蛋塔的風又吹來了！時尚教主吃了會笑 東區烘培名店「義式蛋塔」開賣爆紅 「花邊塔皮」酥到掉渣

蛋塔的風又吹來了！坐落在北市大安區的烘焙店「Libreadry 巢屋」人潮不斷，幾乎都是為了一吃就上癮的「義式蛋塔」而來，時尚教主藍心湄都表示「吃著吃著……就笑惹」引發網友熱議。

2024-04-09 14:31