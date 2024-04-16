日本賞櫻避人潮！北秋田「追櫻秘境3選」

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秋田縣的能代公園擁有以吉野櫻為主，約400株櫻花，是在地親子賞櫻勝地。　圖：秋田白神觀光／提供
秋田縣的能代公園擁有以吉野櫻為主，約400株櫻花，是在地親子賞櫻勝地。　圖：秋田白神觀光／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】能代市位於秋田北部的秋田白神區域，以日本第一個世界自然遺產「白神山地」而聞名。每年除了秋天楓紅引人入勝，春天粉櫻更是無敵迷人。目前從台灣出發可搭乘台灣虎航台北直飛航班前往秋田機場。或是經由的東北機場如仙台、花卷等，再以當地交通的方式抵達。

▲多寶院。　圖：秋田白神觀光／提供
▲多寶院。　圖：秋田白神觀光／提供

▍多寶院

‎這座由久保田藩士多賀谷氏於1489年創建的歷史悠久的寺廟，是枝垂櫻的知名景點，春天一到，許多遊客為了賞櫻慕名前來。美麗的枝垂櫻以寺院與莊嚴建築為背景，氣氛更加莊嚴寧靜。寺院的走廊採用京都常見的夜鶯地板，行走時地板會發出啾啾的聲音，在東北是非常少見的。庭園則據說是參考京都銀閣寺打造。若參加導覽行程，就可以參觀寺院內部喔！別忘了先到附近的「茶誠堂」購買以在地茶葉製成的小點，店內的「茶羊羹」是人氣商品呢！

・地點：秋田縣能代市檜山小間木52‎

▲櫻花之庭（能代市役所）。　圖：秋田白神觀光／提供
▲櫻花之庭（能代市役所）。　圖：秋田白神觀光／提供

▍櫻花之庭（能代市役所）

不論是坐在市公所的長椅上或是從一樓停車場遠望，都可以從各種角度欣賞櫻花之美。尤其推薦露臺裡垂墜的櫻花，更是絶景。也有夜間點燈活動，是在地新興的賞櫻景點喔。從原是小學校舍的露臺看過去與櫻花同高，輕輕鬆鬆就可拍到一整面的櫻花美景。這裡距離日本文化財「舊料亭金勇」很近，在這棟全木造的建築可以感受昔日能代身為「木都」的繁華榮景。想感受日本建築魅力或是貼近在地歷史的話，一定要順道一遊。

・地點：秋田縣能代市上町１−3

能代公園。　圖：秋田白神觀光／提供
能代公園。　圖：秋田白神觀光／提供

▍能代公園

將白神山地盡收眼底的能代公園裡，以吉野櫻為主共有約400株的櫻花。每到花季，一家大小的賞花客絡繹不絕。園內有鞦韆等遊具，可以讓小朋友盡情玩耍。緊接在櫻花之後的杜鵑花季也非常美麗。順著園內的遊歩道邊走邊拍照，自在又愜意。這裡也有夜間點燈活動唷！值得一提的是隔壁就是以籃球為題材的日本人氣漫畫「灌籃高手」山王工業的原形『能代工業高校』，不知道會不會遇到下一個制霸權國的灌籃高手呢?

・地點：秋田縣能代市清助町

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