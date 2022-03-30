京都賞櫻不想人擠人就來這裡　鳥居粉櫻相襯隱藏版秘境

【旅奇傳媒/日本部報導】京都賞櫻不想人擠人，來這裡就對了！「竹中稻荷神社」位於京都大學旁邊的吉田山上，是內行人才知道的隱藏版景點。3月下旬起境內染井吉野櫻陸續盛開，就會呈現出鳥居配櫻花，又紅又粉嫩的夢幻美景。

神社雖然創建年份不詳，但據說早在平安時代就有相關文獻紀錄，距今已有千年歷史！不擅長爬山的話也別擔心，吉田山海拔高度只有105公尺左右，超輕鬆就能抵達。

京都・竹中稻荷神社

賞櫻期：3月下旬～4月上旬

交通：京阪電車「出町柳」站下，徒步約15分；京都市巴士「京大正門前」站下，徒步約5分。

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