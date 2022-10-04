活動預告！星巴克傳奇「南瓜派風味那堤」重磅回歸，再推限定「萬聖分享組」喝新品再享優惠72折
這個月底即將迎來萬聖節，各大業者紛紛開始醞釀過節新品與優惠。緊跟歐美市場，台灣星巴克推出「南瓜派系列」飲品，熱賣超過4億杯的傳奇「南瓜派風味那堤」將於10/6強勢回歸！同時也推出萬聖節新商品，可愛搞怪的模樣，好想擁有啊！
10月星巴克推出四款「南瓜派系列」飲品，有「南瓜派風味那堤」、「南瓜派風味冷萃咖啡」、「南瓜派風味氮氣冷萃咖啡」及「南瓜派風味咖啡星冰樂」。傳奇飲品「南瓜派風味那堤」混和義式濃縮咖啡與牛奶，搭配南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等香料，濃郁又順口，不愧是秋季必喝飲品。
清爽「南瓜派風味冷萃咖啡」、冰鎮「南瓜派風味氮氣冷萃咖啡」皆是「南瓜派風味那堤」的延伸，在香醇咖啡添加濃厚異國香料的南瓜風味泡沫，增添清爽秋天氣息。
更特別的是，此次首度引進「南瓜派風味咖啡星冰樂」，南瓜風味糖醬與咖啡融合，再和冰塊、牛奶細膩打製，最後撒上南瓜風味灑粉，喜歡星冰樂點這杯就沒錯！
為歡樂迎接萬聖，星巴克LINE官方帳號也將於10/6同步推出期間限定「Halloween Share Box萬聖分享組」，方案14杯可享優惠72折起，內含150元電子飲料券(10張)及175元指定萬聖新品飲料體驗券(4張)，還可單券轉贈分享，讓大家萬聖一起分享、不搗蛋！
另外，在星巴克重頭戲「萬聖新品」中，融入討喜的經典黑貓、帥氣的大麥町等可愛狗狗們，搭配神秘黑與清新白，以及應景的俏皮橘，Get濃濃萬聖氣息。帶著這些可愛搞怪的商品裝飾日常，共度活潑的萬聖嘉年華。
⬤ 活動預告－COFFEE DAY植感生活數位體驗
跟著Bearista一起發現充滿植感的咖啡生活活動期間：10/6-10/23，限時18天進入指定活動網頁，完成數位體驗遊戲，即可獲得專屬優惠，準備把握優惠爽喝新品！(2022/10/5預領券，10/6開始兌換；活動詳情以星巴克公告為主)
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