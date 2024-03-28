東京台場2024最新景點10選！親子、情侶、朋友都滿意～(下)
延續「東京台場2024最新景點10選！親子、情侶、朋友都滿意～(上)」，本文將再介紹5個景點
6. Aqua City
左邊是Aqua City，右邊是Decks
從DiverCity走過天橋與馬路，約5分鐘步程就是另一大商場Aqua City了！雖然這裡也連接台場海濱公園，但從百合海鷗號的台場站過去比較近，只需走約1分鐘。
這個商場也以購物和餐廳為主，例如迪士尼商店、Adidas、TOMMY HILFIGERHI等不同品牌。這裡餐廳數量蠻多的，例如有名的「eggs’n things」鬆餅、「權八」居酒屋(追殺比爾的場景地)，也有連鎖店「ポムの樹」蛋包飯。不少餐廳可以邊欣賞海景邊進餐，氣氛環境較好。
地址：東京都港区台場1-6-1
前往方法：海鷗線「台場」站徒歩1分
營業時間：平日11:00～20:00、周末及假日11:00～21:00
7. 東京拉麵國技館 舞
東京拉麵國技館
Aqua City裡還有個「東京拉麵國技館 舞」，集合來自日本全國各地的知名拉麵店，如札幌味噌拉麵「みその」、博多豚骨拉麵「だるま」、川越魚介沾麵「頑者NEXTLEVEL」，想要吃遍不同地方的特色拉麵再也不用東奔西走了！
地址：東京都港区台場1-6-1 Aqua City 5F
前往方法：海鷗線「台場」站徒歩1分
營業時間：11:00～23:00
8. 東京JOYPOLIS（東京歡樂城）
位在Decks商場內，由知名電子遊戲公司SEGA所經營的室內遊樂場。以「數位」和「真實」相互融合的「DigitaReal」為概念，提供超過20種運用最新技術的VR和雲霄飛車、恐怖、射擊等主題遊戲，比起一般遊戲中心，有更多需要活動身體的刺激遊戲，而且常與動漫、日本藝人合作，可以享受主題舞台表演和各種遊戲機，大人小孩都會玩得開心。
地址：東京都港区台場1-6-1 Decks 3F
前往方法：海鷗線「御台場海濱公園」站徒歩2分
營業時間：平日11:00～19:00、周末及假日10:00～20:00
9. LEGO LAND(樂高樂園)
在Decks商場3樓還有讓小孩子瘋狂的LEGO LAND(樂高樂園)！這是一個樂高主題的室內遊樂場，包括溜滑梯、4D影院等各種遊戲設施，當然也可製作LEGO模型與欣賞由LEGO造成的擺設，與東京JOYPOLIS相比，這裡適合年紀較小一點的孩子！
地址：東京都港区台場1-6-1 Decks 3F
前往方法：海鷗線「御台場海濱公園」站徒歩2分
營業時間：平日10:00～18:00、周末及假日10:00～19:00
10. 東京杜莎夫人蠟像館
在世界各地都有分館的杜莎夫人蠟像館，在這家東京分館也可以看到超過70尊栩栩如生的名人蠟像，涵蓋政治家、演唱、歌手、運動員、藝術家等不同範疇，從羽生結弦到菅田將暉、草間彌生都有。每一個蠟像都是特別打造，仔細量度真人身體比例完美還原。在館內可以隨意和蠟像拍照，與名人進行難得的「近距離接觸」！
地址：東京都港区台場1-6-1 Decks 3F
前往方法：海鷗線「御台場海濱公園」站徒歩2分
營業時間：10:00～18:00
怎麼樣？台場是否有很多樂趣，很多地方可以逛呢？這裡有很多室內娛樂設施及博物館，也很適合下雨天來訪。要玩盡所有景點一天時間應該是不夠的，所以先選擇好最感興趣的，然後好好計劃吧！
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