東京地標再加一！全球首座沉浸式樂園「IMMERSIVE FORT TOKYO」盛大開幕
東京旅遊景點再加一！全球首座沉浸式樂園「IMMERSIVE FORT TOKYO」已於2024年3月1日在東京台場盛大開幕！不同於傳統主題樂園，主打將遊客從「觀眾」轉變為「參與者」，直接體驗由電影、動漫與遊戲改編的「戲劇化故事」，保證擁有獨一無二的體驗，滿滿的沉浸感一定要去。
園區內有10種不同主題的沉浸式遊樂設施，如《我推的孩子》、《江戶花魁奇譚》、《名偵探福爾摩斯》及《第五人格 沉浸式追逐》等，部分劇場提供多國語言，即使不懂日文也能輕鬆體驗。
首推的設施之一是《我推的孩子》，由超人氣動畫改編，讓遊客挑戰 YouTuber 啾啾仔設計的解謎活動，並參加演唱會。另有《名偵探福爾摩斯》，遊客將成為案件的「當事人」，展開一場震撼且出人意料的破案之旅。
其他設施還包括「江戶花魁奇譚」、「東京復仇者 沉浸式逃脫」、「開膛手傑克」等。若想用餐，園區內推薦的餐廳是「Casa di PERONI 沛羅尼之家」。這個樂園絕對是近期造訪東京的必遊之地。
IMMERSIVE FORT TOKYO樂園
樂園地址：東京都江東區青海1丁目3-15
營業時間：11:00～19:00
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言