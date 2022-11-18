穿浴衣遊古都！漫遊京都兩天一夜 清水寺祈福、寧靜鴨川、萌兔神社、花見小路

跟著 我是00 ◡̈✧ 🇹🇼⌇日本活躍中 於 2022-08-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 24 個景點，其中包含 京都站、京都彩スター着物レンタル・和服出租 和服体验、八阪庚申堂。

來日本後的迎接第一個暑假 安排了一趟京都之ㄝ，果然遊玩日本最代表性的古都時，一定要穿著和服或浴衣，才有感覺對不對 🫶🏻

這次的和服租借店家真的是00千挑萬選，便宜款式又漂亮包含吹髮型 真的幾乎無缺點的店，之後有預計來京都旅遊的朋朋 趕快筆記起來囉。

第 1 天

京都站 | 15 分鐘

從東京搭乘新幹線🚄（約2小時）可抵達京都車站，一出站就看見了大地標「京都塔✨」，提醒🔔京都觀光時的交通使用巴士是最方便的，記得要在車站先買好「巴士通票一日券」再出發哦！，700日幣/張，我算過搭3次就回本非常划算。

京都彩スター着物レンタル・和服出租 和服体验 | 1 小時

來歷史名勝京都不可錯過當然就是和服體驗啦，京都租借的店家很多 這次我比了好久終於給我找到一家花樣豐富新潮，要包含髮型整理、價格又很便宜的租借，我跟老公兩個人租兩套才8000日幣（台幣1750左右）

八阪庚申堂 | 20 分鐘

慢慢散步到清水寺的途中 可不要錯過這裡了！「五彩繽紛的倒吊猿猴神社⛩️🐵」日本人會把願望寫在布袋上祈福，布袋倒掛的樣子據說像手腳被綑綁的猴子故得此名。

這個點在日本社群平台超級有名，因為色彩斑斕的樣子拍照起來超級好看！





法觀寺 八坂之塔 | 30 分鐘

出來猴子神社後會看到左手邊有個坡，坡道上就是清水寺這大名鼎鼎的「八坂之塔✨」，據說有65公尺高！在塔下往上看很雄偉壯觀

二年坂 | 40 分鐘

這個定番拍照景點一定要加進口袋名單！！！常看到日本旅遊雜誌上會刊登的景象就是在這裡拍的！！！比起清水寺我更喜歡二年坂拍照出來的效果





從二年坂上往下眺望八坂之塔，配上兩側深具京都風情的日式傳統建築物，再穿上和服，在這裡絕對讓你無限殺底片。

三年坂（產寧坂） | 30 分鐘

從二年坂走到三年坂這裡，發現這裡都是以飲食店或是很多生活小雜貨為主，每個都好可愛好想買！！

小建議🔔三年坂這裡有名又好吃的店很多，在上清水寺參拜之前 可以先在三年坂這裡選家店，休息一下吃吃飯喔( ˊᵕˋ*)

音羽茶寮 | 1 小時

因為天氣很熱很想來點涼的，中餐選了估狗評論蠻高的蕎麥麵店「音羽茶寮」，果真是人氣店排隊排了30分鐘才能入坐，蕎麥麵冰冰涼涼很好吃(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) 豆腐的口感是軟嫩彈牙！！

清水寺 | 1 小時

今天的重頭戲 夏天的清水寺真的好棒！從展望台上望出去的景色綠油油的生意盎然，買了清水寺聽說很靈驗的「開運櫻花鈴御守🌸」

地主神社 | 20 分鐘

聽說求戀愛運很有名的「地主神社」，秘密的隱藏在清水寺裡面，神社內除了能求良緣還能購入戀愛御守（❤️型是不是超可愛）





另外神社內兩端部分設置著「戀愛占卜の石🪨），據說只要能閉著眼睛從一端走到另一端，祈求的戀情就會實現😳😳😳

雲ノ茶 KUMONOCHA | 1 小時

來京都當然少不了抹茶甜點🍵，這家甜點去年才在三年坂開幕，☁️雲朵形狀的療癒系抹茶蛋糕是他的招牌，現在桃子季節還出了桃子聖代，上頭的桃子太可愛讓我忍不住一起點下去。

祇園 | 30 分鐘

街道掛滿小燈籠🏮🏮🏮真的好有京都感～

鴨川納涼床 | 30 分鐘

京都人特別崇拜「水」🔵還會專門祭拜水神，「鴨川」🦆是京都最具代表性的一條河川 水質非常的清澈，白鷺鷥或是鴨群等水禽們在這嬉戲 氣氛非常放鬆☺️





在京都逛累了走累了 不妨跟著在地京都人一起，坐在河岸邊享受美景，跟朋友家人聊聊天，什麼都不想，享受寧靜美好的一刻💕













蛋包飯 洋食屋 キチキチ | 1 小時

應該很多人都在YT看過！有個日本做蛋包飯手藝神乎其技的老爺爺，他的店就在京都 這次特別來拜訪實際見證，果然是名不虛傳！！用照片真的很難表現他的厲害（有興趣的朋朋請參考哎居vlog 有上片！）

提醒：店內座位數不多 而且是非常有人氣的店，要去看老先生記得一定要先預約哦！

京都十字飯店 | 1 小時

這次入住的飯店剛落成沒有幾年，所以設備都很新穎又漂亮，位置也是位在祇園 前面就是公車站交通超級方便，床超級大是kingsize，提供的水跟茶包也都是京都出產。

第 2 天

京都十字飯店 | 1 小時

飯店早餐因為疫情改成個人套餐，但選擇非常多樣 而且幫你做的非常精緻，今天我點了和式套餐💕 而且不只好看又很好吃～，用餐環境就是飯店自己經營的餐廳空間，所以環境設計等都很用心

東天王 岡崎神社 | 30 分鐘

滿是兔子的神社，絕對是女子旅必來聖地！我是為了買這裡的御守跟抽兔子御神籤而來，抽御神籤直接會送你一個兔子容器讓你帶回家，賣的每個款式都以兔子圖案去設計，尤其是「招財兔」御守，真的快萌死我哈哈哈

南禪寺 | 1 小時

京都有非常多寺廟可以巡禮，南禪寺即便在眾多寺廟當中也是首屈一指的寺院！當中的「千丈庭園」還有「水路閣」都是必去點，尤其是磚紅色設計 專門引進湖水進入京都的水路閣，因為非常上相 電影海報等也常來這裡取景哦✨👍

南禪寺 料亭 八千代 | 1 小時

我老公跟我說來京都就是要吃「豆腐料理」，南禪寺附近的豆腐料理店非常多 都是品質保證的店，但價位就會貴一些（這個套餐約台幣1000多）

這次來這家八千代 餐廳內還附設日式庭園，吃完後可以在小庭園欣賞日式風情，東西就不用說了每樣都好吃，絕對吃得飽，人生中真的沒吃過不用多餘調味，就讓人讚不絕口的豆腐，各位朋友來京都一定要嘗試看看！！





銀閣寺 | 1 小時

歷史悠久的銀閣寺 ，發現銀閣寺雖然不像金閣寺金碧輝煌，但很耐看😆而且附近能逛能繞的比較多，（上次去金閣入場費貴桑桑 竟然真的只有那個金色建築看完就沒了⋯⋯）

河合神社 | 40 分鐘

祭拜「日本第一美麗神」的河合神社，想變漂亮變美的日本妹子一定都會來朝聖當然我也不能錯過！而且這個神社有兩個超級有趣好玩的地方，第一個就是「繪製自己的鏡繪馬」聽說畫上自己的臉，把繪馬供奉在神社中就能永保青春美麗♡(❁´◡`❁)





第二就是喝這裡的「美人水✨」，聽說是特別請美麗神加持過後的水哈哈哈哈

伊藤久右衛門 祇園四条店・茶房 | 1 小時

回來祇園後一排土產店不知道要去哪嗎，京都不可錯過的抹茶名店🍵「伊藤久右衛門」，我每次來都會進去爆買一波土產（真的沒有雷的





這次嘗試了他們的聖代冰棒！好好吃～🥹

よーじや | 20 分鐘

這家的吸油面紙跟護手霜的好用跟有名程度





應該沒有人不知道吧！😆

みっふぃーおやつ堂 by みっふぃーきっちん 祇園店 | 20 分鐘

最近米飛兔在日本妹子當中人氣一躍而起，連帶各個都市都開了很多米飛相關的店面，京都這家米飛兔麵包坊差點又要害我荷包君不保：）

花見小路 | 30 分鐘

最後在逛逛有名的花見小路☺️，兩側開設了許多日式茶房 但都最晚傍晚就關了，這次沒機會造訪 列為下次必做清單🧾

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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