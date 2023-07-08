京都自由行住這就對了！離車站最近、房價高CP值 「河原町飯店」推薦3選

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】京都自由行住這就對了！河原町可說是京都市區最繁華的地帶，百貨公司與大型購物中心、餐廳林立，周圍還有相當好逛的新京極商店街與寺町通商店街等，能將藥妝與生活雜貨一次購足。熱愛日本美食的老饕則不能錯過有「京都人的廚房」封號的錦市場大啖在地美食，體驗當1天京都人。

河原町十字路口周圍魅力無窮，車站出站即達！ 圖：写真AC／來源

▊ 前往河原町交通方式

◎ 搭乘巴士

京都站前搭乘京都市巴士4、5、17、86、205或京都巴士17等，至「四条河原町」站下，車程約18分鐘。可根據行程規劃搭配「巴士一日乘車券」，售價700日圓。

(1) 觀光地圖「地下鐵・巴士Navi」（中文官網）

(2) 巴士一日乘車券（中文官網）

◎ 搭乘電車

（1）京都出發，搭乘京都市營地下鐵至「四条」站下，徒步約3分鐘至阪急電鐵「烏丸站」後，換乘阪急電鐵於「京都河原町」站下即達，車程約15分鐘。

（2）大阪難波出發，搭乘 Osaka Metro 御堂筋線至「淀屋橋」站下，換乘京阪電車至「祇園四条」站下，徒步約5分鐘。

▊ 河原町推薦飯店3選

2022年6月下旬開幕的「四条河原町溫泉 空庭 Terrace 京都」距離車站只要徒步1分鐘，同棟大樓內有同集團的2棟飯店進駐，共用頂樓展望台、展望大浴場與餐廳等設施。

▲頂樓展望台具備休憩區與足湯，能遠眺京都東山景色度過悠閒時光。 圖：Sun Frontier Fudousan Co., Ltd.／來源

▲館內9成以上都是一大床房型。 圖：Sun Frontier Fudousan Co., Ltd.／來源

結合京都美感的現代和風客房，搭配上無邊框正方型琉球榻榻米，營造出時尚新潮氛圍。入住能夠享受京都早晚變換的美景，與3座溫泉浴池陶冶，雙人入住包含早餐每人14,500日圓起，不含早餐則為11,500日圓起。

▲早餐「古都玉手箱」為主打京野菜的京懷食便當，住客也能帶著便當到頂樓展望台用餐！ 圖：Sun Frontier Fudousan Co., Ltd.／來源

◎ 京都府 四条河原町溫泉 空庭 Terrace 京都

‧ 交通：阪急電鐵「京都河原町」站徒步1分鐘；京阪電車「祇園四条」站徒步4分鐘。

‧ 地址：京都市下京區河原町通四条下る2丁目稻荷町324

★ 房價太佛高CP值！次世代E旅宿「Prince Smart Inn 京都三条」

主打智慧型手機就是房卡，動手指就能輕鬆住的「Prince Smart Inn」是王子大飯店旗下子品牌。具備連鎖飯店的品質穩定性不怕踩雷，房價相當佛心，還能使用APP積點住10晚再加送1晚！適合說走就走的小旅行，不用多花心力比較房價或飯店資訊。

▲外觀飄散濃濃京町家風情是「Prince Smart Inn 京都三条」的一大特色。 圖：王子大飯店／來源

Prince Smart Inn 目前在日本全國有7棟分館，當中2棟都設於京都，且都鄰近河原町！「Prince Smart Inn 京都三条」位於河原町的北側，徒步10分鐘內就能抵達錦市場、新京極商店街或寺町通商店街等景點。

▲1樓找來有馬溫泉區名店Cafe De Beau進駐，可享用京都食材烹調的免費早餐。 圖：王子大飯店／來源

全館所有客房都規劃為雙人房或雙床房，無論好友出遊、約會或家族小旅行都能輕鬆住。雙床房包含早餐每人每晚2,910日圓起，若1人入住雙床房型，則每晚4,800日圓起。

▲注重機能性與便利性的客房，空間雖不大但明亮簡約。 圖：王子大飯店／來源

◎ 京都府 Prince Smart Inn 京都三条

‧ 交通：搭乘巴士至「河原町三条」站下，徒步4分鐘；京都市營地下鐵「京都市役所前」站下，7號出口徒步約5分鐘。

‧ 地址：京都市中京區丸屋町325

★ 早餐好好吃！愛護地球健康建築飯店「GOOD NATURE HOTEL KYOTO」

飯店位於複合式商業設施 GOOD NATURE STATION 的4樓至9樓，以自然為主要概念，提供住客對身心有益的事物，帶來嶄新生活模式與住宿模式。

▲2019年底開幕的「GOOD NATURE HOTEL KYOTO」，隔年就奪下美國WELL建康住宅認證(v1)金級肯定，大廳綠意盎然彷彿踏入森林仙境。 圖：BIOSTYLE Co.,Ltd.／來源

主打有機蔬果、天然食材的健康早餐在日本知名訂房網站一休（Ikyu.com）公布的河原町地區飯店早餐排行榜名列前茅！1樓餐廳 ERUTAN 採取自助式，4樓餐廳 Hyssop 則為套餐形式，住客能根據喜好二選一。

▲Hyssop 餐廳早餐示意圖。 圖：BIOSTYLE Co.,Ltd.／來源

飯店樓下設施具備農產品市集、餐廳與工藝品商店，2樓的「CAINOYA」與「TAKAYAMA」為連續奪下米其林一星肯定的餐廳，而「VELROSIER」餐廳則從米其林一星升格為二星，為住宿期間能順遊品嘗的美食。館內3樓能夠與高島屋百貨直結，安排購物方便又不受氣候干擾。雙人入住包含早餐每人14,960日圓起。

▲目前具備4種不同主題的乾燥花客房，皆為1室限定，能感受被浪漫花花世界圍繞。 圖：BIOSTYLE Co.,Ltd.／來源

◎ 京都府 GOOD NATURE HOTEL KYOTO

‧ 交通：阪急電鐵「京都河原町」站徒步2分鐘；京阪電車「祇園四条」站徒步5分鐘。

‧ 地址：京都市下京區河原町通四条下る2丁目稻荷町318-6

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