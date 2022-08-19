消暑又療癒！大阪近郊 水豚西瓜派對+必拍向日葵黃金花海

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】日頭赤炎炎，日本近日持續飆高溫！大阪府堺市南區的體驗型農業公園「堺綠色博物館收獲之丘」，為了避免園內飼養的水豚中暑，7月31日起陸續舉辦水豚西瓜派對，提供多汁西瓜給水豚們解渴消暑氣，也順道讓來訪遊客一睹水豚大啖西瓜的萌樣，療癒一下。

此外，園內也擁有夏日必拍的黃金花海，向日葵夏日節期間，多達9萬株向日葵任你賞，還有向日葵咖哩、向日葵菠蘿麵包等造型美食，以及向日葵刨冰讓你視覺味覺一次滿足。

◎ 堺綠色博物館收獲之丘

2022水豚西瓜派對：8月21日 14:30～

2022向日葵夏日節：即日起～8月21日

◎ 更多日本夏日活動情報，請鎖定「日本旅行情報局」。

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