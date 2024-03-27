快訊

汪小菲再鬧大S住處 陸國台辦：希望當事人能好聚好散

前T-ara成員雅凜控前夫凌虐「在兒頭上大小便」超恐怖

獨／寶林茶室猝死案可能是「人為因素」？蔣萬安第一時間要求警方釐清

東京台場2024最新景點10選！親子、情侶、朋友都滿意～(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

台場是著名旅遊景點，這裡有彩虹大橋、鋼彈像、富士電視台等許多地標，也有像樂高樂園或日本科學未來館等適合親子同樂的設施，豐富的打卡景點可以讓情侶或家人在這裡安排一日遊慢慢體驗。

這幾年，因為大規模的重建計畫讓一些設施結業，但舊的不去，新的不來，也有一些新設施將會開幕。讓我們為大家介紹現在的台場，讓大家重新來認識這個地方吧！

1. DiverCity

距離DiverCity最近的車站是臨海線東京電訊港站或是百合海鷗號台場站，大概走7分鐘就到。這個7層的商場內既有平價歐美品牌的H&M、ZARA、也有旅客最愛的日本連鎖品牌Uniqlo與GU、Daiso、松本清、Bic camera等，可以好好購物。

館內有美食廣場及許多餐廳，逛餓了也不用怕。也有給小孩子的知育遊戲中心「Little Planet」。如果一家大小到訪，各位太太們就可以安置好你的丈夫與小孩，然後瘋狂去購物囉(笑)

地址：東京都江東区青海１丁目１−１０ Divercity 2F

前往方法：臨海線「東京電訊」站徒歩3分

營業時間：平日11:00～20:00、周末及假日10:00～21:00

2. 獨角獸鋼彈像

說到台場，不可不提獨角獸鋼彈像！這個巨大的鋼彈像就在DiverCity旁的戶外空間，一比一的尺寸，有18.7公尺高度，讓小孩子看到都會嘩一聲叫出來，即使不是動漫迷也想要拍照打卡留念！

如果你本來就是粉絲的話，2樓和7樓也有商店「THE GUNDAM BASE TOKYO」保證你滿載而歸！

圖片來源自THE GUNDAM BASE官方X

地址：東京都江東区青海１丁目１−１０ Divercity 2F

前往方法：臨海線「東京電訊」站徒歩3分

營業時間：平日11:00～20:00、周末及假日10:00～21:00

3. 哆啦A夢未來百貨世界

Divercity的2樓有一家日本唯一的”哆啦A夢未來百貨商店”，除了有不同主題體驗區，各種道具、投影等設備讓你可以親身體驗哆啦A夢的奇幻道具，還設有周邊紀念販售商店。

到底要怎麼呈現哆啦A夢裡的奇幻道具，就等你親身來體驗看看囉~~(延伸閱讀: ⇒⇒ 哆啦A夢未來百貨世界台場體驗心得！官方網店也開通了，來把限定週邊帶回家吧！)

地址：東京都江東区青海１丁目１−１０ Divercity 2F

前往方法：臨海線「東京電訊」站徒歩3分

營業時間：平日11:00～20:00、周末及假日10:00～21:00

4. UNKO MUSEUM 便便博物館

便便也有博物館？同樣位於Divercity2樓，這是把「便便」與日本可愛文化結合的全新體驗設施，把平常我們覺得污穢的排洩物重新演繹，七彩顏色的便便圖案打造出大人小孩都會享受的打卡景點與遊戲。

這麼天馬行空的創意還真的只有日本人才能想到，可以來投入這個有趣獨特的世界觀中！

地址：東京都江東区青海１丁目１−１０ Divercity 2F

前往方法：臨海線「東京電訊」站徒歩3分

營業時間：平日11:00～20:00、周末及假日10:00～21:00

5. 富士電視台

日本五大民營電視台之一，富士電視台曾推出《長假》、《跳躍大搜查線》等經典日劇，近年《空中急診英雄》、《行騙天下》等作品也大受歡迎。

位於台場的富士電視台不只是公司總部，部分樓層也開放遊客參觀，這裡有一些商店出售日劇與動漫商品，還有參觀區域擺放電視節目相關場景讓你可以拍拍照，適合日劇迷去朝聖！

位於富士電視台25樓的「HACHITAMA」(はちたま) 是收費的球體展望台，在這裡可以把台場的景色盡收眼底，尤其在晚上可看到美麗的東京夜景。

地址：東京都港区台場1-4-1

前往方法：海鷗線「台場」站南口徒歩3分

球體展望台營業時間：10:00～18:00

球體展望台定休日：星期一

因篇幅關係，其他景點將留至下集介紹

窩日本推薦閱讀：最新新宿逛街攻略-12間百貨公司地圖–各家百貨特色、必逛必買必吃清單一次報妳知　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館 哆啦A夢 東京

延伸閱讀

黃立成罕站台！17LIVE潘杰賢談台灣市場虧損 2方向是未來主軸

台灣2業者輸入小林製藥紅麴原料 食藥署公布名稱

MLB／傳明年開幕轉戰東京 道奇、小熊上演日本武士夢幻對決

日本小林製藥紅麴食品釀急性腎衰竭 毒物醫指1點不尋常

相關新聞

東京台場2024最新景點10選！親子、情侶、朋友都滿意～(上)

這幾年東京台場因為大規模的重建計畫讓一些設施結業，但舊的不去，新的不來，也有一些新設施將會開幕。讓我們為大家介紹現在的台場，讓大家重新來認識這個地方吧！

日本超商即飲拿鐵咖啡「Mt.RAINIER」 無糖豆漿燕麥奶等選擇多（附東京賞櫻野餐景點推薦）

喜歡和拿鐵咖啡的朋友，每個人的心中都有自己喜歡的拿鐵咖啡的味道，或許是咖啡濃一些的，或許是奶的比例多一些的，或許是無糖的，又或許是一定要加糖的。不得不說，100個喜歡咖啡拿鐵的人，偏好配方可能就有10

2024東京觀光必訪新地標推薦 從溫泉錢湯到沉浸式主題樂園玩透透

新冠肺炎解封後再訪東京，是否發現她和之前相比有了不少改變？經歷過幾年疫情的蕭條、被疫情延遲的東京奧運⋯⋯有些你我曾經熟悉的設施店家不在了，卻也有不少新的設施和店鋪誕生。就區域來說，像澀谷站、下北澤站一

抹茶控遊日必收！宇治橋、平等院、抹茶特產、中村藤吉的宇治抹茶旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2023-12-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 11 個景點，其中包含 宇治駅（JR奈良線）、宇治橋、星巴克 京都宇治平等院表參道店。 若說京都市南方最知名的寺院，怎能錯過宇治平等院和宇治上神社，而前往宇治，購買京阪電車的京都一日券700日圓是最方便的。 南下來到宇治，除了到平等院參觀日幣萬圓鈔票反面的鳳凰，遊覽宇治川和平等院表參道周圍，也會遇到不少歷史悠久的抹茶名店和抹茶體驗，當然當然囉！玩樂之餘，也別錯過抹茶生茶凍、抹茶霜淇淋和抹茶蕎麥麵。

東京都內JR沿線賞櫻景點推薦 從櫻花名所到私房景點任你選

日本櫻花品種多，開花的時期其實也略略不同，早開的通常在3月上旬就會開始開花，其中最著名的當屬河津櫻，而有的晚開的會到4月中下旬，甚至是有秋天開花的，例如豐田的小原四季櫻。不過一般在日本最受歡迎的，也是

日本東京迪士尼2024年重要活動資訊！「太空山」何時關閉？新園區「夢幻泉鄉」開幕日期？

東京迪士尼度假園區一年四季都會推出各項精彩的活動，今年除了新園區「夢幻泉鄉」即將開幕，人氣設施「太空山」也預定要關閉進行改裝。還有哪些重要的活動資訊呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。