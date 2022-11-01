穿拖鞋出發吃美食！「貳樓」推出3日限定「穿拖鞋用餐」8折起，好康只在這2個縣市

用雨天開啟11月！11月的第一天，雙北依舊陰雨綿綿，心情好不美麗，知名創意新美式料理「貳樓」聽到大家的心聲！特別推出雙北雨城限定的「穿拖鞋至貳樓用餐」折扣優惠，最高直接8折，誰說上餐廳一定要穿著正式，現在穿上拖鞋才有好康！

圖／貳樓餐飲提供

把握11月限時3日優惠！近日雨下不停，「貳樓」創意推出「穿拖鞋至貳樓用餐」優惠活動，凡於即日起至11/3期間，穿拖鞋至貳樓雙北門市用餐，當桌集滿4雙打85折，集滿6雙打8折，店家還貼心叮嚀不得借拖鞋使用！第一次看到這麼特別的折扣好康，邀請大家穿拖鞋去用餐。(活動相關辦法以店家公告為主，詳情請至貳樓FB粉專查詢)

圖／取自貳樓FB粉專

圖／貳樓餐飲提供

圖／取自貳樓官網

活動於「貳樓」FB粉專發布後，便有不少粉絲留言「可以名正言順穿拖鞋了」、「快穿拖鞋去」、「只有貳樓可以超越貳樓」，看出品牌不僅在餐點上下足功夫，對活動發想也格外用心與創新。

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