朝聖作家夏目漱石、江戶川亂步的愛店　日本文豪們最愛的東京餐廳推薦

【撰文:Anita / 窩日本】

料理和文學都是日本引以為豪的文化之一，美食更是刺激創作靈感的良方之一，許多知名作家、文豪除了很會寫文章，同時也還是吃貨。來看看他們都是去東京的哪些餐廳吃什麼樣的美食，以創造出一部部經典文學作品吧！

1.夏目漱石-洋風料理「松榮亭」

夏目漱石是日本近代文學史上最知名的文豪之一，他的生命雖然只有短短49年，但是代表作「我是貓」、「少爺」等作品對後世影響極深，甚至成為日幣千圓紙鈔上的人物（現在千圓紙鈔人物為野口英世，下一版為北里柴三郎）。

松榮亭是創業於1907年的老字號洋食店，初代店主曾任東京帝國大學（現在的東京大學）某位德國教授的專屬料理人，有一次夏目漱石去拜訪教授，向店主提出了「可以馬上端出稀奇的料理嗎？」於是誕生了「洋風炸牡蠣」這道菜，從此就成了店裡的招牌料理。

地址：東京都千代田区神田淡路町2-8

營業時間：11:00~14:30/17:00~19:30

2.三島由紀夫-鳥割烹「末げん」（suegen)

最近因「三島由紀夫 vs 東大全共鬪」這部電影的公開，讓三島由紀夫又再度成為人們討論的熱門焦點。他的作品不只在日本，在華人圈、歐美都有翻譯本並受到極高的評價。崇尚武士道和愛國主義的他最後為了成就自己的理想而切腹自殺。

而他在自殺前吃的「最後的晚餐」就是末げん這家餐廳的軍雞鍋。現在則是在晚餐時間點「わ」套餐就能吃到同一味。除此之外午餐的親子丼「かま定食」也非常受歡迎。初代總理大臣和歌舞伎第六代菊五郎等名人都曾是這間店的常客。

地址：東京都港区新橋2-15-7 S-PLAZA弥生 1F

營業時間：11:30~13:30/17:00~22:00

3.池波正太郎-喫茶店「橫濱屋」

池波正太郎是擅長時代、歷史小說的知名作家，他的作品「鬼平犯科帳」「劍客商賣」等代表作被改編成許多時代劇，曾經得過直木獎、紫綬褒章等榮譽。

他不僅很會寫作，還是位吃貨，很常在寫作之餘去尋找美食，位於東京鐵塔下的「橫濱屋」就是他的愛店之一。店家的招牌餐點是紅酒燉牛肉（ハヤシライス）。由於這裡是喫茶店，咖啡和甜點招牌蘋果派也是不可錯過的名物。

地址：東京都港区麻布台1-11-2 星野ビル B1F

營業時間：週一～週五 10:00~19:00/週末與假日 10:00~18:00

喜歡推理小說的朋友一定聽過江戶川亂步的大名，他是日本的推理之父，也是本格推理派的開創者。漫畫「名偵探柯南」的主角江戶川柯南名字就是來自於江戶川亂步和柯南道爾二位日本、西洋推理大師。

「はちまき」在昭和時期只是攤販，後來才開始在神保町開設店面。一進門絕對會被麻油的香味香到食欲大振。因為是老店的關係價錢非常實惠，定番的天丼僅日幣1000日圓。如果想吃豪華一點，可以點穴子海老天丼，一碗當中除了穴子魚，還有二隻蝦、野菜天婦羅、炸穴子魚骨。

地址：東京都千代田区神田神保町1-19

營業時間：11:00~21:00/週日、假日11:00~20:00、週一公休

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