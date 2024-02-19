限時1個月！「國王排名 x FANFANS CAFÉ」主題餐廳台北、台中雙場地快閃登場

被譽為「只要看40頁就會落淚」、故事溫馨感人的【國王排名】，主題餐廳首次在台灣登場！而且是台北、台中兩個地點同時開跑，現場有超療癒餐點，以及販賣可愛T-Shirt、滑鼠墊、零錢包等周邊，粉絲們快到場重溫【國王排名】溫暖又勵志的氛圍吧！

圖／FANFANS粉粉提供

這次FANFANS CAFÉ和【國王排名】合作，在台北西門店打造國王王座和紅毯，還有戴達及希琳王后在兩側迎接著粉絲，大家可以體驗坐在國王王位的感受，店裡還有許多角色的立牌在四處等著大家，台中逢甲店則有超可愛的波吉映在二樓的玻璃上，用天真善良的微笑迎接大家到來，和西門店不同的是，台中店內有坐在王座上的波吉等著跟大家一起拍照，粉絲們千萬別錯過！

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這次【國王排名】主題餐廳推出4套主餐、4項甜點及5種飲品。有吸睛的波吉造型咖哩飯、神還原劇中出現的「波吉的手作沙拉」，以及賢慧的卡克烹調的「卡克早午餐」，還有「伯斯王的力量」烤雞套餐；甜點部分有蜂蜜蛋糕及金幣造型巧克力、好拍又好吃的「我是卡克」，有華麗的「希林皇冠」，也有還原動畫裡波吉愛吃的櫻桃起司蛋糕配上紅茶「波吉的午茶」。最後是特別推出、粉絲們必拍的「卡克造型冰淇淋」，真的超可愛！

圖／FANFANS粉粉提供

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飲料用角色的外觀形象為發想，「波吉藍」椰果氣泡飲、「希林紅」是莓果口味的椰果氣泡水、二王子「戴達紫」椰果氣泡飲及「卡克黑」珍珠芝麻飲，三位王室成員的飲品還會再附上小皇冠餅乾！另外還有10個角色的「印刷奶蓋拿鐵」，而且消費任一飲品，就會隨機贈送【國王排名】電視劇照杯墊，各個角色的粉絲們快手刀蒐集。要前往用餐，先用網站預約訂位，還會送限定徽章(波吉或卡克)。

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吃完主題餐點後，別忘了還有滿滿的週邊商品。由「FANFANS粉粉」設計一系列週邊，像是T-shirt、立牌、滑鼠墊、鑰匙圈，也能搶先預購超可愛、毛茸茸的波吉圖案零錢包；如果無法到現場的粉絲，新品週邊可在「FANFANS粉粉」官網購買，專區商品消費滿1200元，可以拿到波吉或卡克徽章。粉絲們該出門「惜惜」波吉囉！

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【國王排名 X FANFANS CAFÉ 】

活動期間：西門店、逢甲店：2/16～3/13

地址：西門店-台北市萬華區昆明街92之1號5樓；逢甲店-台中市西屯區逢甲路88號

營業時間：西門店-11：00～20：30；逢甲店-11：00～20：00