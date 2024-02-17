史努比控暴動了！ 「麻古茶坊X史努比」第二波聯名 絨毛大耳帽、史努比T、杯墊杯套＆星空版行李箱、野餐墊全套必收

史努比粉絲們荷包要失血了！邁入75歲的史努比，在全台推出各式各樣聯名活動，麻古茶坊聯名史努比除了推出聯名手搖杯身、聯名飲品之外，更為大家送上多項第二波史努比聯名週邊商品，絨毛大耳帽一戴上就萌出新高度！

圖／麻古茶坊提供

第二波聯名以史努比時尚之旅SNOOPY Fashion Journey為主題，揪大家一起出遊去。迎接春天賞櫻日子，就用「紫幻星空野餐墊」坐在櫻花樹下來場夢幻野餐；走遍世界各地就讓史努比陪你，出國必備的「紫幻星空行李箱」兼顧可愛和實用性，還有「紫幻星空行李袋」讓大膽血拼不怕不夠裝。

圖／麻古茶坊提供

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這回史努比 T-shirt有可愛又時尚的史努比設計，適合各種休閒場合，也是粉絲們不能錯過的單品，以及一亮相就一直被詢問會不會開賣的SNOOPY造型帽，又大又可動的毛茸茸史努比耳朵，是史努比控搶收藏的限定款。

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同時，還有整套筆記組的「紫幻星空日誌組」寫下每天的大小事，SNOOPY杯墊、杯套、T-shirt聯名款，讓你的日常生活有滿滿的SNOOPY陪伴。

圖／麻古茶坊提供

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「麻古茶坊X史努比」第2波聯名周邊

開賣日：即日起麻古商城開賣加預購

售價：史努比杯墊系列 200元、史努比杯套系列 200元、史努比T-shirt 550元、史努比造型帽 550元、紫幻星空日誌組 490元、紫幻星空野餐墊 580元、紫幻星空行李袋 580元、紫幻星空行李箱 2,880元