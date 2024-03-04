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東京地標再加一！全球首座沉浸式樂園「IMMERSIVE FORT TOKYO」盛大開幕

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／IMMERSIVE FORT TOKYO官網
圖／IMMERSIVE FORT TOKYO官網

東京旅遊景點再加一！全球首座沉浸式樂園「IMMERSIVE FORT TOKYO」已於2024年3月1日在東京台場盛大開幕！不同於傳統主題樂園，主打將遊客從「觀眾」轉變為「參與者」，直接體驗由電影、動漫與遊戲改編的「戲劇化故事」，保證擁有獨一無二的體驗，滿滿的沉浸感一定要去。

圖／IMMERSIVE FORT TOKYO官網
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園區內有10種不同主題的沉浸式遊樂設施，如《我推的孩子》、《江戶花魁奇譚》、《名偵探福爾摩斯》及《第五人格 沉浸式追逐》等，部分劇場提供多國語言，即使不懂日文也能輕鬆體驗。

首推的設施之一是《我推的孩子》，由超人氣動畫改編，讓遊客挑戰 YouTuber 啾啾仔設計的解謎活動，並參加演唱會。另有《名偵探福爾摩斯》，遊客將成為案件的「當事人」，展開一場震撼且出人意料的破案之旅。

圖／IMMERSIVE FORT TOKYO官網
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其他設施還包括「江戶花魁奇譚」、「東京復仇者 沉浸式逃脫」、「開膛手傑克」等。若想用餐，園區內推薦的餐廳是「Casa di PERONI 沛羅尼之家」。這個樂園絕對是近期造訪東京的必遊之地。

圖／IMMERSIVE FORT TOKYO官網
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IMMERSIVE FORT TOKYO樂園

樂園地址：東京都江東區青海1丁目3-15

營業時間：11:00～19:00

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