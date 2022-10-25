最美音樂星巴克！ 大邱百年韓屋改建星巴克「鐘路門市」 體驗古色古香環境 融合現代感官響宴

11/1韓國將開免簽，機票買好了嗎？ 推薦一處百年老宅改造新景點，這是韓國星巴克在大邱開設的「鐘路」新分店，還與豪華音響品牌 Bang & Olufsen 合作，近期計劃去韓國旅行的朋友們，一定要記得到訪這間最美音樂Starbucks！

圖／取自IG@starbuckskorea

韓國大邱最新打卡點+1！絕美的星巴克大邱鐘路門市，將一百多年歷史的傳統韓屋進行改造，總面積約佔199坪，店內可容納120個座位，採用古色古香傳統融合現代風格的精心設計，有著木瓦屋頂、外露木樑和傳統壁畫，更設有唯美的戶外花園空間，讓顧客可以席地而坐在鑲木地板上，一邊喝咖啡一邊感受韓屋帶來的恬靜質樸氛圍。

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為了突顯大邱被聯合國教科文組織列為音樂之城的特色，這間星巴克與知名音響品牌 Bang & Olufsen合作，讓到訪的客人能在這裡聆聽到高品質的音樂，不僅僅成為一家咖啡店，更讓音樂和咖啡創意跨界巧妙結合。

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即日起至11/20期間，顧客可於每周五、六、日，在店內預留的一處感官空間，盡情地聆聽各種類型的音樂，此外，星巴克和 Bang & Olufsen 還聯合打造了一款全新高質感的 Beosound Explore 便攜式藍牙音箱，限店限量銷售，每人僅能限購2個。

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星巴克 韓國大邱鐘路門市

地址：南韓大邱市中區鐘路2街58-2

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