通通都要！韓國星巴克萬聖新品「魔女藥水冰茶、可可榛果星冰樂」，搭配4款超吸睛可口甜點，號稱「萬聖最強下午茶」
萬聖節來點搞怪新品！許多業者陸續公開萬聖新品與活動，瘋搶節慶商機，而韓國星巴克也跟上大部隊，推出韓國限定搞怪吸睛飲品與甜點，光是外觀就讓人為之驚艷，有衝韓國不妨去趟當地星巴克挖寶、嘗鮮喔！
2022韓國星巴克萬聖主打飲品有「黑釉那堤」、「萬聖可可榛果星冰樂」及「萬聖魔法果莓冰茶」3款，以及「南瓜起士蛋糕」、「奶油餅乾棋盤蛋糕」、「萬聖餅乾馬卡龍」與「萬聖瑪德蓮」4種應景造型甜點。
「黑釉那堤」曾洗版韓國IG，雖然漸層很美，但攪勻口感更好；「萬聖可可榛果星冰樂」混合香濃黑巧克力與榛果糖漿，再放上小狗造型巧克力，萬聖氛圍拉好拉滿；而「萬聖魔法果莓冰茶」是融合桑格利亞汽酒及香甜覆盆子的茶飲，緩緩下沉的覆盆子宛如魔女的藥水，是杯喝了會打哆嗦的萬聖新品。
兩款擁有超萌大眼睛的「南瓜起士蛋糕」與「奶油餅乾棋盤蛋糕」應景、好拍也好吃；「萬聖餅乾馬卡龍」有紅絲絨、黑芝麻兩種口味，一半餅乾、一半馬卡龍的組合增添豐富口感；「萬聖瑪德蓮」也有雙倍巧克力與南瓜起士口味，滿滿的萬聖過節風味。每一種外型都好逗趣，真想每樣都來一個。
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