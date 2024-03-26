2024東京觀光必訪新地標推薦 從溫泉錢湯到沉浸式主題樂園玩透透

新冠肺炎解封後再訪東京，是否發現她和之前相比有了不少改變？經歷過幾年疫情的蕭條、被疫情延遲的東京奧運⋯⋯有些你我曾經熟悉的設施店家不在了，卻也有不少新的設施和店鋪誕生。就區域來說，像澀谷站、下北澤站一帶的變化就蠻明顯的——隨著施工了好些年的大型建設落成，迎來了新的面貌。而去年在豐島園站開幕的東京華納兄弟哈利波特影城，更是話題性十足。

除此之外，去年我們和大家介紹過的、在羽田機場新開幕的羽田機場花園，及與之有接駁車相通的有明花園等，也都是到東京值得一訪的新設施。

然而東京進化的腳步不曾停歇，而即便是去年的新地標，也有還沒和大家介紹過的。就趁著走入2024年春天之際，整理幾個很新的東京新地標，並補充一些「漏網之魚」吧。（笑）

和六本木Hills同系列的麻布台Hills開幕於2023年12月17日，是一座以「現代都市之村」為主題的複合式商業設施，將建築設計、藝術展出、商業空間、自然綠化等完美結合，囊括了百貨商店、餐飲旅宿、藝廊美術館、展演舞台、城市廣場等多樣化設施，望能讓來自各方的人們在此有所連結。

麻布台Hills的建築本身十分有特色，中央廣場頂棚柔美卻又華麗的設計相當吸睛，而廣場中還能見到以日本著名藝術家奈良美智的作品《東京的森之子（2023）》為首的一些現代雕塑作品。

麻布台Hills中的美術館是一大看點之一，其中最具有話題性的莫過於今年（2024）3月9日才盛大開幕的數位影像美術館teamLab無界——那個曾經在台場的人氣美術館，如今翻新擴增後在麻布台Hills再登場。此外，《ONE PIECE航海王》、《BLEACH死神》等經典漫畫作品的出版社集英社的漫畫藝術美術館「SHUEISHA MANGA-ART HERITAGE」，更是廣大漫畫迷、特別是《ONE PIECE航海王》的粉絲不容錯過的美術館。

※ SHUEISHA MANGA-ART HERITAGE需事前預約。

在麻布台Hills森JP大樓（森JPタワー）的33樓空間Hills House Azabudai，可以近距離眺望東京鐵塔在內的東京市景。而麻布台Hills中還有從京都紅到世界各地的「%Arabica」咖啡店進駐——這是它們首次在東京開店，值得咖啡愛好者們前往一試。若喜歡嘗試美食，3月13日開幕的「麻布台Hills市集（麻布台ヒルズ マーケット）」可以期待一下。

關於麻布台Hills的更進一步介紹，可看我們之前的現場採訪。而teamLab無界也有詳細介紹喔。

麻布台Hills（麻布台ヒルズ）

地址：東京都港区麻布台1丁目3−1

營業時間：

餐廳&市集 11:00～23:00

商店 11:00～20:00

Hills House Azabudai 9:00～23:00

大眾交通：

東京Metro日比谷線 神谷町站5號出口直通。

東京Metro南北線 六本木一丁目站2號出口，步行4分鐘。

東京Metro日比谷線、都營大江戶線 六本木站，步行10分鐘。

東京Metro日比谷線、都營大江戶線 麻布十番站，步行10～11分鐘。

都營三田線 御成門線A6出口，步行11分鐘。

官方網站

有去過橫濱玩的朋友，或許已經去過就在橫濱泡麵博物館隔壁的溫泉設施「萬葉俱樂部」——它是一間主打採用湯河原與箱根溫泉水的大型溫泉洗浴設施。而就在2024年2月1日，在東京豐洲新開幕的美食溫泉複合式設施「千客萬來」中，就有萬葉俱樂部進駐，將湯河原箱根的溫泉帶進東京都內。在東京豐洲的萬葉俱樂部佔地9層樓，涵蓋室內和露天的公共浴池、一系列較小的包廂浴池、多種水療設施，更有岩盤浴、按摩椅和真人按摩服務，以及多個休息空間。不僅24小時全天候開放，並有提供少部分的住宿服務。

與橫濱不一樣的是，東京豐洲萬葉俱樂部還設置有可欣賞美景的足湯，包括了免費及需付費兩區，且都是採用真正的溫泉水。在這裏可以一邊泡腳，一邊俯瞰東京灣一帶的景色，包括彩虹大橋，甚至還能見到東京鐵塔。

千客萬來這座設施中的另一重要部分，是可嚐到各色美食的豐洲場外江戶前市場，或者稱為「江戶風市集」。這是一座佔地三層、進駐了約65家餐飲店的美食空間，主要採用日本江戶時代的風格設計，其中2樓更仿照舊時江戶時代的市場景象規劃，讓遊客真有種穿越時空的感覺。進駐其中的餐飲店，包括了日本街頭小吃、地道的日本壽司、日式料理等，且能見到一些來自舊築地市場的老舖餐廳，再加上這裡距離豐洲市場近，擁有獲取新鮮食材的地利，若有想要吃海鮮，可以參考看看。

豐洲 千客萬來（豊洲 千客万来）

地址：東京都江東区豊洲6丁目5番1号（豐洲市場旁通）

營業時間：

◯ 萬葉俱樂部

主要設施 全天開放

免費足湯 10:00〜19:00

◯ 豐洲場外江戶前市場（豊洲場外江戸前市場）

營業時間：

1F 餐廳 9:00〜18:00

2F 室內區 9:00〜18:00

2F 室外區 10:00〜22:00

3F 餐廳 10:00〜22:00

※ 部分商店的營業時間可能有所變動。

大眾交通：百合海鷗線 市場前站，步行4分鐘（2樓有高架步道連通）

官方網站

台場Palette Town調色板城那一座巨大的彩色摩天輪，曾經是台場的經典地標，在2022年休業，成為永遠的東京回憶。而就在2024年3月1日，原址誕生了世界首座完全沈浸式的室內主題樂園「IMMERSIVE FORT TOKYO」，設計了多種不同種類的故事場景，包括懸疑推理、驚悚、浪漫愛情音樂劇等，還有一些和名作合作的場景，例如《福爾摩斯 貝克街連續殺人事件》、《開膛手傑克》等，以及與人氣動漫作品如《東京復仇者》、《我推的孩子》的合作，可說是極具突破和創意性的全新體驗。

所謂的沈浸式體驗，簡單說來宛如是讓一般人走進劇中場景，彷彿是一個群眾演員那樣，來體驗探索特定場景的劇情。配合不同主題的劇情，樂園內還有沈浸式的餐廳與主題美食，可說是讓人五感體驗各種特別的場景。

IMMERSIVE FORT TOKYO（イマーシブ・フォート東京）

地址：東京都江東区青海1丁目3-15

營業時間：每日營業時間有所變動，具體請參考官方網站。

大眾交通：

百合海鷗線 青海站直通。

臨海線 東京電訊站，步行3分鐘。

官方網站

※ 圖片為原宿車站站前周邊。

原宿車站一帶這幾年來的變化也是大家有目共睹，從車站更新到新商業設施的誕生等。而就在2024年4月17日這天，原宿神宮前的十字路口將有新地標登場，那就是以「原宿之角，簡稱原角（ハラカド）」為名的特色文化設施HARAKADO。就目前官方網站上公布的資訊來看，HARAKADO有著所謂的「文青」色彩，且似乎是個孕育出許多創意的地方，進駐其中的包括一些新概念的餐廳、藝廊、喫茶店、工作室等，更有圖書館以及⋯⋯錢湯？！

HARAKADO中將進駐的錢湯，是位於高圓寺的人氣老錢湯「小杉湯」。創業昭和8年的小杉湯，儘管「年事已高」，卻充滿活力且創意十足，非常擅長推出各種有趣的特別企劃，吸引很多年輕世代對錢湯開始感興趣。它們甚至也曾和台灣北投溫泉合作過，推出期間限定的「歡迎光臨 小杉湯的台灣北投」企劃，或是和高圓寺當地的台灣料理餐廳合作等。如今這樣的小杉湯將進駐原宿新地標，不知道又將帶來什麼樣的創意，還真是讓人頗為期待。

除了小杉湯，HARAKADO中將進駐的雜誌圖書館「COVER」、以新銳藝術家的作品展售為主的「匿名希望畫廊」、自己沖咖啡的喫茶店「BABY The Coffee Brew Club」等有趣的藝文空間，是廣大藝文創意愛好者們日後來到原宿值得前往看看的地方。

HARAKADO（ハラカド）

地址：東京都渋谷区神宮前6丁目31−21

大眾交通：

JR原宿站 步行約4分鐘。

東京Metro千代田線 明治神宮前＜原宿＞站 步行約1分鐘。

官方網站

2023年4月14日在新宿歌舞伎町登場的東京歌舞伎町塔，不知道近期已經到東京旅遊的朋友是否去過？這座高約225公尺的大廈，可說是歌舞伎町的新地標，內部有劇場、大眾電影院、LIVE音樂空間、夜店、密室逃脫類型的體驗型娛樂設施、餐廳美食街、扭蛋區等，而在高樓層則是高級飯店。其中位於6到8樓的劇場THEATER MILANO-Za，繼承了與新宿歌舞伎町共同發展的老影院「新宿MIRANO座」，劇場內可觀賞歌舞伎町、舞台劇等演出，連結了歌舞伎町的過去與現代。

不管對於看電影、劇場表演，或是音樂演出等是否有興趣，東急歌舞伎町塔都蠻值得去看看的地方，尤其是它2樓的美食街「歌舞伎橫丁」的內部設計風格十分有特色，說是打卡網紅景點也不為過吧。而且它幾乎是24小時營業，是夜貓子們東京旅遊時的不錯選擇。值得一提的是，這座大廈中，其實零散展示了不少藝術作品，有興趣的朋友前往時可以先到官方網站上確認，並到現場尋找看看，那也是蠻有趣的探索方式。

東急歌舞伎町塔（歌舞伎町タワー）

地址：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1

營業時間：

2樓新宿歌舞伎hall～歌舞伎橫丁 6:00～翌日5:00

※ 其他各樓層設施營業時間不同，詳細請參考官方網站。

大眾交通：

西武新宿線 西武新宿站，步行1分鐘。

都營大江戶線 新宿西口站，步行6分鐘。

JR、小田急、京王、東京Metro丸之內線 新宿站，步行7分鐘。

東京Metro丸之內、副都心線、都營新宿線 新宿三丁目站，步行8分鐘。

官方網站

舊的事物離去時，難免讓人不捨，相對而言新事物的誕生，常會給人不少期盼。而就在這樣的往復循環中，人事物得以慢慢的進化，東京是如此，你我亦然。無論是你已擁有屬於自己的東京記憶，又或者是想到東京獲得新的回憶，它都不會讓你失望——作為日本最繁華的都市，東京總能帶給你一些新的體驗，而那或許也是許多人愛著東京的最大原因。

探索東京，可活用JR東日本發行的鐵路周遊券「東京一日券」，其全票票價為1600日圓，可在一日內無限次搭乘東京都內JR各線、東京Metro、都營地下鐵全線、都電荒川線等線路。儘管這次介紹的新景點並非全都在這張一日券的同行範圍內，但適當規劃路線，勢必能為你在交通移動上節省一些開銷。

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