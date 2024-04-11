「泡泡先生甜甜圈」來了！Krispy Kreme「3款爆萌愛心甜甜圈+專屬禮盒」要收藏 加碼2間泡泡先生主題門市

泡泡先生甜甜圈！美國一間甜甜圈大型連鎖店「Krispy Kreme」在全球設有據點，而日本「Krispy Kreme」宣布，將攜手深受大小朋友喜愛的超人氣「泡泡先生家族」共同推出爆萌聯名款甜甜圈，吸引網友眼球直呼「太可愛了 吃它要有勇氣」、「一開賣就要去搶」。

「日本Krispy Kreme x 泡泡先生家族」聯名將自4/17起登場。圖／日本Krispy Kreme官網

日本「Krispy Kreme」本次攜手在世界各地擁有超級爆火人氣的「泡泡先生家族」，將於4/17起開賣以「Heartful BARBAPA with Krispy Kreme」為主題的聯名甜甜圈，僅僅是聯名消息曝光即掀起網友熱議。根據品牌公布，泡泡先生家族甜甜圈有粉、黃、黑等三款愛心造型與口味，內餡分別是卡士達、生乳酪和巧克力奶油，外層則以不同口味的巧克力包覆並畫上可愛表情。

3款泡泡先生甜甜圈顏值超高。圖／日本Krispy Kreme官網

購買6入半半禮盒還有聯名設計款包裝盒。圖／日本Krispy Kreme官網

泡泡先生聯名甜甜圈預計自4/17開賣到5月下旬或售完為止。這次聯名同樣推出「6入半半禮盒」，3個一般甜甜圈搭配3款泡泡先生甜甜圈，還會用聯名設計款禮盒包裝更夢幻。此外，除了三款泡泡先生心型甜甜圈外，另有5種泡泡先生家族迷你甜甜圈，其中「白巧克力甜甜圈」還會放上愛心型的泡泡先生巧克力裝飾，讓你一打開盒子就能收獲驚喜與療癒感。

泡泡先生家族迷你甜甜圈。圖／日本Krispy Kreme官網

不僅如此，日本「Krispy Kreme」更在東京澀谷Cine Tower店、北心齋橋店打造泡泡先生主題門市，主題裝置預計自4/17起展到5/28。喜歡泡泡先生或近期有到日本旅遊的朋友，不妨趁機打卡這個療癒度滿分的日本限定主題店喔！

東京澀谷Cine Tower店變身泡泡先生主題門市。圖／日本Krispy Kreme官網