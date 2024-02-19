快訊

電腦SSD固態硬碟已經完全取代HDD傳統硬碟？網指這理由當然選它

北市仁愛敦南巷口未停車再開被罰2400 他分局前唱跳怒嗆科技執法

籃球／亞男籃資格賽台北票價砲轟比經典賽還貴 網：被當盤子

限時1個月！「國王排名 x FANFANS CAFÉ」主題餐廳台北、台中雙場地快閃登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／FANFANS粉粉提供
圖／FANFANS粉粉提供

被譽為「只要看40頁就會落淚」、故事溫馨感人的【國王排名】，主題餐廳首次在台灣登場！而且是台北、台中兩個地點同時開跑，現場有超療癒餐點，以及販賣可愛T-Shirt、滑鼠墊、零錢包等周邊，粉絲們快到場重溫【國王排名】溫暖又勵志的氛圍吧！

圖／FANFANS粉粉提供
圖／FANFANS粉粉提供

這次FANFANS CAFÉ和【國王排名】合作，在台北西門店打造國王王座和紅毯，還有戴達及希琳王后在兩側迎接著粉絲，大家可以體驗坐在國王王位的感受，店裡還有許多角色的立牌在四處等著大家，台中逢甲店則有超可愛的波吉映在二樓的玻璃上，用天真善良的微笑迎接大家到來，和西門店不同的是，台中店內有坐在王座上的波吉等著跟大家一起拍照，粉絲們千萬別錯過！

圖／FANFANS粉粉提供
圖／FANFANS粉粉提供

圖／FANFANS粉粉提供
圖／FANFANS粉粉提供

這次【國王排名】主題餐廳推出4套主餐、4項甜點及5種飲品。有吸睛的波吉造型咖哩飯、神還原劇中出現的「波吉的手作沙拉」，以及賢慧的卡克烹調的「卡克早午餐」，還有「伯斯王的力量」烤雞套餐；甜點部分有蜂蜜蛋糕及金幣造型巧克力、好拍又好吃的「我是卡克」，有華麗的「希林皇冠」，也有還原動畫裡波吉愛吃的櫻桃起司蛋糕配上紅茶「波吉的午茶」。最後是特別推出、粉絲們必拍的「卡克造型冰淇淋」，真的超可愛！

圖／FANFANS粉粉提供
圖／FANFANS粉粉提供

圖／FANFANS粉粉提供
圖／FANFANS粉粉提供

飲料用角色的外觀形象為發想，「波吉藍」椰果氣泡飲、「希林紅」是莓果口味的椰果氣泡水、二王子「戴達紫」椰果氣泡飲及「卡克黑」珍珠芝麻飲，三位王室成員的飲品還會再附上小皇冠餅乾！另外還有10個角色的「印刷奶蓋拿鐵」，而且消費任一飲品，就會隨機贈送【國王排名】電視劇照杯墊，各個角色的粉絲們快手刀蒐集。要前往用餐，先用網站預約訂位，還會送限定徽章(波吉或卡克)。

圖／FANFANS粉粉提供
圖／FANFANS粉粉提供

吃完主題餐點後，別忘了還有滿滿的週邊商品。由「FANFANS粉粉」設計一系列週邊，像是T-shirt、立牌、滑鼠墊、鑰匙圈，也能搶先預購超可愛、毛茸茸的波吉圖案零錢包；如果無法到現場的粉絲，新品週邊可在「FANFANS粉粉」官網購買，專區商品消費滿1200元，可以拿到波吉或卡克徽章。粉絲們該出門「惜惜」波吉囉！

圖／FANFANS粉粉提供
圖／FANFANS粉粉提供

【國王排名 X FANFANS CAFÉ 】

活動期間：西門店、逢甲店：2/16～3/13

地址：西門店-台北市萬華區昆明街92之1號5樓；逢甲店-台中市西屯區逢甲路88號

營業時間：西門店-11：00～20：30；逢甲店-11：00～20：00

圖／FANFANS粉粉提供
圖／FANFANS粉粉提供

編輯推薦

主題餐廳 烤雞 甜點 蛋糕 餅乾

相關新聞

限時1個月！「國王排名 x FANFANS CAFÉ」主題餐廳台北、台中雙場地快閃登場

被譽為「只要看40頁就會落淚」、故事溫馨感人的【國王排名】，主題餐廳首次在台灣登場！而且是台北、台中兩個地點同時開跑，現場有超療癒餐點，以及販賣可愛T-Shirt、滑鼠墊、零錢包等周邊，粉絲們快到場重溫【國王排名】溫暖又勵志的氛圍吧！

姓名有「ㄐㄧㄤ」或英文名John 火烤德州牛排免費吃

通膨下萬物皆漲，只有薪水漲不動？體恤民眾荷包，Texas Roadhouse德州鮮切牛排祭出史無前例超強優惠，自2月20...

抹茶控要吃爆！「星巴克抹茶季」攜5款抹味美食首登場 加碼推「草莓大福組、櫻花新裝蛋糕」 飲品買1送1、第2杯半價接著喝

抹茶控衝星巴克！星巴克除了初春新飲品「蜜桃百香抹茶那堤」及「蜜桃百香奶霜星冰樂」將於2/22上市外，首次打造「星巴克抹茶季」，推出各式甜點、麵包和生義大利麵等抹味新美食，絕對是抹茶控今年春天必嘗首選。

幫你把錢變大！好丘貝果期間限定「滿250送500」

為歡慶國際貝果節，被網友喻為「貝果界美味的天花板」的台灣貝果第一品牌好丘Good Cho's，即日起至2月29日推出期間...

套餐6折、點心買1送1！漢堡王最新優惠券 現省2909元

迎接新春到來，「漢堡王」自即日起至3月28日期間，限時推出「王龍厚哩，開運大典」優惠券，推出多款組合方案，包括「點心0元...

「拿坡里炸雞」6塊228、12塊428元！披薩＋炸雞現省218

喜歡吃炸雞的民眾要把握機會了！拿坡里自即日起至3月6日期間推出限時優惠，「6塊炸雞桶」優惠價228元、2桶優惠價428元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。