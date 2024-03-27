東京台場2024最新景點10選！親子、情侶、朋友都滿意～(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

台場是著名旅遊景點，這裡有彩虹大橋、鋼彈像、富士電視台等許多地標，也有像樂高樂園或日本科學未來館等適合親子同樂的設施，豐富的打卡景點可以讓情侶或家人在這裡安排一日遊慢慢體驗。

這幾年，因為大規模的重建計畫讓一些設施結業，但舊的不去，新的不來，也有一些新設施將會開幕。讓我們為大家介紹現在的台場，讓大家重新來認識這個地方吧！

1. DiverCity

距離DiverCity最近的車站是臨海線東京電訊港站或是百合海鷗號台場站，大概走7分鐘就到。這個7層的商場內既有平價歐美品牌的H&M、ZARA、也有旅客最愛的日本連鎖品牌Uniqlo與GU、Daiso、松本清、Bic camera等，可以好好購物。

館內有美食廣場及許多餐廳，逛餓了也不用怕。也有給小孩子的知育遊戲中心「Little Planet」。如果一家大小到訪，各位太太們就可以安置好你的丈夫與小孩，然後瘋狂去購物囉(笑)

地址：東京都江東区青海１丁目１−１０ Divercity 2F

前往方法：臨海線「東京電訊」站徒歩3分

營業時間：平日11:00～20:00、周末及假日10:00～21:00

2. 獨角獸鋼彈像

說到台場，不可不提獨角獸鋼彈像！這個巨大的鋼彈像就在DiverCity旁的戶外空間，一比一的尺寸，有18.7公尺高度，讓小孩子看到都會嘩一聲叫出來，即使不是動漫迷也想要拍照打卡留念！

如果你本來就是粉絲的話，2樓和7樓也有商店「THE GUNDAM BASE TOKYO」保證你滿載而歸！

圖片來源自THE GUNDAM BASE官方X

地址：東京都江東区青海１丁目１−１０ Divercity 2F

前往方法：臨海線「東京電訊」站徒歩3分

營業時間：平日11:00～20:00、周末及假日10:00～21:00

3. 哆啦A夢未來百貨世界

Divercity的2樓有一家日本唯一的”哆啦A夢未來百貨商店”，除了有不同主題體驗區，各種道具、投影等設備讓你可以親身體驗哆啦A夢的奇幻道具，還設有周邊紀念販售商店。

到底要怎麼呈現哆啦A夢裡的奇幻道具，就等你親身來體驗看看囉~~(延伸閱讀: ⇒⇒ 哆啦A夢未來百貨世界台場體驗心得！官方網店也開通了，來把限定週邊帶回家吧！)

地址：東京都江東区青海１丁目１−１０ Divercity 2F

前往方法：臨海線「東京電訊」站徒歩3分

營業時間：平日11:00～20:00、周末及假日10:00～21:00

4. UNKO MUSEUM 便便博物館

便便也有博物館？同樣位於Divercity2樓，這是把「便便」與日本可愛文化結合的全新體驗設施，把平常我們覺得污穢的排洩物重新演繹，七彩顏色的便便圖案打造出大人小孩都會享受的打卡景點與遊戲。

這麼天馬行空的創意還真的只有日本人才能想到，可以來投入這個有趣獨特的世界觀中！

地址：東京都江東区青海１丁目１−１０ Divercity 2F

前往方法：臨海線「東京電訊」站徒歩3分

營業時間：平日11:00～20:00、周末及假日10:00～21:00

5. 富士電視台

日本五大民營電視台之一，富士電視台曾推出《長假》、《跳躍大搜查線》等經典日劇，近年《空中急診英雄》、《行騙天下》等作品也大受歡迎。

位於台場的富士電視台不只是公司總部，部分樓層也開放遊客參觀，這裡有一些商店出售日劇與動漫商品，還有參觀區域擺放電視節目相關場景讓你可以拍拍照，適合日劇迷去朝聖！

位於富士電視台25樓的「HACHITAMA」(はちたま) 是收費的球體展望台，在這裡可以把台場的景色盡收眼底，尤其在晚上可看到美麗的東京夜景。

地址：東京都港区台場1-4-1

前往方法：海鷗線「台場」站南口徒歩3分

球體展望台營業時間：10:00～18:00

球體展望台定休日：星期一

因篇幅關係，其他景點將留至下集介紹

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