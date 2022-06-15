6月日本關西玩這裡！京都無敵美景「夢幻繡球花寺」加持戀愛運

三室戶寺初夏繡球花盛開美景讓人屏息。 圖：写真AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】位於京都宇治的「三室戶寺」是關西知名繡球花景點，春夏時節能欣賞數萬株杜鵑花、繡球花接力盛開，無敵美景讓這裡也被暱稱為繡球花寺。

寺內的繡球花園6月起期間限定開放，能欣賞約50個品種、2萬株可愛又繽紛的繡球花。據說這裡也是發現「愛心繡球花」的起源地，只要能在花海中找到它們，戀愛運就能大大提升，下次就去試試看吧！

▲可愛又特殊的愛心繡球花，如果在花海中巧遇，當然要拍照打卡留念！ 圖：写真AC／來源

京都府 三室戶寺

2022年開園期間：6／1～7／10

參拜費：成人1,000日圓，孩童500日圓。

交通：京阪電車「三室戶」站下車，徒步約15分。

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