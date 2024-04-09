蛋塔的風又吹來了！時尚教主吃了會笑 東區烘培名店「義式蛋塔」開賣爆紅 「花邊塔皮」酥到掉渣
蛋塔的風又吹來了！坐落在北市大安區的烘焙店「Libreadry 巢屋」人潮不斷，幾乎都是為了一吃就上癮的「義式蛋塔」而來，時尚教主藍心湄都表示「吃著吃著……就笑惹」引發網友熱議。
位於東區的人氣烘焙店「Libreadry 巢屋」是不少蛋塔控近期的排隊愛店，「義式蛋塔」以強力新品之姿開賣後就掀起搶購潮，嘗鮮價一顆70元，蛋塔千層花邊酥脆會掉渣，內餡奶香十足，不輸香港蛋塔名店。時尚教主藍心湄也在官方專頁PO出照片，分享下班進家門就看到一盒蛋塔，「吃著吃著……就笑惹」，並大讚「超級無敵劈厲酥 太好吃啦！」
由於蛋塔購買人數眾多，入內人數限16人，想買蛋塔請排進「義式蛋塔隊伍內」，每人限購12個（只購買麵包可直接入內）。此外，巢屋宣布「義式蛋塔」將於4/12起恢復原價，一顆80元。而除了爆紅蛋塔外，店家的各式麵包、點心也擁有不少忠實粉絲，像是肉桂捲、蘋果派、蛋黃酥都被大大推薦，不妨多多嘗試尋找自己的「命定麵包」喔。
Libreadry 巢屋
地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄28號
營業時間：11:00-20:00
粉絲專頁：https://www.facebook.com/libreadry
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