起士炸彈！米蘭必吃5顆星披薩「Spontini」牽絲起士＋厚實餅皮，不飛米蘭「這」也吃得到

好評5顆星！今天來介紹一下這家到米蘭必吃的披薩名店「Spontini」，不過不用飛到米蘭，在韓國就可以吃到啦！這家「Spontini」的主打招牌就是擁有「超厚起士」的紮實披薩，餅皮鬆厚有嚼勁，搭上飽滿一層的香濃起士，起士控、澱粉腦袋都會愛。

圖／取自Spontini韓國官方IG

圖／取自Spontini韓國官方IG

圖／取自Spontini新沙店IG

這家米蘭必吃「Spontini」在韓國江南、水源、松坡、新沙及高陽共有5家分店，店家特色就是超誘人又牽絲的「超厚起士」披薩，喜歡起士還可以點「Double Cheese披薩」，堪稱「起士炸彈」，就算沒有其他配料，也一樣很好吃，一塊的份量就很飽足。

Double Cheese披薩。圖／取自Spontini新沙店IG

Double Cheese披薩。圖／取自Spontini新沙店IG

此外，還有特別的「蘑菇披薩」，杏鮑菇與胡椒、鹽混和調味，菇類香氣與厚實鬆軟餅皮、濃郁起士的完美結合，這就是披薩界的夢幻組合，搭配啤酒也很適合，一次品嘗「피맥(pizza＋beer)」道地滋味。

蘑菇披薩。圖／取自Spontini新沙店IG

蘑菇披薩。圖／取自Spontini新沙店IG

延伸閱讀：

．打造五星主廚快餐車！堅持傳統果木柴燒窯烤，獨創甜鹹多口味披薩

．穿拖鞋出發吃美食！「貳樓」推出3日限定「穿拖鞋用餐」8折起，好康只在這2個縣市