用喝的甜品超滿足！ 4家「濃郁點心款」人氣手搖飲 甲文青嚐「檸檬塔」 喫茶小鋪、珍煮丹、清原能喝到「香濃芋泥」

用「喝的甜點」不但吸睛又讓人喝的滿足！ 快來看看盤點4家人氣手搖飲，通通讓夢幻甜品秒變成好喝手搖飲，喫茶小鋪帶來「仙芋見泥」、珍煮丹芋芋系列新品「豆花芋昔」、清原推台泰兩款「纖女燕芋」及「芋見椰爺」，最後是甲文青把檸檬塔變身為喝的「芝士檸檬塔」，每一杯都滿足大家想吃甜點+想喝手搖的雙重慾望。

喫茶小鋪「仙芋見泥」

「喫茶小舖」年年熱賣芋泥系列飲品，等了一年將於10/13正式推出全新主打喝的甜品「仙芋見泥」，不僅料多更具口感，每一口都喝得大甲芋與手煮嫩仙草的真材實料，即日起至10/23止，到店購買即享現折10元優惠，喜愛鬆軟綿密口感的芋頭控千萬不能錯過。

圖／喫茶小鋪提供

珍煮丹「豆花芋昔」

「珍煮丹」為傳統芋圓創作出多款獨門秘製芋芋系列，本回全新推出「豆花芋昔」，採用手工熬煮芋泥搭上醇厚奶昔，並且加入豆花配料增添口感，帶來宛若品嚐甜點般的濃郁風味(一般門市每杯70元，百貨門市每杯75元)。

為慶祝新品上市，即日起至10/25，凡使用UberEats外送平台訂購「芋圓冬瓜拿鐵」、「芋珍雙Q奶茶」，可享「大杯買1送1」優惠。10/13至11/30，到門市購買豆花芋昔和芋芋系列，任選2杯折30元，全台各門市限定販售，售完為止。

珍煮丹「豆花芋昔」自10月13日限定上市。圖／珍煮丹提供

清原「纖女燕芋」及「芋見椰爺」

「清原」推出2款喝的甜點，「纖女燕芋」結合高人氣OATSIDE燕麥奶、燕麥顆粒及芋頭、西米露，濃郁芋香與燕麥香氣融合，呈現多層次豐富口感；而台泰混血「芋見椰爺」在嚴選萃取椰漿中加入台式芋頭牛奶，保留芋頭顆粒的同時，還喝得到濃郁椰漿香氣。

左「芋見椰爺」、右「纖女燕芋」圖／清原提供

甲文青「半熟檸檬青」

逢甲商圈知名手搖飲「甲文青」，推出全新飲品「芝士檸檬塔」，以半熟檸檬青的青甜酸澀，搭配鹹香濃厚的芝士奶蓋，鹹甜兩種口感完美混和，就如同在吃檸檬塔一般。即日起至10/13，至全台甲文青門市購買任一飲品，即可以10元銅板價加購「芝士檸檬塔」乙杯(每日每店限量100杯)。

圖／甲文青提供

延伸閱讀：

．專治開工憂鬱！12家咖啡、手搖優惠整理包，全品項買一送一、第二杯10元，上班開喝趕走憂鬱

．變身冰淇淋特務！31冰淇淋超人氣「尋找31」任務，完成活動多送1球冰淇淋，過癮爽吃4種口味