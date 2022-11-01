快訊

抗中保台牌不靈了？林濁水點名「4縣市」有變數 差1％就翻盤

長照陽性率隨疫情降 30多歲女打四劑 住院十天死

本土+3萬4242例 指揮中心：疫情往好的方向發展

穿拖鞋出發吃美食！「貳樓」推出3日限定「穿拖鞋用餐」8折起，好康只在這2個縣市

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／貳樓餐飲提供、取自貳樓FB粉專
圖／貳樓餐飲提供、取自貳樓FB粉專

用雨天開啟11月！11月的第一天，雙北依舊陰雨綿綿，心情好不美麗，知名創意新美式料理「貳樓」聽到大家的心聲！特別推出雙北雨城限定的「穿拖鞋至貳樓用餐」折扣優惠，最高直接8折，誰說上餐廳一定要穿著正式，現在穿上拖鞋才有好康！

圖／貳樓餐飲提供
圖／貳樓餐飲提供

把握11月限時3日優惠！近日雨下不停，「貳樓」創意推出「穿拖鞋至貳樓用餐」優惠活動，凡於即日起至11/3期間，穿拖鞋至貳樓雙北門市用餐，當桌集滿4雙打85折，集滿6雙打8折，店家還貼心叮嚀不得借拖鞋使用！第一次看到這麼特別的折扣好康，邀請大家穿拖鞋去用餐。(活動相關辦法以店家公告為主，詳情請至貳樓FB粉專查詢)

圖／取自貳樓FB粉專
圖／取自貳樓FB粉專

圖／貳樓餐飲提供
圖／貳樓餐飲提供

圖／取自貳樓官網
圖／取自貳樓官網

活動於「貳樓」FB粉專發布後，便有不少粉絲留言「可以名正言順穿拖鞋了」、「快穿拖鞋去」、「只有貳樓可以超越貳樓」，看出品牌不僅在餐點上下足功夫，對活動發想也格外用心與創新。

延伸閱讀：

身分證有「1、7、9、8」九孔鮑魚免費吃，最美涮涮鍋「樁涮」和牛、白蝦吃到飽，麻辣鴨血、牛丼任你吃

5品項買1送1、個人餐現省133元！漢堡王最新優惠券出爐

美式料理 大台北美食 早午餐 下午茶

相關新聞

穿拖鞋出發吃美食！「貳樓」推出3日限定「穿拖鞋用餐」8折起，好康只在這2個縣市

用雨天開啟11月！11月的第一天，雙北依舊陰雨綿綿，心情好不美麗，知名創意新美式料理「貳樓」聽到大家的心聲！特別推出雙北雨城限定的「穿拖鞋至貳樓用餐」折扣優惠，最高直接8折，誰說上餐廳一定要穿著正式，

雙11搶先跑！辻利抹茶商品買1送1 Isaac三明治現省50

雙十一將至，來自日本的百年抹茶「辻利茶舖」將於11月1日起陸續推出3款買1送1優惠，包括「經典蛋糕卷買1送1」、「買抹茶...

快打開APP！麥當勞萬聖1日限定「刮出搗蛋餐」，蛋捲冰淇淋、鷄翅買1送1，買蛋堡還送4塊鷄塊

快打開APP！今日(10/31)萬聖節，麥當勞限時1日於官方APP推出「10/31不點我就搗蛋」活動，點進任務頁面依提示操作，即可獲得蛋捲冰淇淋買1送1、買火腿蛋堡送4塊鷄塊等優惠好康！ 萬聖限

身份證有「0126」！馬辣家族「烏魚子、干貝吃到飽」

11月7日為節氣中的「立冬」，也宣告冬天的來臨。為滿足民眾冬季進補的需求，「馬辣集團」集結旗下10個品牌，推出一系列優惠...

身分證有「1、7、9、8」九孔鮑魚免費吃，最美涮涮鍋「樁涮」和牛、白蝦吃到飽，麻辣鴨血、牛丼任你吃

身分證拿好，出發呷火鍋！捷利國際餐飲集團旗下「樁涮HOT POT」推出身分證優惠，凡證號對中「1、7、9、8」任1碼，即可免費兌換「5顆九孔鮑魚」，不僅爽吃火鍋吃到飽，再加碼品嘗九孔鮑魚，同享美味好康

大江購物中心「美食周年慶」11月再迎來3大人氣餐廳

桃園大江購物中心11/2起推出美食版周年慶「好饗去大江」，集結60家餐飲品牌端出獨家限量套餐組合、甜點輕食「買一送一」等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。