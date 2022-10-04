快訊

竹北市長參選人林冠年驚傳酒駕 民眾黨決議開除他黨籍

直播／疫情連九升！本土+49509 境外+65 病歿+31

活動預告！星巴克傳奇「南瓜派風味那堤」重磅回歸，再推限定「萬聖分享組」喝新品再享優惠72折

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

這個月底即將迎來萬聖節，各大業者紛紛開始醞釀過節新品與優惠。緊跟歐美市場，台灣星巴克推出「南瓜派系列」飲品，熱賣超過4億杯的傳奇「南瓜派風味那堤」將於10/6強勢回歸！同時也推出萬聖節新商品，可愛搞怪的模樣，好想擁有啊！

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

10月星巴克推出四款「南瓜派系列」飲品，有「南瓜派風味那堤」、「南瓜派風味冷萃咖啡」、「南瓜派風味氮氣冷萃咖啡」及「南瓜派風味咖啡星冰樂」。傳奇飲品「南瓜派風味那堤」混和義式濃縮咖啡與牛奶，搭配南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等香料，濃郁又順口，不愧是秋季必喝飲品。

冰南瓜派風味那堤。圖／星巴克提供
冰南瓜派風味那堤。圖／星巴克提供

清爽「南瓜派風味冷萃咖啡」、冰鎮「南瓜派風味氮氣冷萃咖啡」皆是「南瓜派風味那堤」的延伸，在香醇咖啡添加濃厚異國香料的南瓜風味泡沫，增添清爽秋天氣息。

南瓜派風味冷萃咖啡。圖／星巴克提供
南瓜派風味冷萃咖啡。圖／星巴克提供

南瓜派風味氮氣冷萃咖啡。圖／星巴克提供
南瓜派風味氮氣冷萃咖啡。圖／星巴克提供

更特別的是，此次首度引進「南瓜派風味咖啡星冰樂」，南瓜風味糖醬與咖啡融合，再和冰塊、牛奶細膩打製，最後撒上南瓜風味灑粉，喜歡星冰樂點這杯就沒錯！

南瓜派風味咖啡星冰樂。圖／星巴克提供
南瓜派風味咖啡星冰樂。圖／星巴克提供

為歡樂迎接萬聖，星巴克LINE官方帳號也將於10/6同步推出期間限定「Halloween Share Box萬聖分享組」，方案14杯可享優惠72折起，內含150元電子飲料券(10張)及175元指定萬聖新品飲料體驗券(4張)，還可單券轉贈分享，讓大家萬聖一起分享、不搗蛋！

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

另外，在星巴克重頭戲「萬聖新品」中，融入討喜的經典黑貓、帥氣的大麥町等可愛狗狗們，搭配神秘黑與清新白，以及應景的俏皮橘，Get濃濃萬聖氣息。帶著這些可愛搞怪的商品裝飾日常，共度活潑的萬聖嘉年華。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

⬤ 活動預告－COFFEE DAY植感生活數位體驗

跟著Bearista一起發現充滿植感的咖啡生活
活動期間：10/6-10/23，限時18天
進入指定活動網頁，完成數位體驗遊戲，即可獲得專屬優惠，準備把握優惠爽喝新品！(2022/10/5預領券，10/6開始兌換；活動詳情以星巴克公告為主)

延伸閱讀：

星巴克「買一送一」又來了！ 這次要先在社群尋找小熊

漢堡王10月優惠整理！買一送一、雙人套餐150元起，新品「零酒精啤酒香檸茶」限量只賣一個月

咖啡 星巴克 星冰樂 萬聖節 必喝

相關新聞

快閃一個月！「紅磚布丁」攜人氣新品－觀音拿鐵布丁登陸北捷市政府站

來自台南的布丁界精品「紅磚布丁」，帶著今年的發燒新品觀音拿鐵布丁，來到台北跟大家見面了！在台北捷運設立的快閃店營運到10/31，不用到台南就吃得到的美味，布丁控們要把握難得的機會衝一波！

活動預告！星巴克傳奇「南瓜派風味那堤」重磅回歸，再推限定「萬聖分享組」喝新品再享優惠72折

這個月底即將迎來萬聖節，各大業者紛紛開始醞釀過節新品與優惠。緊跟歐美市場，台灣星巴克推出「南瓜派系列」飲品，熱賣超過4億杯的傳奇「南瓜派風味那堤」將於10/6強勢回歸！同時也推出萬聖節新商品，可愛搞怪

《嗨！營業中》開播首集拍攝點！日式咖啡廳「日月潭湖の怪物咖啡」，四款創新古早味「烤粿」，必喝在地日月潭紅茶

新一季開播啦！繼綜藝實境節目第一季《來吧，營業中》收視亮眼，全新一季《嗨！營業中》也於10/1正式開播，第一集播出便直奔收視第一。延續發燒話題，與小編一同看看《嗨！營業中》第一集中成員們「試營運」的營

一袋抵7杯！ 初韻超浮誇「豪飲袋」再版5公升裝 熱銷榜「好韻紅」激似「血尿」再爆話題

初韻再掀話題 開韻四季春、好韻紅5公升豪飲袋 總容量超過7杯以上 10/3重磅上市

雙十連假出遊聚會必備 7-ELEVEN指定飲品買10送10 萊爾富檸檬咖啡買8送8

迎接雙十連假出遊、聚會商機，7-ELEVEN、萊爾富搶先公布咖啡優惠，第2杯半價、買10送10、買8送8，還有哈根達斯5...

海鹽焦糖口味大推必吃！「全家 X 古娃娃」聯名霜淇淋一次推4款濃郁系新口味

秋老虎發威，讓人忍不住想再來支霜淇淋解熱，Fami!ce全家霜淇淋一次亮相4種新口味，再度與Youtuber古娃娃點心品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。