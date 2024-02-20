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療癒小土匪來了！日本麥當勞「星之卡比、布丁狗」強強出擊 軟萌吊飾和小公仔統統要收集

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自小紅書@琦琦
圖／摘自小紅書@琦琦

搶錢小土匪來了！日本麥當勞快樂兒童餐首次攜手「星之卡比」攻佔你的荷包，同步還有三麗鷗的Q萌「布丁狗」來助陣，2月23日起強勢登場，不論是大人還是小朋友都摩拳擦掌，準備在開賣當日踩點衝一波！

日本麥當勞快樂兒童餐首次攜手「星之卡比」於2月23日起登場。圖／摘自小紅書@琦琦
日本麥當勞快樂兒童餐首次攜手「星之卡比」於2月23日起登場。圖／摘自小紅書@琦琦

麥當勞又有大招！繼Hello Kitty玩偶吊飾後，日本麥當勞將於2月23日起推出新一彈快樂兒童餐玩具，本次請到粉嫩代表「星之卡比」及三麗鷗大明星之一的「布丁狗」華麗登場。「星之卡比」系列為絨毛小吊飾，共8款，每個時間段發放4款，第一彈為2/23至2/29，第二彈為3/1至3/7。由於本次是「星之卡比」首度亮相，預期可能會大爆而提早贈完，一定要入手的朋友記得卡點開吃才不會搶不到喔。

日本麥當勞快樂兒童餐首次攜手「星之卡比」於2月23日起登場。圖／日本麥當勞官推
日本麥當勞快樂兒童餐首次攜手「星之卡比」於2月23日起登場。圖／日本麥當勞官推

日本麥當勞快樂兒童餐首次攜手「星之卡比」於2月23日起登場。圖／摘自小紅書@琦琦
日本麥當勞快樂兒童餐首次攜手「星之卡比」於2月23日起登場。圖／摘自小紅書@琦琦

而「布丁狗」系列則是硬式小玩具，把可愛小遊戲和療癒公仔集於一身，共6款，同樣分為兩彈，活動期間與卡比系列相同。一邊是卡比，一邊是布丁狗，不怕選擇困難，兒童餐先點起來啦！

日本麥當勞快樂兒童餐玩具「布丁狗」系列同樣於2月23日起開跑。圖／日本麥當勞官網
日本麥當勞快樂兒童餐玩具「布丁狗」系列同樣於2月23日起開跑。圖／日本麥當勞官網

日本麥當勞快樂兒童餐玩具「布丁狗」系列同樣於2月23日起開跑。圖／日本麥當勞官網
日本麥當勞快樂兒童餐玩具「布丁狗」系列同樣於2月23日起開跑。圖／日本麥當勞官網

此外，不少看到該消息的網友都表示「怎麼又是日本？」、「好羨慕」，甚至已經有人看準其中商機，開始接受代購與「代吃」。活動期間剛好有前往日本的朋友，可以碰碰運氣、收藏起來。

圖／摘自小紅書@琦琦
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