遊韓必備！韓國超方便「WOWPASS卡」全攻略，匯率更好、刷卡消費，儲值再當交通卡，APP確認餘額還有現金回饋

今日(10/19)韓國政府宣布，將於11/1起重啟台韓相互「免簽政策」，正式恢復台韓自由往來，訪韓時只要申請K-ETA(電子旅遊許可證)，入境時便不需填寫入境卡，想必韓國將成為出國第一首選，此篇介紹韓國旅遊專用All-in-One預付卡「WOWPASS」，讓你遊韓、換錢更便利，一卡在手方便就有。

圖／取自韓國觀光公社 台北支社FB粉專

圖／取自WOW ExchangeFB粉專

遊韓專用All-in-One預付卡「WOWPASS」已從7月中開始可於各地鐵站設置的自動換錢機立即發卡，有了「WOWPASS卡」在韓便可不使用現金結帳，直接刷卡，匯率也更優惠，同時搭載交通卡(T-money)的功能，還有專屬APP可直接確認餘額與消費紀錄，加上各品牌的現金回饋，這麼方便又好康，可以說是「遊韓必備」！

圖／取自WOW ExchangeFB粉專

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⬤ 「WOWPASS卡」使用方式

·抵達韓國，前往各地鐵站設置之自動換匯機(金浦機場、明洞站、江南站、弘大站等超過70個據點)·準備護照與欲儲值台幣(或預換外幣)·機台提供中文，依提示操作後，發卡僅需1分鐘·發卡後，插入同一台機器的讀卡機進行開卡(不需其他操作，機器會自動開卡完成)·下載APP註冊並登入卡片·綁定完成後，就可通過專用APP直接查詢卡片餘額、付款明細及當下外幣匯率

圖／取自WOW ExchangeFB粉專

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「WOWPASS卡」匯率通常會比當天機器兌換韓幣的匯率好，另用現金儲值後(地鐵站或便利商店可加值)還可直接當成交通卡(T-money)使用，同時結合其他商店優惠，想查餘額只要打開APP就好，也能利用換匯機提領韓幣，真的超方便，去到韓國別忘了辦一張試試看喔！

圖／取自韓國觀光公社FB粉專

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