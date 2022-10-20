打造五星主廚快餐車！堅持傳統果木柴燒窯烤，獨創甜鹹多口味披薩
【圖／文：行遍天下】
一片能讓小朋友都念念不忘的披薩，「KK手工窯烤pizza 台北」美味的秘訣在於：堅持每日現桿餅皮和新鮮食材，選用龍眼木或荔枝木，現場窯烤一個個香味撲鼻的美味窯烤pizza。
主廚暨創辦人 張珷直
雲林囡仔張珷直於2013年與雲林KK手工窯烤披薩合作拓展北部市場，大學主修餐旅管理並任職多家知名餐廳的他，理想是打造五星主廚快餐車！
遊走台北大街小巷的KK手工窯烤Pizza，提供多達17種口味的12吋大披薩，以及唯一9吋的「莓莓的」甜蜜口味，價位從210至400元，有嚴選食材每日限量、KK特色健康蔬食和經典美味其中還有多款主廚張珷直精心獨創的口味，像是：自製鹹豬肉、松露蕈菇馬鈴薯、BBQ牛肉、炭燒雞肉等特色創意披薩。
張主廚提到經營「KK手工窯烤pizza」台北區的機緣，在雲林的小侄子堅持想吃蕭老闆的KK Pizza，卻因當天提早完售買不到而爆哭，一片能讓小朋友念念不忘的披薩，不就是餐飲從業人員想要帶給大家幸福歡樂的美食嗎？
「誰說餐車沒有高級的平價料理！」曾服務於知名美式餐廳Friday's、隨意鳥地方及法式樂沐等餐廳的他，決定自行創業「打造五星主廚快餐車！」透過騎腳踏車環島，加深他的信念：「開著披薩餐車前往每個地方，為大家帶來幸福歡樂的美好食光。」
店家資訊
KK手工窯烤pizza 台北
時間：下午03:30-20:30或完售為止（每週一公休）
訂購須知：1.粉絲團上預約訂單限當週及前一日訂單，當天仍以電話預約（營業時間3點過後）為主。2.訂購單請以私訊註明：訂購日期、取餐地點及時間（限下午4:00以後）、口味（是否起司加倍）、訂購人及電話。粉絲團小編確認才表示預約成功，若因場地問題或其他因素造成取消訂單或出餐延後，將另行通知。
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