由於相對其他設施排隊時間比較長，建議一進入園區先來體驗。 樂高樂園內又怎會少了大型的樂高藝術裝置呢? 巨型樂高恐龍、用67 萬顆樂高製成的瘋狂化學家，以及隨處可見的樂高人物與動物，連我這個大人也直呼太可愛了! 在整個園區的正中央是打造了首爾、釜山、濟州、慶州、丹陽等韓國各地區知名景點與地標，每一處製作得十分精緻，我們更可以控制部分船、車輛和燈光，盡情投入到迷你世界。

另外，LEGO City 樂高城市內設有「Driving School 駕駛學校」「Fire Academy 消防學院」、「LEGO CITY Airport 樂高城市機場」等設施，是小朋友進行職業體驗，滿足角色扮演的渴望。而LEGO NINJAGO World 樂高忍者世界這別具特色的東方庭園亦是園內另一人氣區域，大人小朋友可一同接受「訓練」成為忍者。 萬一覺得只待在樂園一天確在太短，可以考慮入住一旁的樂高酒店。房間以忍者、海盜、城堡等樂高經典主題為設計概念，傢俱用品按照樂高積木樣式打造，讓童心滿滿的住客體驗化身為樂園 世界人物之一。

樂高樂園(레도랜드) ⏰ 平日10:00~18:00 | 週末及假日 10:00~19:00 營運時間休館日或有變動，出發前請在官網確認 💰 全日票 : 成人(13歲或以上) 50,000韓元(≈TWD1,118 / HKD274) 小童(24個月~12歲) 40,000韓元(≈TWD894 / HKD218) 周末半日票(15:00後入場) : 30,000韓元(≈TWD670 / HK164) *未滿24個月幼童免費入場 **乘坐火車前往春川時，可於在京春線春川站一號出口前停車場轉乘樂高樂園接駁專車。 ***自開幕以來有關中島文物保護等的示威人士長駐在樂園門外，亦引致在場有不少警員戒備。不過請放心，示威人士要不安靜地拉著橫額，要不就在呼叫口號罷了，不會接近入場人士。

황토집숯불닭갈비 | 2 小時

出行當日是10月8日，而10月10日適逢韓國公共假日，不管到哪也人山人海。從早上塞車開始就已經開始擔心晚上會不會吃不到原定行程的 “春川木屋子炒辣雞” !!果然，擔心是沒錯的。就算有同一條公路上有三家分店也好，由於不提供預約，所以是先到先得方式的取票等位。在樂高樂園待到7點關門才離開，大約7點45分到達的我們與春川木屋子炒辣雞(三!家!分!店!)擦身而過。

*春川木屋子炒辣雞 : 建議週末假日晚上7點或之早到達取票等候。*同一區域的其他春川炒辣雞店也比較早停止接待新客人，最後去了附近一家叫 “黃土店炭火雞排”的炭火烤雞排餐廳。鹽味雞排與調味雞排味道相當不錯，嫩肉汁多呢!!

吃烤肉記得要配上蕎麥涼拌麵才夠「韓」夠地道! 蕎麥涼拌麵清爽甜辣的醬料加入一點麻油香，一人一份也不為過! 黃土店外庭園設置了搖搖板、彈床等玩樂設施。要是與孩子一同出遊，小朋友一般早吃完便無所事事，甚至嚷著離開。這迷你公園可讓他們自由玩耍，也是給父母留了一段能舒心享用美食的時間呢~

黃土店炭火雞排(황토집숯불닭갈비) ⏰ 11:30~21:30 (L.O.20:30) 🚫 逢週二休 鹽味雞排소금닭갈비 14,000韓元 (≈TWD313 / HKD77) 調味雞排양념닭갈비 14,000韓元(≈TWD313 / HKD77) 蕎麥涼拌麵 막국수 8,000韓元(≈TWD179 / HKD44)

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