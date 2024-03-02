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櫻花長廊十分壯觀！ 東京賞櫻秘境「小松川千本櫻」綿延2公里

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位於東京都江戶川區的小松川千本櫻之櫻花長廊綿延約2公里，相當壯觀。　圖：東京都江戶川區／提供
位於東京都江戶川區的小松川千本櫻之櫻花長廊綿延約2公里，相當壯觀。　圖：東京都江戶川區／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】東京賞櫻名所眾多，除了眾所皆知的目黑川、新宿御苑、上野恩賜公園等等，再推薦大家一處隱藏版秘境。

距離江戶川大島小松川公園很近的荒川沿岸，種植著包括染井吉野櫻、大島櫻、山櫻等約30品種櫻花，將近1000株櫻花樹構成長達約2公里的櫻花長廊，十分壯觀，又有「小松川千本櫻」之稱，不亞於知名賞櫻景點。

▲數量眾多的小松川千本櫻，每到櫻花開花季節，吸引不少當地民眾前來賞櫻。　圖：江戶川區／提供
▲數量眾多的小松川千本櫻，每到櫻花開花季節，吸引不少當地民眾前來賞櫻。　圖：江戶川區／提供

這一大片櫻花，當初是為了構築當地堤防時，在1992年開始種樹，直到2003年完成栽植。為了讓更多人知道這處賞花好去處，今年將在3月31日（週日）舉行「小松川千本櫻祭」。去年邀請在地團體表演太鼓、日本傳統舞蹈、草裙舞等吸引不少民眾前來參與，今年也安排不少精采演出，期望更多遊客前來一起賞花。要留意的是，這裡禁止使用空拍機。交通方面，搭乘都營新宿線在「東大島站」下車由小松川口徒步3分即達。

▲「小松川千本櫻祭」活動，邀請當地團體表演，期以讓更多人知道這處賞花好去處。　圖：江戶川區／提供
▲「小松川千本櫻祭」活動，邀請當地團體表演，期以讓更多人知道這處賞花好去處。　圖：江戶川區／提供

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