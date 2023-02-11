山巒與夕日暈染一地！阪急電鐵保養所改建—京都風格旅館「嵐山邸宅 MAMA 」

保留既有的建築結構，挑高的天井，引入來自庭園的自然採光，木造樑柱搭配職人工藝的傢俱桌椅，大量留白的米色牆面，任由遠方山巒的稜線，日光或樹影拓印於上。任何的距離都成為一種呼吸的頻率，時間緩慢流動卻不至於停滯，縱然只有一夜的留宿，都是自己專屬的一種奢侈。

光和庭園綠意，成為最天然的漆料用色

搭乘阪急電鐵在「嵐山站」下車，步行大約 4 分鐘，循著綠意和光來的方向，小徑被一片寂靜輕柔包圍，深幽之處的日式宅邸，前身為阪急電鐵保養所的「嵐山邸宅 MAMA」， 改建完成後，到 2021 年 5 月之後，才開放住宿預約。僅有十間客房，卻各自有自己的姿態與風景，無論是光、是漆色或是格局，些微的差異都能化成風格——「十室十色」是對住宿空間最適切的描述。

空間彷彿將日式美學發揮到了極致，每一處細節呈現，都有最完美的構圖和想像，打上如夕陽般的燈光，意外多了一種安全感，有種熟悉跟想念的味道。輕緩拉上帶有質地的布幔，稍微隔絕一些聲響，讓自己慢慢找回步調，傾聽最內在的聲音。

部分擁有庭園、開放式淋浴空間的客房，來自外部的庭園景觀，與室內簡潔、沉穩的風格相互調和，讓自然入室，拋出所有使人浮動的雜念，一間避世小房似乎就能吸納所有世俗的喧鬧與不協調。

用地方食材與季節入菜，用五感體驗嵐山之美

由京都當地的職人「片井意匠」親手打造的傢俱，讓不遠千里而來的過客，一一把感動刻在回憶裡。靜心用膳，細心品嚐，彷彿四季皆入菜，在緩慢、停滯的時間撒上一點調味，無論是獨自前往，或是結伴而行，京都之美，能讓疲憊的心靈獲得釋放。

不只保留舊有阪急電鐵保養所的原有結構，取之自然的建材，裡外皆是不受歲月而褪色的絕佳風景，充滿日式情懷的風格旅館「嵐山邸宅 MAMA」，取名「MAMA」（まま）象徵保留原有樣貌（ありのまま），讓每個來此駐足停留的旅人們，恣意任性（わがまま）任心念馳騁，或走或留都是心之所向。

庭園一隅，向外走出後，之名的景點「渡月橋」其實距離不遠，趁著天剛明、朝陽初探，是較少遊客觀光的時刻。上游是保津川，流過橋下的桂川潺潺，倒影如畫如詩， 春櫻、秋楓，嵐山自古以來的四季景致，盡收於此，卻也似乎更能理解，為何這裡一帶過去那麼受到日本帝王與文人的喜愛。

若想走一趟不一樣的京都嵐山之旅，不如從選擇一處令人感到舒心靜謐的風格旅館開始。

嵐山邸宅 MAMA

店家地址：京都府京都市西京区嵐山西一川町1-5

聯絡電話：嵐山邸宅 MAMA 075-406-1795；儘 075-366-3885

編輯撰文｜Ryan Lin

圖片來源｜嵐山邸宅 MAMA

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