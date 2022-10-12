快訊

前滑輪溜冰女將自爆遭性騷 體育署回應了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用喝的甜品超滿足！ 4家「濃郁點心款」人氣手搖飲 甲文青嚐「檸檬塔」 喫茶小鋪、珍煮丹、清原能喝到「香濃芋泥」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

用「喝的甜點」不但吸睛又讓人喝的滿足！ 快來看看盤點4家人氣手搖飲，通通讓夢幻甜品秒變成好喝手搖飲，喫茶小鋪帶來「仙芋見泥」、珍煮丹芋芋系列新品「豆花芋昔」、清原推台泰兩款「纖女燕芋」及「芋見椰爺」，最後是甲文青把檸檬塔變身為喝的「芝士檸檬塔」，每一杯都滿足大家想吃甜點+想喝手搖的雙重慾望。

喫茶小鋪「仙芋見泥」

「喫茶小舖」年年熱賣芋泥系列飲品，等了一年將於10/13正式推出全新主打喝的甜品「仙芋見泥」，不僅料多更具口感，每一口都喝得大甲芋與手煮嫩仙草的真材實料，即日起至10/23止，到店購買即享現折10元優惠，喜愛鬆軟綿密口感的芋頭控千萬不能錯過。

圖／喫茶小鋪提供
圖／喫茶小鋪提供

珍煮丹「豆花芋昔」

「珍煮丹」為傳統芋圓創作出多款獨門秘製芋芋系列，本回全新推出「豆花芋昔」，採用手工熬煮芋泥搭上醇厚奶昔，並且加入豆花配料增添口感，帶來宛若品嚐甜點般的濃郁風味(一般門市每杯70元，百貨門市每杯75元)。

為慶祝新品上市，即日起至10/25，凡使用UberEats外送平台訂購「芋圓冬瓜拿鐵」、「芋珍雙Q奶茶」，可享「大杯買1送1」優惠。10/13至11/30，到門市購買豆花芋昔和芋芋系列，任選2杯折30元，全台各門市限定販售，售完為止。

珍煮丹「豆花芋昔」自10月13日限定上市。圖／珍煮丹提供
珍煮丹「豆花芋昔」自10月13日限定上市。圖／珍煮丹提供

清原「纖女燕芋」及「芋見椰爺」

「清原」推出2款喝的甜點，「纖女燕芋」結合高人氣OATSIDE燕麥奶、燕麥顆粒及芋頭、西米露，濃郁芋香與燕麥香氣融合，呈現多層次豐富口感；而台泰混血「芋見椰爺」在嚴選萃取椰漿中加入台式芋頭牛奶，保留芋頭顆粒的同時，還喝得到濃郁椰漿香氣。

左「芋見椰爺」、右「纖女燕芋」圖／清原提供
左「芋見椰爺」、右「纖女燕芋」圖／清原提供

甲文青「半熟檸檬青」

逢甲商圈知名手搖飲「甲文青」，推出全新飲品「芝士檸檬塔」，以半熟檸檬青的青甜酸澀，搭配鹹香濃厚的芝士奶蓋，鹹甜兩種口感完美混和，就如同在吃檸檬塔一般。即日起至10/13，至全台甲文青門市購買任一飲品，即可以10元銅板價加購「芝士檸檬塔」乙杯(每日每店限量100杯)。

圖／甲文青提供
圖／甲文青提供

延伸閱讀：

專治開工憂鬱！12家咖啡、手搖優惠整理包，全品項買一送一、第二杯10元，上班開喝趕走憂鬱

變身冰淇淋特務！31冰淇淋超人氣「尋找31」任務，完成活動多送1球冰淇淋，過癮爽吃4種口味

豆花 拿鐵 奶茶 甜點

相關新聞

碳水炸彈！好市多美味不敗新品「香蔥肉鬆麵包」，經典香蔥、肉鬆尬乳酪，沉甸甸一盒提升幸福感

麵包腦袋看過來！好市多美味新品麵包上市，本次是經典不敗鹹麵包「香蔥肉鬆麵包」，富有嚼感的厚實麵包與鹹香肉鬆的組合，從小吃到大的滋味，怎麼吃都不會膩，久久沒吃還會想念。 麵包控先衝好市多麵包區

用喝的甜品超滿足！ 4家「濃郁點心款」人氣手搖飲 甲文青嚐「檸檬塔」 喫茶小鋪、珍煮丹、清原能喝到「香濃芋泥」

用「喝的甜點」不但吸睛又讓人喝的滿足！ 快來看看盤點4家人氣手搖飲，通通讓夢幻甜品秒變成好喝手搖飲，喫茶小鋪帶來「仙芋見泥」、珍煮丹芋芋系列新品「豆花芋昔」、清原推台泰兩款「纖女燕芋」及「芋見椰爺」，

珍煮丹「買1送1」 新品「豆花芋昔」吃得到芋泥配豆花

季節變化之時，手搖飲也不斷推出新品。「珍煮丹」本季針對獨門秘製芋芋系列，新推出「豆花芋昔」，一次就能品嚐到奶昔、芋泥、豆...

黑到發亮！馬來西亞IKEA再推「極黑熱狗堡、焦糖霜淇淋」，從頭黑到尾滋味難以想像，先搶台灣萬聖限定「幽靈餅乾」

食物居然能黑到發亮！太不可思議了，馬來西亞IKEA居然推出極黑「竹炭系列」熱狗堡及霜淇淋，小編是第一次看到這麼黑的新品，真是神祕又奇怪，看起來讓人沒什麼食慾，但卻會基於好奇心而買上一份。 限定回

「它」回來了！肯德基經典「黑糖白玉Q蛋撻」霸氣回歸，升級版必吃滋味，還有預訂快取+1元多一件，療癒先開動

開工吃甜甜！連假回到工作崗位，還是稍稍有點小鬱卒嗎？那就吃肯德基重磅回歸的迷人「黑糖白玉Q蛋撻」撫慰一下小心靈吧！香濃蛋撻帶來的日常療癒感，今天下班先衝肯德基。 千呼萬喚！蛋撻控別錯過，肯德基的

跟著變美！趙露思分享自製「噗噗套餐」，超簡單Get同款「快樂奶昔」，健康營養還能越喝越美

連假大吃大喝，消化不順不用怕！主演《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛·月升滄海》等多部話題陸劇的中國人氣女演員趙露思在個人小紅書分享自製「噗噗套餐」，只要4樣材料與一台果汁機，一指神功輕鬆搞定，簡單方便又

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。