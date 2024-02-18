最酷自畫像體驗！華山園區「猴大師」進駐吸人潮 獨一無二「免費猴形肖像畫」要收藏

免費猴畫像帶回家！華山文創園區擁有十分多元豐富的各色展覽與藝文活動，近日更有「猴大師」進駐為你作畫，全程免費還能把創作帶回家收藏，因此在IG掀起一股打卡風潮與熱議，網友看到都直呼「太酷了」、「來去當猴子」。

圖／華山1914文化創意產業園區粉絲專頁

華山文創園區是不少人周末連假放風好去處，而最近在社群引發熱議的「免費猴肖像」體驗更是奇特吸睛，原來是華山打造了一個「古典書報亭」空間，結合AI技術、歷史題材、數位體驗、視覺創意、互動科技等元素所產出的原創內容「Wonder猴World數位體驗」。以清代畫家郎世寧的經典之作「白猿圖」為基礎，透過AI開發後台技術「Wonder猴」化身街頭藝術大師，進駐園區為體驗者畫猴形肖像，還有水墨、素描等兩種畫風可以選擇，吸引長長人龍排隊體驗。

圖／華山1914文化創意產業園區粉絲專頁

值得一提的是，每次體驗進入裝置以一人為限，體驗者進場後坐於指定位置即可與「Wonder猴」互動，並透過感應裝置的數位人臉辨識及螢幕中的白猿大師引導進行肖像畫創作，等待約1-2分鐘即可至櫃檯獲取肖像畫輸出相片，免費帶回家收藏。不過，想要前往找猴大師畫畫的朋友注意！即起至2/25暫停開放，記得把握最後一波活動打卡猴肖像囉。

圖／華山1914文化創意產業園區粉絲專頁

華山文創園區【Wonder猴World數位體驗】活動資訊

日期：即日起～2024/3/7

時間：11:30-18:30

地點：華山1914園區 藝術大街（森林劇場前方）

備註：每日免費限量體驗、2/10～2/25停止開放