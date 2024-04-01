朝聖最後倒數！東京「麻布台之丘」觀景台4月18日起終止免費開放 進入須符「4種資格」
東京「麻布台之丘」觀景台免費開放到期了！全日本最高摩天大樓「麻布台之丘 Azabudai Hills」自2023年11月啟用後，觀景台以期間限定的方式開放遊客參觀，而官方近日公布，將於4/18起終止免費開放，屆時想要進場還須符合「4種資格」。
東京新地標「麻布台之丘」自開業以來成為不少台人訪日必去景點，免費觀景台更是福利中的福利。然而，官方宣布，將自4/18起停止免費對外開放，僅有符合以下「四種資格」的人得以進入：
．麻布台之丘「森JP Tower」辦公室使用者與相關人員
．Dining 33 顧客
．Sky Room Cafe & Bar 顧客
．有購買Dining 33 pâtisserie à la maison的顧客
因此，想要一覽自33樓高的東京絕美夜景，還得趕在4/18前，最後朝聖一波。
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