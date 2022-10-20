快訊

若疫苗EUA遭廢止「高端仔」要補打？ 莊人祥給答案

北市刑大警勾結詐團女友涉貪上百萬 幫調個資還當內鬼

北部、東北部明午起降雨明顯 周末全台降雨趨勢圖曝

打造五星主廚快餐車！堅持傳統果木柴燒窯烤，獨創甜鹹多口味披薩

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

一片能讓小朋友都念念不忘的披薩，「KK手工窯烤pizza 台北」美味的秘訣在於：堅持每日現桿餅皮和新鮮食材，選用龍眼木或荔枝木，現場窯烤一個個香味撲鼻的美味窯烤pizza。

▲現場窯烤披薩香味撲鼻。
▲現場窯烤披薩香味撲鼻。

▲堅持使用龍眼木或荔枝木柴燒窯烤。
▲堅持使用龍眼木或荔枝木柴燒窯烤。

主廚暨創辦人　張珷直

雲林囡仔張珷直於2013年與雲林KK手工窯烤披薩合作拓展北部市場，大學主修餐旅管理並任職多家知名餐廳的他，理想是打造五星主廚快餐車！

遊走台北大街小巷的KK手工窯烤Pizza，提供多達17種口味的12吋大披薩，以及唯一9吋的「莓莓的」甜蜜口味，價位從210至400元，有嚴選食材每日限量、KK特色健康蔬食和經典美味其中還有多款主廚張珷直精心獨創的口味，像是：自製鹹豬肉、松露蕈菇馬鈴薯、BBQ牛肉、炭燒雞肉等特色創意披薩。

▲自製鹹豬肉披薩 / 310元。以客家阿嬤的配方自行研製的鹹豬肉披薩，先醃製再燒烤、切片，手桿餅皮鋪滿鹹豬肉、洋蔥和起司，柴燒窯烤後再放上芝麻葉和蒜苗增香。
▲自製鹹豬肉披薩 / 310元。以客家阿嬤的配方自行研製的鹹豬肉披薩，先醃製再燒烤、切片，手桿餅皮鋪滿鹹豬肉、洋蔥和起司，柴燒窯烤後再放上芝麻葉和蒜苗增香。

▲松露蕈菇馬鈴薯披薩（奶素） / 300元。牛肝菌、香菇熬煮後炒香，馬鈴薯熬煮後切丁，手桿餅皮鋪滿起司和配料，窯烤後淋上法國白松露油，吃得到菌菇的香氣和馬鈴薯的軟嫩！
▲松露蕈菇馬鈴薯披薩（奶素） / 300元。牛肝菌、香菇熬煮後炒香，馬鈴薯熬煮後切丁，手桿餅皮鋪滿起司和配料，窯烤後淋上法國白松露油，吃得到菌菇的香氣和馬鈴薯的軟嫩！

▲BBQ牛肉 / 380元。美國牛肋條炭烤後切片，油脂香氣鮮甜迷人！搭配自行醃製的青龍椒跟墨西哥辣椒及洋蔥，柴燒窯烤出帶有香辣的口感，與酥脆餅皮超搭。
▲BBQ牛肉 / 380元。美國牛肋條炭烤後切片，油脂香氣鮮甜迷人！搭配自行醃製的青龍椒跟墨西哥辣椒及洋蔥，柴燒窯烤出帶有香辣的口感，與酥脆餅皮超搭。

張主廚提到經營「KK手工窯烤pizza」台北區的機緣，在雲林的小侄子堅持想吃蕭老闆的KK Pizza，卻因當天提早完售買不到而爆哭，一片能讓小朋友念念不忘的披薩，不就是餐飲從業人員想要帶給大家幸福歡樂的美食嗎？

▲平價也有好料理，張珷直打造屬於自己的五星主廚快餐車。
▲平價也有好料理，張珷直打造屬於自己的五星主廚快餐車。

「誰說餐車沒有高級的平價料理！」曾服務於知名美式餐廳Friday's、隨意鳥地方及法式樂沐等餐廳的他，決定自行創業「打造五星主廚快餐車！」透過騎腳踏車環島，加深他的信念：「開著披薩餐車前往每個地方，為大家帶來幸福歡樂的美好食光。」

　

店家資訊

KK手工窯烤pizza 台北

FB：KKPIZZATAIPEI

IG：kkpizzataipei

時間：下午03:30-20:30或完售為止（每週一公休）

訂購須知：1.粉絲團上預約訂單限當週及前一日訂單，當天仍以電話預約（營業時間3點過後）為主。2.訂購單請以私訊註明：訂購日期、取餐地點及時間（限下午4:00以後）、口味（是否起司加倍）、訂購人及電話。粉絲團小編確認才表示預約成功，若因場地問題或其他因素造成取消訂單或出餐延後，將另行通知。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

披薩 環島 美景

延伸閱讀

「週末炸雞俱樂部」首度快閃新北「炸雞拉麵」首登場

台中人吃一波！日本超夯「Cremia冰淇淋」快閃台中，吃得到「原味、巧克力、綜合」三種口味，台中人開吃別忘洗版IG

好市多能客製？她點18吋夏威夷披薩「不要火腿」 網暴動：下次來點

免費入園萬坪莊園！蘇家莊園日式造景超好拍 多達20種以上動物飛禽 還有花朵遊戲區 附設免費停車場、披薩餐廳

相關新聞

打造五星主廚快餐車！堅持傳統果木柴燒窯烤，獨創甜鹹多口味披薩

一片能讓小朋友都念念不忘的披薩，「KK手工窯烤pizza 台北」美味的秘訣在於：堅持每日現桿餅皮和新鮮食材，選用龍眼木或荔枝木，現場窯烤一個個香味撲鼻的美味窯烤pizza。

北部最強麻辣鍋是哪家？內行人曝：連夏天都很難訂位

天氣漸冷，吃火鍋的話題當然也成為網友討論的熱門焦點！PTT網友以「北部麻辣鍋吃哪家好」發文說明：吃過的麻辣鍋餐廳比較少，求網友口袋名單推薦，下次想去嘗試看看！

北海道干貝松露燉飯買1送1！大安東尼義大利餐廳推限時優惠

「外帶外送限時買一送一優惠」，包含北海道干貝奶油松露燉飯、橄欖油蒜味辣椒海鮮義大利麵、櫻桃燻鴨胸佐摩德納黑醋等熱銷菜色

先預約再出發！基隆小巷內的隱密老宅咖啡廳「隱山所」，文青氛圍感拉好拉滿，初訪必點創意「蘇先生」

udn走跳美食／水晶 基隆的「隱山所」是新開幕不久的預約制咖啡廳，地點真的頗隱密，從台北過去，下了高速公路後，還要迴轉一圈再開上國道，然後立馬右轉小巷，隱山所就在這，一不小心就錯過。

台北早午餐+1！「BunBun棒棒」進駐中山區，首推油條麻辣豬熱狗堡

台北早午餐再加一了！原發跡於台中的人氣早午餐店「BunBun棒棒」這回插旗台北中山區囉，主打多款特色熱狗堡餐點，快一起來看看吧。

假日郊遊好去處！盤點雙北10大免費溜滑梯遊樂公園 ，大人小孩放鬆開玩

週末假日可以去哪裡踏青？適逢台灣疫情逐漸解封，你決定好要和家人、朋友、閨蜜去哪裡走走了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。