「泡泡先生甜甜圈」來了！Krispy Kreme「3款爆萌愛心甜甜圈+專屬禮盒」要收藏 加碼2間泡泡先生主題門市
泡泡先生甜甜圈！美國一間甜甜圈大型連鎖店「Krispy Kreme」在全球設有據點，而日本「Krispy Kreme」宣布，將攜手深受大小朋友喜愛的超人氣「泡泡先生家族」共同推出爆萌聯名款甜甜圈，吸引網友眼球直呼「太可愛了 吃它要有勇氣」、「一開賣就要去搶」。
日本「Krispy Kreme」本次攜手在世界各地擁有超級爆火人氣的「泡泡先生家族」，將於4/17起開賣以「Heartful BARBAPA with Krispy Kreme」為主題的聯名甜甜圈，僅僅是聯名消息曝光即掀起網友熱議。根據品牌公布，泡泡先生家族甜甜圈有粉、黃、黑等三款愛心造型與口味，內餡分別是卡士達、生乳酪和巧克力奶油，外層則以不同口味的巧克力包覆並畫上可愛表情。
泡泡先生聯名甜甜圈預計自4/17開賣到5月下旬或售完為止。這次聯名同樣推出「6入半半禮盒」，3個一般甜甜圈搭配3款泡泡先生甜甜圈，還會用聯名設計款禮盒包裝更夢幻。此外，除了三款泡泡先生心型甜甜圈外，另有5種泡泡先生家族迷你甜甜圈，其中「白巧克力甜甜圈」還會放上愛心型的泡泡先生巧克力裝飾，讓你一打開盒子就能收獲驚喜與療癒感。
不僅如此，日本「Krispy Kreme」更在東京澀谷Cine Tower店、北心齋橋店打造泡泡先生主題門市，主題裝置預計自4/17起展到5/28。喜歡泡泡先生或近期有到日本旅遊的朋友，不妨趁機打卡這個療癒度滿分的日本限定主題店喔！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言